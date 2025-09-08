9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh

Ngày 16/10/2025 ETF Xtracker sẽ bán 9 cổ phiếu còn lại trong danh mục FTSE Vietnam nhưng không thuộc chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid Index bao gồm: VCB, FRT, FTS, KDH, POW, VPI, VCG, EIB, VTP.

Như VnEconomy đưa tin, ETF Xtrackers bắt đầu quá trình chuyển đổi từ bộ chỉ số FTSE Vietnam Index sang STOXX Vietnam Market Liquid Index. Quá trình này đã và sẽ tiếp tục diễn ra trong khoảng thời gian từ 17/07/2025 đến 16/10/2025.

Thống kê của BSC cho thấy, bộ tiêu chí của STOXX nhìn chung linh hoạt hơn khi bổ sung thêm yếu tố gia tăng trọng số trong bộ chỉ số đối với các cổ phiếu có tính thanh khoản cao (có tính đến số lượng cổ phiếu free-float, giá trị giao dịch tuyệt đối/tương đối…), tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa sau điều chỉnh free-float với tiêu chí cụ thể.

Điều này giúp bộ chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid sẽ có thêm các cổ phiếu với vốn hóa nhỏ hơn nhưng thanh khoản tốt. Đặc biệt, bộ chỉ số này có thêm tiêu chí đặc biệt như “Nhân đôi hệ số capping” dành cho các cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất do đó STOXX Vietnam mang tính “thị trường” hơn so với FTSE Vietnam.

Tuy nhiên, dựa trên hiệu suất gần nhất cho thấy FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam Allshare hiệu quả hơn trong 3 năm trở lại đây, bộ chỉ số STOXX Vietnam thể hiện vượt trội hơn khi xét trong khoảng thời gian 5 năm.

BSC đưa ra những thay đổi cần lưu ý trong hoạt động cơ cấu danh mục của ETF Xtrackers. Theo quy tắc bộ chỉ số do STOXX công bố, hệ số điều chỉnh free-float sẽ được áp dụng theo quy tắc như sau: Nếu tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện hữu và nhỏ hơn 100% sẽ áp dụng hệ số free-float điều chỉnh theo công thức free-float điều chỉnh = min [free-float, max (0, (Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài – Tỷ lệ nước ngoài đang sở hữu))]

Trường hợp còn lại: free-float điều chỉnh sẽ bằng free-float. Cũng cần lưu ý rằng, theo bộ quy tắc chung về vận hành cách tính toán chỉ số của STOXX việc xác định hệ số free-float sẽ được thực hiện hàng quý, tất cả các phần của tổng số cổ phiếu có tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 5% và có tính chất nắm giữ dài hạn sẽ bị loại khỏi tính toán chỉ số, bao gồm các phần: sở hữu chéo, sở hữu của Chính phủ, tư nhân, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng… vì vậy hệ số free-float khi áp dụng sẽ có sự sai lệch theo thời điểm khi áp dụng để dự báo và tính toán.

Do ETF Xtrackers đang trong quá trình chuyển đổi bộ chỉ số, đồng thời tháng 09/2025 cũng sẽ diễn ra lịch cơ cấu định kỳ (06 tháng/lần) của bộ chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid, BSC Research giả định quỹ Xtrackers sẽ cơ cấu danh mục hoàn toàn theo chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 22/09/2025.

Trên cơ sở đó, BSC Research điều chỉnh lại dự báo danh mục kỳ review tháng 9/2025 đối với bộ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid Index như sau: GAS có thể bị loại trong khi FPT dự kiến được thêm mới trong STOXX Vietnam Market Liquid Index.

Quỹ ETF Xtrackers được dự báo sẽ mua mới 1,68 triệu cổ phiếu FPT, mua thêm 8,5 triệu cổ phiếu VND, 7,7 triệu cổ phiếu VIX, 4,3 triệu cổ phiếu NVL, 3,5 triệu cổ VIC, 2 triệu cổ VNM, 6 triệu cổ SSI... Ngược lại sẽ bán ra 12,7 triệu cổ phiếu HPG, 8 triệu cổ phiếu STB, 3 triệu cổ phiếu VRE, 2,7 triệu cổ phiếu DXG...

Danh sách cổ phiếu dự kiến không vào STOXX Vietnam Market Liquid Index nhưng đang thuộc danh mục ETF Xtrackers gồm VCB, FRT, VTP.

Quá trình chuyển đổi này đã diễn ra từ ngày 17/07/2025 khi ETF Xtrackers dựa trên bộ chỉ số tại kỳ đánh giá tháng 03/2025 với 29 cổ phiếu, đã bắt đầu thực hiện mua 6 cổ phiếu còn lại chưa có trong danh sách 32 cổ phiếu tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam bao gồm: BID, GAS, STB, NKG, DCM và HAG.

Điều này đồng nghĩa, trong thời gian tới ngày 16/10/2025 ETF Xtracker sẽ bán 9 cổ phiếu còn lại trong danh mục FTSE Vietnam nhưng không thuộc chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid Index bao gồm: VCB, FRT, FTS, KDH, POW, VPI, VCG, EIB, VTP.

BSC đánh giá, việc chuyển đổi bộ chỉ số sẽ gây ra áp lực mua đối với các cổ phiếu được tăng tỷ trọng trong rổ và ngược lại sẽ tạo ra áp lực bán đối với các cổ phiếu đã ở trong rổ nhưng trọng số ít hơn khi đến kỳ đánh giá.

Đặc biệt, đối với 9 cổ phiếu có khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid trong kỳ đánh giá tháng 09/2025 tới đây (dự kiến danh mục chính thức sẽ công bố vào ngày 12/09/2025) nhiều khả năng chịu áp lực bán thanh lý vị thế của ETF Xtrackers.

"Một điều khác cần lưu ý, ngày 20/09/2025 cũng diễn ra hoạt động cơ cấu đồng thời của 02 ETF ngoại có giá trị tài sản lớn trên thị trường là ETF Vaneck và ETF Fubon, do đó nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ hoạt động của các ETF ngoại trong giai đoạn sắp tới", BSC nhấn mạnh.