VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.650 - 1.670 điểm

Hà Anh

07/04/2026, 07:37

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/4/2026

Theo YSVN, chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị giao dịch sụt giảm phản ánh dấu hiệu cạn cung.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/4, chỉ số VN-Index giảm 9,05 điểm – tương đương 0,54%, đóng cửa ở mức 1.674,99 điểm. Trong khi đó, trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex giảm 3,65 điểm – tương đương 1,47%, đóng cửa ở mức 245,03 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì dao động hẹp quanh đường MA200 trong các phiên đầu tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Tuần này, thị trường sẽ bị chi phối bởi kết quả nâng hạng và các diễn biến mới về chiến sự tại Trung Đông. VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì dao động hẹp quanh đường MA200 trong các phiên đầu tuần. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng thị trường sẽ bảo toàn được vùng hỗ trợ quanh đường MA200 để tiếp tục duy trì đà hồi phục với mục tiêu quanh đường MA50 tương ứng vùng 1.770-1.785 điểm trong tháng 04.

Nhà đầu tư duy trì trạng tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức cân bằng. Duy trì nắm giữ các vị thế đã mua trading ở vùng đáy theo đà tăng dần của ngưỡng trailing stop.

Đối với việc mua trading, nhà đầu tư có thể mở vị thế ở các thời điểm thị trường rung rũ mạnh về vùng hỗ trợ quanh đường MA200 trong tuần này”.

VN-Index đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ SMA20

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm hơn 9 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.674,99 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí và Bảo hiểm giảm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp có phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại.

VN-Index đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ SMA20. Thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng của thị trường đối với những bất ổn, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp cho đến khi có những thông tin rõ ràng hơn”.

VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.650 - 1.670 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp trong vùng giá 1.650 điểm đến 1.750 điểm. VN-Index có vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1.650 - 1.670 điểm, tương ứng các vùng giá thấp ngày 09/03/2026 và vùng giá trung bình 200 phiên. Vùng kháng cự quanh 1.750 điểm là kháng cự mạnh, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 02/2026. Sau giai đoạn các nhóm mã luân phiên phục hồi, áp lực cung ngắn hạn đang gia tăng ở các vùng kháng cự. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.650 điểm - 1.670 điểm.

Sau giai đoạn giảm mạnh trước cú sốc nguồn cung năng lượng và áp lực bán giải chấp. Chỉ số VN-Index dưới ảnh hưởng tích cực từ số ít cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn trong giai đoạn tích lũy. Trong khi đa phần xu hướng giá, dòng tiền của các nhóm ngành khác đều suy yếu. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư sẽ rất khó để tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng tốt trong bối cảnh nhiều yếu tố rủi ro, bất định vẫn chi phối thị trường tài chính. Chúng tôi duy trì quan điểm trung lập, thận trọng xem xét các cơ hội đầu tư giá trị với tỉ lệ cổ tức cao, ở các doanh nghiệp chất lượng nếu có. Nhà đầu tư có thể tham khảo chi tiết hơn những phân tích, nhận định về kinh tế vĩ mô, thị trường, nhóm ngành... trong báo báo cáo chiến lược tháng 4/2026 đã được công bố.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực call margin, kết hợp với các yếu tố vĩ mô kém tích cực nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên đà giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 9 điểm, đóng cửa tại mức 1.675 điểm (-0,5%). Chỉ số tiếp tục có phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp với 65% các mã trên sàn HOSE giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản thị trường cũng ghi nhận sự suy giảm với giá trị giao dịch trong ngày thấp hơn 20% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Với diễn biến thị trường phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ quay lại kiểm định hỗ trợ mạnh tại MA200 ngày, tương đương quanh 1.660 trước khi hồi phục trở lại. Chúng tôi cho rằng kết quả tích cực từ kỳ đánh giá tháng 3 của FTSE Russell trong tuần này sẽ là động lực hỗ trợ chỉ số hồi phục.

Về kỹ thuật, VN-Index giảm nhẹ với thanh khoản giảm dần có thể là dấu hiệu cho thấy lực bán đã suy yếu và thị trường có thể tìm thấy điểm cân bằng quanh hỗ trợ mạnh MA200 ngày. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời nên duy trì tỷ trọng ở mức phù hợp và có thể cân nhắc chốt lời một phần khi thị trường hồi phục và hướng đến 1.730-1.740”.

Chỉ số sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong các phiên tới với vùng 1.710-1.740 điểm sẽ được kiểm định lại

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp nhưng giá trị giao dịch sụt giảm phản ánh dấu hiệu cạn cung. Đồng thời, chỉ số VN30-Index có diễn biến cân bằng trở lại cho thấy nhóm vốn hóa lớn đang có diễn biến tích cực hơn thị trường chung khi khối ngoại giảm bán ròng. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ sớm quay trở lại đà tăng trong các phiên tới với vùng 1.710-1.740 điểm sẽ được kiểm định lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể canh mua trong các phiên tới nhưng đồng thời chốt lời khi giá tiếp cận vùng kháng cự từ 1.710-1.740 điểm”.

Xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong khu vực 1.670 – 1.750

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên tại mốc 1.674 điểm với sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Ở khung đồ thị ngày, tín hiệu tích cực vẫn được duy trì khi chỉ báo RSI tiếp tục xu hướng hướng lên vùng quá mua. Đồng thời, đường MACD vẫn giữ được khoảng cách ổn định so với đường tín hiệu, cho thấy lực mua chủ động vẫn hiện diện và đóng vai trò nâng đỡ thị trường trong trung hạn.

Ở khung đồ thị giờ, hai chỉ báo RSI và MACD đồng loạt xuất hiện tín hiệu giao cắt hướng xuống, phản ánh sự suy yếu nhất thời của lực cầu trong ngắn hạn. VN-Index vẫn giữ vững hỗ trợ Senkouspan B và sắp di chuyển ra khỏi mây komu flat nên xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch trong khu vực 1.670 – 1.750.

Trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và căng thẳng chính trị trong cũng như ngoài nước chưa có kết quả rõ ràng, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách chủ động chốt lời từng phần đối với những mã cổ phiếu đã đạt mục tiêu tăng trưởng. Nhà đầu tư chỉ nên xem xét giải ngân tại các nhịp rung lắc mạnh của thị trường, tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các nhóm ngành dẫn đầu như Tiêu dùng”.

VN-Index duy trì quán tính thận trọng và đang lùi về kiểm định vùng MA200 quanh 1.666 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì quán tính thận trọng và đang lùi về kiểm định vùng MA200 quanh 1.666 điểm. Trạng thái cân bằng ngắn hạn vẫn được duy trì trên nền mặt bằng thanh khoản thấp, khi lực cung chưa mang tính áp đảo rõ rệt.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng động lực dẫn dắt vẫn là điểm trừ ở thời điểm hiện tại. Một chuyển biến mới về mặt điểm số đi kèm thanh khoản cải thiện sẽ là yếu tố then chốt để xác nhận khả năng giữ vững vùng hỗ trợ và định hình xu hướng kế tiếp”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Sợ xung đột leo thang, dòng tiền phòng thủ, thanh khoản thấp kỷ lục 12 tháng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

