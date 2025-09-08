Nhà đầu tư cá nhân "bỏ dép", bán ròng 2.800 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2739 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2732.6 tỷ đồng.
Thị trường xuất hiện thêm một phiên giảm cực mạnh 42,44 điểm nữa ngay đầu tuần, sau phiên cuối tuần trước đã bốc hơi 29,32 điểm. Dù điểm số mất khá lớn nhưng vẫn quá đỗi bình thường sau khi VN-Index đã tăng tới 400 điểm chỉ trong vòng 4 tháng.
Diễn biến buổi sáng còn chưa đến mức lo ngại nhưng càng về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số bay 42,44 điểm lùi sâu về vùng giá 1.624,53, tương ứng giảm 2,55% với độ rộng khó có thể xấu hơn 285 mã giảm điểm tên 56 mã tăng.
Nhóm vốn hóa lớn vốn hút tiền trong suốt nhịp tăng vừa qua, hôm nay bị bán dữ dội nhất. Ngân hàng có 2 mã lau sàn là VPB, EIB, đa phần các cổ phiếu còn lại giảm trên 3% như VCB, BID, TCB, STB, LPB, nhóm nhỏ hơn giảm 4-5% như VIB, SHB, MSB.
Chỉ tính riêng nhóm ngân hàng đã đánh bay gần 18 trên tổng số 42 điểm mất đi của thị trường. Chứng khoán cũng sàn ở VIX, VDS, ORS, EVS… trong khi đó VCI giảm tới 6,41%; SHS -6,3%; MBS -5,71%.
Mức điều chỉnh ở nhóm chứng khoán được cho là cần thiết sau khi những động lực như nâng hạng đã phản ánh đầy đủ vào giá. May mắn là bất động sản giữ được tham chiếu ở họ nhà Vin nếu không tình hình còn bi đát hơn rất nhiều. Ngược lại hàng loạt mã đầu cơ đỏ lửa như PDR, NVL, NLG, DIG, KBC...
Hầu hết các nhóm ngành còn lại cũng chìm trong biển lửa như cảng biển logistics, thực phẩm, hóa chất, viễn thông, công nghệ thông tin, năng lượng... Giữa bóng tối bao trùm thị trường bốn cổ phiếu vẫn rực sáng hôm nay gồm DAT, SVC, SMC, TN1 bật tăng kịch trần.
Mặc dù về cường độ hai phiên giảm gần nhất không mạnh hơn bao nhiêu so với hai phiên liên tiếp ngày 22 và 25/8 vừa qua. Tuy nhiên lần này VN-Index đã gãy đường giá trung bình 20 phiên, ngưỡng hỗ trợ vốn đã phát huy tác dụng suốt từ tháng 5 trở lại đây.
Điểm tích cực là tiền vẫn đổ vào gom, thanh khoản ba sàn hôm nay lên tới 57.300 tỷ đồng, trong đó khối ngoại ngược chiều mua ròng 954.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 964.1 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, CTG, SHB, VPB, MBB, FPT, VNM, KDH, HDG.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, VIX, NVL, VCB, PDR, GVR, MWG, MSB, CII.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, VCB, VRE, MSB, GAS, VHM, DXG, VCI, PLX, VPI.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HPG, SSI, SHB, VND, FPT, HDB, TCB, HCM, MWG.
Tự doanh mua ròng 243.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 273.7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, TCB, CTG, SHB, MWG, VIB, HDB, BID, VPB, VCI. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, PLX, DCM, MSN, DGC, CII, SSB, FUEVN100, HPG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1529.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1494.8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có CTG, SSI, DXG, HPG, MSN, VHM, VNM, VRE, VHC, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có ACB, VND, MBB, HDB, MWG, PDR, HCM, FPT, CII, VIX.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.183,2 tỷ đồng, tăng +151,3% so với phiên liền trước và đóng góp 7,2% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các NĐT cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (SHB, EIB, STB, HDB, VIB, VPB), Chứng khoán (VND, VIX) và nhóm vốn hóa lớn (FPT, VHM, MWG).
Ngoài ra còn có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với hơn 3,1 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 318,2 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Hóa chất, Dầu khí, Kho bãi, Nhựa, cao su & sợi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
Việc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao trong tuần vừa rồi - đồng nghĩa các chính phủ phải đi vay với lãi suất cao hơn - đã làm dấy lên mối lo ngại về sự bền vững của nợ công trên toàn cầu. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cũng có tác động không nhỏ tới mỗi nền kinh tế...
9 cổ phiếu khả năng không lọt rổ chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid, sắp bị ETF Xtrackers bán mạnh
Ngày 16/10/2025 ETF Xtracker sẽ bán 9 cổ phiếu còn lại trong danh mục FTSE Vietnam nhưng không thuộc chỉ số STOXX Vietnam Market Liquid Index bao gồm: VCB, FRT, FTS, KDH, POW, VPI, VCG, EIB, VTP.
Blog chứng khoán: Có thể phục hồi kỹ thuật
Thị trường đã lặp lại nhịp điều chỉnh mạnh hai phiên liên tiếp tương tự giai đoạn 22-25/8 vừa qua, khác biệt là VNI đã bẻ gãy MA20. Khả năng cao sẽ xuất hiện một nhịp hồi để “test” MA20 và đó là cơ hội quan sát dòng tiền vào ở mức độ nào.
Bán tháo lan tràn, 37 cổ phiếu giảm sàn, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm
Dòng tiền đã co lại đáng kể trong phiên chiều khiến lực cầu bắt đáy và đỡ giá cũng kém đi. Thanh khoản HoSE giảm 18,4% so với buổi sáng với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể. Tổng 3 sàn có tới 37 mã giảm hết biên độ lúc đóng cửa, trong đó HoSE là 21 mã.
Mirae Asset: Tín dụng không chỉ chảy vào lĩnh vực trọng điểm mà còn đổ vào cho vay chứng khoán
Kênh chứng khoán không chỉ thu hút dòng vốn ngoại mà còn điều hướng dòng tiền đầu tư rộng rãi từ nhóm nhà đầu tư không chuyên, tương tự giai đoạn tiền rẻ 2021. Dư nợ tín dụng trong giai đoạn vừa qua không chỉ chảy vào các lĩnh vực trọng điểm, mà còn hướng mạnh vào cho vay chứng khoán...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: