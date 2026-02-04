VN-Index chính thức đóng cửa dưới 1800 điểm, cổ phiếu vẫn phân hóa tốt

VIC bị ép xuống tận giá sàn trong đợt đóng cửa khiến “cửa” lội ngược dòng của VN-Index đóng sập lại. Chỉ số bốc hơi 1,21% nhưng bất ngờ là độ rộng lại nhỉnh hơn ở phía xanh và tỷ trọng thanh khoản nhóm này vượt trội.

Hiếm có phiên nào VN-Index bốc hơi gần 22 điểm (-1,21%) mà độ rộng vẫn có 167 mã tăng/155 mã giảm. Thậm chí nhóm xanh vẫn có gần trăm mã tăng vượt 1%. Điều này cho thấy sự vận động của dòng tiền phản ánh diễn biến giao dịch khác với những gì chỉ số đại diện.

Thực vậy, VIC giảm sàn, VHM giảm 6,17%, thêm VCB giảm 1,39%, BID giảm 2,03% là 4 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã lấy đi tới 22,5 điểm, tức là còn nhiều hơn cả tổng điểm số mất đi của VN-Index.

Rổ VN30 hôm nay cũng không mạnh nhưng cũng không quá kém: Chỉ số giảm nhẹ 0,48% với 10 mã tăng/16 mã giảm. Trong Top 10 vốn hóa, ngoài 4 cổ phiếu nói trên thì chỉ thêm GAS giảm 1,03%. Một số blue-chips tầm trung khác cũng khá đuối: GVR giảm 2,57%, FPT giảm 1,92%, VJC giảm 1,79%, VPL giảm 1,38%, MSN giảm 1,31%. Chỉ số này được nâng đỡ và giảm nhẹ nhờ vốn hóa lớn của HPG tăng 5,79%. Cổ phiếu này kéo VN30-Index tới hơn 10,8 điểm trong khi chỉ giúp VN-Index chưa tới 3 điểm.

Dù giảm nhiều hơn tăng nhưng dấu hiệu bắt đáy ở rổ VN30 cũng khá rõ. Trừ VIC đóng cửa giá thấp nhất, toàn bộ số còn lại đều nhích giá lên ở mức độ khác nhau. Trong đó 16 cổ phiếu “thoát đáy” từ 1% trở lên. Ngay cả các cổ phiếu còn “đỏ đậm” như VPL cũng đã hồi lại khoảng 5,95% so với đáy; GAS hồi 1,31%; GVR hồi 2,96%...

Phần còn lại của thị trường tích cực rõ rệt hơn nhiều. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 167 mã tăng/155 mã giảm, tức là trạng thái giá cổ phiếu có phần tích cực chứ không kém như sự thể hiện của VN-Index. Về mặt phân bổ thanh khoản, 51,5% giá trị khớp lệnh sàn này tập trung ở nhóm tăng giá và 39,4% tập trung ở nhóm giảm giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân khiến VN-Index thủng 1800 điểm.

Trong 155 mã đỏ, có 68 mã giảm quá 1%. VIC, VHM dẫn đầu thanh khoản nhóm này và thực sự có lực xả rất mạnh. Trong khoảng 5 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục cả hai mã này đều đã hồi lại một chút, nhưng cuối cùng đến ATC vẫn bị đè xuống. VIC khớp 1.432,7 tỷ đồng và VHM là 1.253,3 tỷ đồng đều là mức thanh khoản rất cao. VIC đã có chuỗi 8 phiên giảm liên tục và điều chỉnh 32% kể từ đỉnh tính theo giá đóng cửa. VHM đang trong phiên thứ 21 của xu hướng giảm, bốc hơi gần 39% giá trị.

Ngoài ra cũng có chục cổ phiếu khác chịu lực bán nổi bật, xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Hầu hết số này thuộc rổ VN30, trừ KBC giảm 1,98%, BCM giảm 2,84%, VCK giảm 1,2%. Số còn lại thuộc Midcap nhưng chỉ chừng 10 mã có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Như vậy nhóm giảm sâu nhất chủ yếu dồn thanh khoản vào các blue-chips, còn lại đều có giao dịch ít.

Ở phía tăng mạnh vượt 1% tình hình tốt hơn nhiều. HPG dĩ nhiên là cổ phiếu nổi bật của VN30 với gần 4.065 tỷ đồng thanh khoản. Kế tiếp chỉ có SSI, STB là thuộc rổ VN30. Hơn 20 cổ phiếu khác tăng giá tốt với thanh khoản trên trăm tỷ đồng tiếp tục xác nhận dòng tiền đang “đánh” trọng điểm ở các cổ phiếu midcap. VCI tăng 1,24%, POW tăng 1,05%, DBC tăng 3,2%, PVD tăng 1,52%, PC1 tăng 1,75%, PVT tăng 2,97%, DCM tăng 1,86%, SZC tăng 5,14% đều là các cổ phiếu giao dịch rất sôi động vơi sthanh khoản từ 200 tỷ đồng trở lên.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay chỉ tăng nhẹ 3,5% so với phiên sáng nhưng độ rộng lại tốt hơn (chốt phiên sáng có 144 mã tăng/166 mã giảm). Thống kê tới 55,4% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất, phản ánh khả năng bắt đáy kéo giá lên rõ rệt. Nhìn chung diễn biến hôm nay không khác nhiều lắm phiên ngày 2/2 vừa qua qua, dù VN-Index rơi vào trạng thái tiêu cực rõ nét.