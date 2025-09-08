Nhà đầu tư cá nhân "bỏ dép", bán ròng 2.800 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2739 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2732.6 tỷ đồng.

Thị trường xuất hiện thêm một phiên giảm cực mạnh 42,44 điểm nữa ngay đầu tuần, sau phiên cuối tuần trước đã bốc hơi 29,32 điểm. Dù điểm số mất khá lớn nhưng vẫn quá đỗi bình thường sau khi VN-Index đã tăng tới 400 điểm chỉ trong vòng 4 tháng.

Diễn biến buổi sáng còn chưa đến mức lo ngại nhưng càng về cuối phiên lực bán càng mạnh, chỉ số bay 42,44 điểm lùi sâu về vùng giá 1.624,53, tương ứng giảm 2,55% với độ rộng khó có thể xấu hơn 285 mã giảm điểm tên 56 mã tăng.

Nhóm vốn hóa lớn vốn hút tiền trong suốt nhịp tăng vừa qua, hôm nay bị bán dữ dội nhất. Ngân hàng có 2 mã lau sàn là VPB, EIB, đa phần các cổ phiếu còn lại giảm trên 3% như VCB, BID, TCB, STB, LPB, nhóm nhỏ hơn giảm 4-5% như VIB, SHB, MSB.

Chỉ tính riêng nhóm ngân hàng đã đánh bay gần 18 trên tổng số 42 điểm mất đi của thị trường. Chứng khoán cũng sàn ở VIX, VDS, ORS, EVS… trong khi đó VCI giảm tới 6,41%; SHS -6,3%; MBS -5,71%.

Mức điều chỉnh ở nhóm chứng khoán được cho là cần thiết sau khi những động lực như nâng hạng đã phản ánh đầy đủ vào giá. May mắn là bất động sản giữ được tham chiếu ở họ nhà Vin nếu không tình hình còn bi đát hơn rất nhiều. Ngược lại hàng loạt mã đầu cơ đỏ lửa như PDR, NVL, NLG, DIG, KBC...

Hầu hết các nhóm ngành còn lại cũng chìm trong biển lửa như cảng biển logistics, thực phẩm, hóa chất, viễn thông, công nghệ thông tin, năng lượng... Giữa bóng tối bao trùm thị trường bốn cổ phiếu vẫn rực sáng hôm nay gồm DAT, SVC, SMC, TN1 bật tăng kịch trần.

Mặc dù về cường độ hai phiên giảm gần nhất không mạnh hơn bao nhiêu so với hai phiên liên tiếp ngày 22 và 25/8 vừa qua. Tuy nhiên lần này VN-Index đã gãy đường giá trung bình 20 phiên, ngưỡng hỗ trợ vốn đã phát huy tác dụng suốt từ tháng 5 trở lại đây.

Điểm tích cực là tiền vẫn đổ vào gom, thanh khoản ba sàn hôm nay lên tới 57.300 tỷ đồng, trong đó khối ngoại ngược chiều mua ròng 954.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 964.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, CTG, SHB, VPB, MBB, FPT, VNM, KDH, HDG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GEX, VIX, NVL, VCB, PDR, GVR, MWG, MSB, CII.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2739 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2732.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, VCB, VRE, MSB, GAS, VHM, DXG, VCI, PLX, VPI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: HPG, SSI, SHB, VND, FPT, HDB, TCB, HCM, MWG.

Tự doanh mua ròng 243.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 273.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, TCB, CTG, SHB, MWG, VIB, HDB, BID, VPB, VCI. Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, ACB, PLX, DCM, MSN, DGC, CII, SSB, FUEVN100, HPG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1529.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1494.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 4/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có CTG, SSI, DXG, HPG, MSN, VHM, VNM, VRE, VHC, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có ACB, VND, MBB, HDB, MWG, PDR, HCM, FPT, CII, VIX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.183,2 tỷ đồng, tăng +151,3% so với phiên liền trước và đóng góp 7,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các NĐT cá nhân ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (SHB, EIB, STB, HDB, VIB, VPB), Chứng khoán (VND, VIX) và nhóm vốn hóa lớn (FPT, VHM, MWG).

Ngoài ra còn có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với hơn 3,1 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 318,2 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Hóa chất, Dầu khí, Kho bãi, Nhựa, cao su & sợi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.