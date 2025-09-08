Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nhà đầu tư cá nhân "bỏ dép", bán ròng 2.800 tỷ

Thu Minh

08/09/2025, 20:10

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2739 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2732.6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường xuất hiện thêm một phiên giảm cực mạnh 42,44 điểm nữa ngay đầu tuần, sau phiên cuối tuần trước đã bốc hơi 29,32 điểm. Dù điểm số mất khá lớn nhưng vẫn quá đỗi bình thường sau khi VN-Index đã tăng tới 400 điểm chỉ trong vòng 4 tháng.

Diễn biến buổi sáng còn chưa đến mức lo ngại nhưng càng về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số bay 42,44 điểm lùi sâu về vùng giá 1.624,53, tương ứng giảm 2,55% với độ rộng khó có thể xấu hơn 285 mã giảm điểm tên 56 mã tăng.

Nhóm vốn hóa lớn vốn hút tiền trong suốt nhịp tăng vừa qua, hôm nay bị bán dữ dội nhất. Ngân hàng có 2 mã lau sàn là VPB, EIB, đa phần các cổ phiếu còn lại giảm trên 3% như VCB, BID, TCB, STB, LPB, nhóm nhỏ hơn giảm 4-5% như VIB, SHB, MSB.

Chỉ tính riêng nhóm ngân hàng đã đánh bay gần 18 trên tổng số 42 điểm mất đi của thị trường. Chứng khoán cũng sàn ở VIX, VDS, ORS, EVS… trong khi đó VCI giảm tới 6,41%; SHS -6,3%; MBS -5,71%.

Mức điều chỉnh ở nhóm chứng khoán được cho là cần thiết sau khi những động lực như nâng hạng đã phản ánh đầy đủ vào giá. May mắn là bất động sản giữ được tham chiếu ở họ nhà Vin nếu không tình hình còn bi đát hơn rất nhiều. Ngược lại hàng loạt mã đầu cơ đỏ lửa như PDR, NVL, NLG, DIG, KBC...

Hầu hết các nhóm ngành còn lại cũng chìm trong biển lửa như cảng biển logistics, thực phẩm, hóa chất, viễn thông, công nghệ thông tin, năng lượng... Giữa bóng tối bao trùm thị trường bốn cổ phiếu vẫn rực sáng hôm nay gồm DAT, SVC, SMC, TN1 bật tăng kịch trần.

Mặc dù về cường độ hai phiên giảm gần nhất không mạnh hơn bao nhiêu so với hai phiên liên tiếp ngày 22 và 25/8 vừa qua. Tuy nhiên lần này VN-Index đã gãy đường giá trung bình 20 phiên, ngưỡng hỗ trợ vốn đã phát huy tác dụng suốt từ tháng 5 trở lại đây.

Điểm tích cực là tiền vẫn đổ vào gom, thanh khoản ba sàn hôm nay lên tới 57.300 tỷ đồng, trong đó khối ngoại ngược chiều mua ròng 954.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 964.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, CTG, SHB, VPB, MBB, FPT, VNM, KDH, HDG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, VIX, NVL, VCB, PDR, GVR, MWG, MSB, CII.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2739 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2732.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, VCB, VRE, MSB, GAS, VHM, DXG, VCI, PLX, VPI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HPG, SSI, SHB, VND, FPT, HDB, TCB, HCM, MWG.

Tự doanh mua ròng 243.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 273.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, TCB, CTG, SHB, MWG, VIB, HDB, BID, VPB, VCI. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, PLX, DCM, MSN, DGC, CII, SSB, FUEVN100, HPG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1529.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1494.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có CTG, SSI, DXG, HPG, MSN, VHM, VNM, VRE, VHC, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có ACB, VND, MBB, HDB, MWG, PDR, HCM, FPT, CII, VIX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.183,2 tỷ đồng, tăng +151,3% so với phiên liền trước và đóng góp 7,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các NĐT cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (SHB, EIB, STB, HDB, VIB, VPB), Chứng khoán (VND, VIX) và nhóm vốn hóa lớn (FPT, VHM, MWG).

Ngoài ra còn có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với hơn 3,1 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 318,2 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Hóa chất, Dầu khí, Kho bãi, Nhựa, cao su & sợi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ

21:14, 26/08/2025

Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ

20:58, 20/08/2025

Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ

Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"

21:12, 19/08/2025

Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"

Từ khóa:

Cá nhân bán ròng

Đọc thêm

Ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu tăng đến nền kinh tế

Ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu tăng đến nền kinh tế

Việc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao trong tuần vừa rồi - đồng nghĩa các chính phủ phải đi vay với lãi suất cao hơn - đã làm dấy lên mối lo ngại về sự bền vững của nợ công trên toàn cầu. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cũng có tác động không nhỏ tới mỗi nền kinh tế...

9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh

9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh

Ngày 16/10/2025 ETF Xtracker sẽ bán 9 cổ phiếu còn lại trong danh mục FTSE Vietnam nhưng không thuộc chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid Index bao gồm: VCB, FRT, FTS, KDH, POW, VPI, VCG, EIB, VTP.

Blog chứng khoán: Có thể phục hồi kỹ thuật

Blog chứng khoán: Có thể phục hồi kỹ thuật

Thị trường đã lặp lại nhịp điều chỉnh mạnh hai phiên liên tiếp tương tự giai đoạn 22-25/8 vừa qua, khác biệt là VNI đã bẻ gãy MA20. Khả năng cao sẽ xuất hiện một nhịp hồi để “test” MA20 và đó là cơ hội quan sát dòng tiền vào ở mức độ nào.

Bán tháo lan tràn, 37 cổ phiếu giảm sàn, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Bán tháo lan tràn, 37 cổ phiếu giảm sàn, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Dòng tiền đã co lại đáng kể trong phiên chiều khiến lực cầu bắt đáy và đỡ giá cũng kém đi. Thanh khoản HoSE giảm 18,4% so với buổi sáng với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể. Tổng 3 sàn có tới 37 mã giảm hết biên độ lúc đóng cửa, trong đó HoSE là 21 mã.

Mirae Asset: Tín dụng không chỉ chảy vào lĩnh vực trọng điểm mà còn đổ vào cho vay chứng khoán

Mirae Asset: Tín dụng không chỉ chảy vào lĩnh vực trọng điểm mà còn đổ vào cho vay chứng khoán

Kênh chứng khoán không chỉ thu hút dòng vốn ngoại mà còn điều hướng dòng tiền đầu tư rộng rãi từ nhóm nhà đầu tư không chuyên, tương tự giai đoạn tiền rẻ 2021. Dư nợ tín dụng trong giai đoạn vừa qua không chỉ chảy vào các lĩnh vực trọng điểm, mà còn hướng mạnh vào cho vay chứng khoán...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Dream Dragon Resort - Biểu tượng nghỉ dưỡng mới của Đồ Sơn

Bất động sản

2

Kiểm nghiệm SPF có đem lại độ tin cậy cho kem chống nắng?

Đẹp +

3

Các khoản tiền tính đóng bảo hiểm của người lao động trong doanh nghiệp

Dân sinh

4

Chênh lệch mua, bán vàng miếng tới 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua

Tài chính

5

Thủ đoạn sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng tại SJC

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: