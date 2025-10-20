Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index "bốc hơi" gần 95 điểm, chuyên gia nói "vĩ mô rất tốt, nạp tiền mua nhất quyết không bán"

An Nhiên

20/10/2025, 19:56

Đối với nhà đầu tư tỷ lệ đòn bẩy cao thì cách đưa tỷ lệ về an toàn nhất là bán cổ phiếu nhưng sẽ không phải là cách xử lý hay và dễ sai lầm. Tốt nhất là nạp tiền vào để đưa tỷ lệ về mức an toàn vừa phải và không cần phải bán ra giá thấp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Một phiên giao dịch đi vào lịch sử. Sau nhiều ngày tháng miệt mài lập hết đỉnh này tới đỉnh khác, VN-Index giảm dữ dội, bay mất gần 95 điểm, cổ phiếu sàn la liệt. Riêng HoSE có tới 108 mã giảm hết biên độ, tính trên tổng ba sàn thì gần 150 mã. Độ rộng chỉ số cực xấu tổng cộng có tới 325 mã điều chỉnh sâu chỉ còn lại 34 mã tăng điểm.

VN-Index chỉ trong một phiên đã xóa sạch mức tăng suốt từ đầu tháng 10 và dễ dàng xuyên thủng mốc 1700 điểm, thậm chí đang uy hiếp ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm.

Hầu hết thị trường phủ một màu xanh dương của biên độ giá thấp nhất. Giảm sàn nhiều nhất xuất hiện ở ba nhóm dẫn dắt thị trường thời gian qua là Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản với các cổ phiếu điển hình như TCB, VPB, MBB, SSI, VND, VCI, VRE, KDH.

Nhóm Vin cầm cự khá hơn chút, VIC giảm 4,46% và VHM giảm 6,9%. Những cổ phiếu tăng bốc nhất giai đoạn vừa qua đều trong diện bán tháo ồ ạt nằm sàn la liệt như MSN, HPG, GVR, GEX, GMD. Trong khi FPT giảm rất ít 1,25% do giai đoạn vừa qua đã giảm mạnh, MWG giảm 4,26%.

Thông tin khiến nhà đầu tư lo lắng nhất trong cuối tuần qua là việc Thanh tra Chính phủ công bố vi phạm tại hàng loạt doanh nghiệp, ngân hàng trong việc phát hành trái phiếu. Trong khi đó, mùa công bố kết quả kinh doanh đã đến và không có nhiều thông tin tích cực cho đến thời điểm hiện tại.

Việc tăng giá mạnh mẽ trong giai đoạn qua chủ yếu do thị trường kỳ vọng quá nhiều vào kết quả nâng hạng, sàn tiền số và làn sóng IPO. Nhiều cổ phiếu được định giá quá cao, do đó điều chỉnh để đưa mặt bằng định giá về mức hợp lý là cần thiết, tạo cơ hội cho dòng tiền mới tham gia.

Nhận định chi tiết hơn về thị trường phiên hôm nay, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng nguyên nhân chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư lo ngại thị trường chứng khoán lặp lại kịch bản của năm 2022 - giai đoạn khủng hoảng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. 

Trong khi đó, margin đang cao, kích hoạt lệnh bán ra ồ ạt càng làm cho thị trường bi đát hơn. Buổi sáng NVL châm ngòi cho làn sóng bán ra, tiếp theo là MSN sau đó hiệu ứng lan dần sang nhóm ngân hàng, chứng khoán và cả thị trường.

Thông thường, thị trường điều chỉnh mang tính kỹ thuật sẽ mất 1-2%,  bay màu 5-6% trong một phiên không phải thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, với cú sốc diễn ra như thế này VN-Index sẽ điều chỉnh rất nhanh, chỉ mất 1-2 phiên sau đó ngay lập tức lấy lại vùng cân bằng. 

Quan trọng nhất lúc này là chiến lược xử lý thế nào. Đối với nhà đầu tư tỷ lệ đòn bẩy cao thì cách đưa tỷ lệ về an toàn nhất là bán cổ phiếu nhưng sẽ không phải là cách xử lý hay và dễ sai lầm. Tốt nhất là nạp tiền vào để đưa tỷ lệ về mức an toàn vừa phải và không cần phải bán ra giá thấp.

Với nhà đầu tư dùng vốn tự có thì cứ tiếp tục ôm vì biến số vĩ mô vẫn rất tốt, chưa kể mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đang đến, thị trường chưa đến mức phải bán tống bán tháo. Ngay cả thời điểm tháng 4 Mỹ áp thuế đối ứng thị trường sau đó vẫn bật tăng mạnh.

Với nhà đầu tư cầm tiền có thể mua thăm dò loanh quanh vùng 1.600. Trong trường hợp thị trường về dưới mức 1.600 thì có thể chờ mua ở vùng 1.550 điểm.

"Nhóm hút tiền vẫn là ngân hàng, tiếp theo là bất động sản, thứ ba là chứng khoán vì thực tế phiên hôm nay và ngày mai định giá nhóm chứng khoán thấp lại rồi. Đây vẫn là ba nhóm dẫn dắt chính thị trường. Ngoài ra nhóm sản xuất thực phẩm, bán lẻ là những nhóm vẫn tốt trong vùng. "Vĩ mô rất tốt, nhất quyết không được bán", ông Minh khuyến nghị.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm cổ phiếu VN30, VN100 vẫn là các nhóm cổ phiếu có mức định giá thấp mặc dù các chỉ số này đã liên tục xác lập mức đỉnh kỷ lục trong thời gian qua, điều này cũng là lý do chính khiến dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Xét trên tiêu chí tăng trưởng và định giá thấp, chúng tôi ưa thích nhóm cổ phiếu: Sản xuất thực phẩm, Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh đó, các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc luôn được sự chú ý của thị trường và ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, thống kê diễn biến thị trường qua các tháng trước thời điểm khai mạc Đại hội cho thấy, VN-Index thường có diễn biến tích cực trước thời điểm diễn ra đại hội. 

Blog chứng khoán: Bài kiểm tra đòn bẩy

16:30, 20/10/2025

Blog chứng khoán: Bài kiểm tra đòn bẩy

Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

15:33, 20/10/2025

Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

Dòng tiền hờ hững chờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng gần 1.100 tỷ

12:03, 20/10/2025

Dòng tiền hờ hững chờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng gần 1.100 tỷ

Từ khóa:

Vn-Index bay màu

Đọc thêm

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy