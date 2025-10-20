VN-Index "bốc hơi" gần 95 điểm, chuyên gia nói "vĩ mô rất tốt, nạp tiền mua nhất quyết không bán"

Đối với nhà đầu tư tỷ lệ đòn bẩy cao thì cách đưa tỷ lệ về an toàn nhất là bán cổ phiếu nhưng sẽ không phải là cách xử lý hay và dễ sai lầm. Tốt nhất là nạp tiền vào để đưa tỷ lệ về mức an toàn vừa phải và không cần phải bán ra giá thấp.

Một phiên giao dịch đi vào lịch sử. Sau nhiều ngày tháng miệt mài lập hết đỉnh này tới đỉnh khác, VN-Index giảm dữ dội, bay mất gần 95 điểm, cổ phiếu sàn la liệt. Riêng HoSE có tới 108 mã giảm hết biên độ, tính trên tổng ba sàn thì gần 150 mã. Độ rộng chỉ số cực xấu tổng cộng có tới 325 mã điều chỉnh sâu chỉ còn lại 34 mã tăng điểm.

VN-Index chỉ trong một phiên đã xóa sạch mức tăng suốt từ đầu tháng 10 và dễ dàng xuyên thủng mốc 1700 điểm, thậm chí đang uy hiếp ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm.

Hầu hết thị trường phủ một màu xanh dương của biên độ giá thấp nhất. Giảm sàn nhiều nhất xuất hiện ở ba nhóm dẫn dắt thị trường thời gian qua là Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản với các cổ phiếu điển hình như TCB, VPB, MBB, SSI, VND, VCI, VRE, KDH.

Nhóm Vin cầm cự khá hơn chút, VIC giảm 4,46% và VHM giảm 6,9%. Những cổ phiếu tăng bốc nhất giai đoạn vừa qua đều trong diện bán tháo ồ ạt nằm sàn la liệt như MSN, HPG, GVR, GEX, GMD. Trong khi FPT giảm rất ít 1,25% do giai đoạn vừa qua đã giảm mạnh, MWG giảm 4,26%.

Thông tin khiến nhà đầu tư lo lắng nhất trong cuối tuần qua là việc Thanh tra Chính phủ công bố vi phạm tại hàng loạt doanh nghiệp, ngân hàng trong việc phát hành trái phiếu. Trong khi đó, mùa công bố kết quả kinh doanh đã đến và không có nhiều thông tin tích cực cho đến thời điểm hiện tại.

Việc tăng giá mạnh mẽ trong giai đoạn qua chủ yếu do thị trường kỳ vọng quá nhiều vào kết quả nâng hạng, sàn tiền số và làn sóng IPO. Nhiều cổ phiếu được định giá quá cao, do đó điều chỉnh để đưa mặt bằng định giá về mức hợp lý là cần thiết, tạo cơ hội cho dòng tiền mới tham gia.

Nhận định chi tiết hơn về thị trường phiên hôm nay, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng nguyên nhân chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư lo ngại thị trường chứng khoán lặp lại kịch bản của năm 2022 - giai đoạn khủng hoảng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trong khi đó, margin đang cao, kích hoạt lệnh bán ra ồ ạt càng làm cho thị trường bi đát hơn. Buổi sáng NVL châm ngòi cho làn sóng bán ra, tiếp theo là MSN sau đó hiệu ứng lan dần sang nhóm ngân hàng, chứng khoán và cả thị trường.

Thông thường, thị trường điều chỉnh mang tính kỹ thuật sẽ mất 1-2%, bay màu 5-6% trong một phiên không phải thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, với cú sốc diễn ra như thế này VN-Index sẽ điều chỉnh rất nhanh, chỉ mất 1-2 phiên sau đó ngay lập tức lấy lại vùng cân bằng.

Quan trọng nhất lúc này là chiến lược xử lý thế nào. Đối với nhà đầu tư tỷ lệ đòn bẩy cao thì cách đưa tỷ lệ về an toàn nhất là bán cổ phiếu nhưng sẽ không phải là cách xử lý hay và dễ sai lầm. Tốt nhất là nạp tiền vào để đưa tỷ lệ về mức an toàn vừa phải và không cần phải bán ra giá thấp.

Với nhà đầu tư dùng vốn tự có thì cứ tiếp tục ôm vì biến số vĩ mô vẫn rất tốt, chưa kể mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đang đến, thị trường chưa đến mức phải bán tống bán tháo. Ngay cả thời điểm tháng 4 Mỹ áp thuế đối ứng thị trường sau đó vẫn bật tăng mạnh.

Với nhà đầu tư cầm tiền có thể mua thăm dò loanh quanh vùng 1.600. Trong trường hợp thị trường về dưới mức 1.600 thì có thể chờ mua ở vùng 1.550 điểm.

"Nhóm hút tiền vẫn là ngân hàng, tiếp theo là bất động sản, thứ ba là chứng khoán vì thực tế phiên hôm nay và ngày mai định giá nhóm chứng khoán thấp lại rồi. Đây vẫn là ba nhóm dẫn dắt chính thị trường. Ngoài ra nhóm sản xuất thực phẩm, bán lẻ là những nhóm vẫn tốt trong vùng. "Vĩ mô rất tốt, nhất quyết không được bán", ông Minh khuyến nghị.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm cổ phiếu VN30, VN100 vẫn là các nhóm cổ phiếu có mức định giá thấp mặc dù các chỉ số này đã liên tục xác lập mức đỉnh kỷ lục trong thời gian qua, điều này cũng là lý do chính khiến dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Xét trên tiêu chí tăng trưởng và định giá thấp, chúng tôi ưa thích nhóm cổ phiếu: Sản xuất thực phẩm, Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh đó, các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc luôn được sự chú ý của thị trường và ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, thống kê diễn biến thị trường qua các tháng trước thời điểm khai mạc Đại hội cho thấy, VN-Index thường có diễn biến tích cực trước thời điểm diễn ra đại hội.