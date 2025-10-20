Dòng tiền hờ hững chờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng gần 1.100 tỷ

Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.

VN-Index giảm trọn sáng nay, chốt phiên bốc hơi 20,52 điểm tương đương -1,19%. Chỉ số đã rơi xuống mức 1710,67 điểm, có khả năng kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1700 điểm. Độ rộng ghi nhận 126 mã tăng/189 mã giảm.

Ban đầu thị trường có thể hiện khả năng phân hóa khá tốt. Thời điểm tốt nhất VN-Index có 140 mã tăng/125 mã giảm. Tuy nhiên với đà giảm gần như liên tục của nhóm trụ, dòng tiền mua đỡ cũng từ từ co lại.

VIC chốt phiên sáng giảm 3,97%, VHM giảm 4,14%, VPL giảm 4,68%, VRE giảm 3,78%. Chỉ riêng nhóm Vin đã lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index. Ngoài ra gần như toàn bộ nhóm ngân hàng trong rổ VN30 cũng đỏ, trừ SSB tăng 1,63%, LPB tăng 1,41%. Hai mã này ảnh hưởng cũng rất hạn chế do vốn hóa có giới hạn. Trong khi đó VPB giảm 2,82%, STB giảm 2,54%, HDB giảm 2%. Các ngân hàng thuộc Top 10 vốn hóa thị trường cũng đỏ, bao gồm VCB, TCB, CTG, BID, MBB.

VN30-Index đang giảm 1,22% với 9 mã tăng/21 mã giảm. Trong nhóm trụ có FPT tăng 2,04%, GAS tăng 1,02%. Thanh khoản rổ VN30 tăng 3% so với sáng phiên cuối tuần trước nhưng 74,6% giao dịch tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm giá. Điều này phản ánh sức ép bán dưới tham chiếu đang lấn át.

Một bất ngờ là thanh khoản blue-chips tăng và cổ phiếu giảm áp đảo trong khi toàn sàn HoSE lại giảm giao dịch. Cụ thể, sàn này khớp lệnh hơn 14.775 tỷ đồng, giảm 12% so với phiên trước.Với độ rộng nghiêng hẳn về phía đỏ, thanh khoản giảm cho thấy nếu nhà đầu tư hạ giá bán xuống thêm nữa mới có thể chạm tới khối lượng chờ mua giá sâu.

Trong 189 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index, có 95 mã đã giảm quá 1%, chiếm 46,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Rất nhiều cổ phiếu đang xuất hiện thanh khoản cao và có tình trạng bán tháo ở mức giá sâu. Ngoài nhóm Vin có thể kể tới NVL giảm 6,63% với 892,7 tỷ đồng; SHB giảm 2,49% với 672,6 tỷ; VPB giảm 2,82% với 546,7 tỷ; DXG giảm 2,21% với 225,9 tỷ; KDH giảm 2,36% với 149,6 tỷ; KBC giảm 2,78% với 132 tỷ…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng phụ thuộc nhiều vào nhóm thanh khoản thấp. Toàn sàn HoSE đang có 67 mã tăng trên 1% nhưng chỉ một phần ba đạt mức giao dịch quá 10 tỷ đồng. Trừ vài mã trong rổ VN30 là FPT, MWG, VJC, nhóm tầm trung xuất hiện VTP, CTR, VAB kịch trần. BSR, DCM, CTS, NTL, CTD, DPM, CMG là số ít còn lại khớp vài chục tỷ.

Nhìn chung trong tình trạng ép trụ và cổ phiếu giảm la liệt, nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn. Diễn biến sáng nay cho thấy hành động chờ giá sâu là phổ biến, nhu cầu mua nâng giá không rõ ràng. Thống kê cho thấy chỉ gần 30% số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index đang được bắt đáy đẩy giá lên quá 1% so với mức thấp nhất. Với rủi ro điều chỉnh theo bối cảnh chung, nhà đầu tư muốn mua không quá vội vàng.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là bên duy trì bán ròng mạnh do mua ít. Thực tế tổng giá trị bán trên HoSE sáng nay đã giảm khoảng 27% so với sáng phiên trước nhưng mức ròng vẫn tới -1.097 tỷ đồng. Nếu tính cả HNX, khối này rút ròng 1.177 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là GEX -113,2 tỷ, STB -112,2 tỷ, CTG -105,4 tỷ, HPG -91,1 tỷ, VCI -80,7 tỷ, VPB -73 tỷ, VND -69,6 tỷ, TPB -69,5 tỷ… Phía mua ròng chỉ có VRE +72,1 tỷ, VJC +54,3 tỷ, DIG +45,6 tỷ, VIX +40,6 tỷ là đáng kể.