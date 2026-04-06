Sợ xung đột leo thang, dòng tiền phòng thủ, thanh khoản thấp kỷ lục 12 tháng
Kim Phong
06/04/2026, 15:37
Càng gần đến “hạn chót” có thể khiến xung đột Trung Đông leo thang mạnh, thị trường tài chính toàn cầu càng “nín thở” chờ đợi. Nhà đầu tư trong nước hôm nay giảm mạnh giao dịch và quyết định đứng ngoài, khiến thanh khoản hai sàn xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 3/2025.
Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX phiên đầu tuần chỉ đạt
15.597 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 22% so với phiên cuối tuần trước và ở
mức thấp kỷ lục 12 tháng. So với mức trung bình 20 phiên gần nhất, thanh khoản
này đã giảm khoảng 38%.
Đây là mức sụt giảm thanh khoản đột biến, không phản ánh sự
thiếu hụt dòng tiền. Tình trạng này thể hiện sự lo ngại của nhà đầu tư trong bối
cảnh các đe dọa thổi bùng xung đột lên tầm cao mới chỉ còn vài tiếng nữa có thể
nổ ra. Không có động lực nào khiến nhà đầu tư sẵn lòng chịu rủi ro vào lúc này.
Thậm chí đứng ngoài còn có thể là lựa chọn tốt khi rủi ro điều chỉnh mạnh vẫn có
thể xuất hiện.
VN-Index đóng cửa hôm nay chỉ giảm nhẹ 0,54% tương đương mất
9,05 điểm. Biến động nhẹ này có tính “ru ngủ” vì thực tế độ rộng rất kém với 76
mã tăng/238 mã giảm, trong đó 149 mã giảm quá 1%.
Khả năng cân bằng điểm số của các cổ phiếu lớn đang khiến chỉ
số không còn phản ánh đúng giao dịch. VIC tăng 0,43%, VCB tăng 0,52%, BID tăng
0,77%, HPG tăng 0,75% là các mã lớn trong Top 10 vốn hóa tăng giá. Rổ VN30 về điểm
số cũng rất cân bằng, chỉ số đại diện chỉ giảm 0,06% dù với 9 mã tăng/18 mã giảm.
Khá nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 cũng giảm mạnh, chỉ là vốn
hóa chưa lớn đến mức ép chỉ số mạnh: DGC giảm 6,19%, PLX giảm 3,23%, VRE giảm
2,83%, SHB giảm 2,68%, GVR giảm 1,87%, MWG giảm 1,26%... Nhóm trụ chỉ có TCB giảm
2,35%, VHM giảm 1,85% và GAS giảm 1,51%.
Thanh khoản rổ VN30 hôm nay cũng giảm mạnh 27% so với phiên
trước và giảm tới 43% so với trung bình 20 phiên gần nhất. Độ rộng của rổ này
thay đổi tiêu cực theo thời gian, đầu phiên còn có tới 22 mã xanh. Thống kê cũng
xác nhận biên độ trượt giá xuất hiện ở tất cả các mã, trong đó 19 mã trượt quá
1% kể từ mức cao nhất. VHM từ đỉnh lúc 9h40 tới đóng cửa thay đổi -3,07%, VRE -4,63%,
SSI -2%, GAS -2,24%... Diễn biến giá này cùng với mức thanh khoản quá yếu xác
nhận bên mua đã hoàn toàn rút lui.
Phần còn lại của thị trường cũng vậy, gần 150 cổ phiếu giảm
sâu và thanh khoản toàn thị trường rất yếu cũng cho thấy lực cầu “bốc hơi”. Giao
dịch khớp lệnh toàn sàn HoSE phiên này giảm 23% tương đương -4.364 tỷ đồng thì
rổ VN30 giảm 2.568 tỷ đồng. Như vậy giao dịch cũng giảm rất nhiều ở nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ - nhóm ưa thích của các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.
Có thể thấy rất rõ tâm lý co cụm phòng thủ này qua thanh khoản
của nhóm Smallcap và sàn UpCOM. Smallcap hôm nay chỉ khớp được 881,5 tỷ đồng,
thấp hơn 36% so với mức trung bình 20 phiên. UpCOM khớp 358 tỷ đồng, giảm sốc
51% so với trung bình 20 phiên.
Trong bối cảnh thanh khoản nhỏ, giá cổ phiếu giảm sâu có thể
“đổ lỗi” cho thiếu sức mua. Tuy nhiên vẫn có không ít cổ phiếu xuất hiện áp lực
bán thực sự mạnh, đẩy thanh khoản lên cao: VIX giảm 2,16% khớp 595,9 tỷ; BSR giảm
4,74% với 253,9 tỷ; CII giảm 3,33% với 236,9 tỷ; TCH giảm 4,24% với 208,1 tỷ;
DXG giảm 3,82% với 201,1 tỷ; PC1 giảm 3,56% với 165,6 tỷ… Tính chung trong 149
cổ phiếu giảm sâu nhất sàn HoSE phiên này, 25 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.
Nhóm tăng giá ngược dòng vẫn có 76 cổ phiếu nhưng giao dịch đáng
chú ý chỉ chưa tới chục mã: NVL tăng 1,75% với 340,5 tỷ; GEX tăng 3,12% với
247,5 tỷ; GEE tăng 1,9% với 192,4 tỷ; LPB tăng 6,96% với 182,3 tỷ; VJC tăng
1,37% với 163,5 tỷ; VNM tăng 1,5% với 156,9 tỷ; HAH tăng 2,2% với 31,1 tỷ; SIP
tăng 2,53% với 15,2 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng giao dịch cầm chừng, mức ròng
trên HoSE khoảng 114,2 tỷ đồng. Không có mã nào bị bán đột biến, lớn nhất là TCB
-95,2 tỷ, MBB -94 tỷ, HDB -95,6 tỷ, MWG -65,3 tỷ, FPT -60 tỷ. Phía mua ròng có
VIC +62,1 tỷ, GEX +52,7 tỷ, VNM +48,5 tỷ, MSN +46,3 tỷ.
Một cổ phiếu bất động sản vào danh sách chờ loại khỏi rổ VnDiamond
Cổ phiếu bất động sản đã về vùng giá thấp 5 năm, lãi suất ổn định là cơ hội xứng đáng để đầu tư?
Mặc dù thanh khoản thị trường bất động sản có thể phần nào chịu ảnh hưởng bởi lãi suất, các doanh nghiệp có sản phẩm với giá trị sử dụng cao và định giá cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn vẫn xứng đáng để nhà đầu tư tích lũy.
Một cổ phiếu bất động sản vào danh sách chờ loại khỏi rổ VnDiamond
Chứng khoán Mirae Asset dự phóng KDH sẽ đưa vào danh sách chờ loại khỏi danh mục cổ phiếu thành phần do tiếp tục không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ lệ FOL ở mức 65%...
