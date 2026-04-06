Sợ xung đột leo thang, dòng tiền phòng thủ, thanh khoản thấp kỷ lục 12 tháng

Càng gần đến “hạn chót” có thể khiến xung đột Trung Đông leo thang mạnh, thị trường tài chính toàn cầu càng “nín thở” chờ đợi. Nhà đầu tư trong nước hôm nay giảm mạnh giao dịch và quyết định đứng ngoài, khiến thanh khoản hai sàn xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối tháng 3/2025.

Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX phiên đầu tuần chỉ đạt 15.597 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 22% so với phiên cuối tuần trước và ở mức thấp kỷ lục 12 tháng. So với mức trung bình 20 phiên gần nhất, thanh khoản này đã giảm khoảng 38%.

Đây là mức sụt giảm thanh khoản đột biến, không phản ánh sự thiếu hụt dòng tiền. Tình trạng này thể hiện sự lo ngại của nhà đầu tư trong bối cảnh các đe dọa thổi bùng xung đột lên tầm cao mới chỉ còn vài tiếng nữa có thể nổ ra. Không có động lực nào khiến nhà đầu tư sẵn lòng chịu rủi ro vào lúc này. Thậm chí đứng ngoài còn có thể là lựa chọn tốt khi rủi ro điều chỉnh mạnh vẫn có thể xuất hiện.

VN-Index đóng cửa hôm nay chỉ giảm nhẹ 0,54% tương đương mất 9,05 điểm. Biến động nhẹ này có tính “ru ngủ” vì thực tế độ rộng rất kém với 76 mã tăng/238 mã giảm, trong đó 149 mã giảm quá 1%.

Khả năng cân bằng điểm số của các cổ phiếu lớn đang khiến chỉ số không còn phản ánh đúng giao dịch. VIC tăng 0,43%, VCB tăng 0,52%, BID tăng 0,77%, HPG tăng 0,75% là các mã lớn trong Top 10 vốn hóa tăng giá. Rổ VN30 về điểm số cũng rất cân bằng, chỉ số đại diện chỉ giảm 0,06% dù với 9 mã tăng/18 mã giảm.

Khá nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 cũng giảm mạnh, chỉ là vốn hóa chưa lớn đến mức ép chỉ số mạnh: DGC giảm 6,19%, PLX giảm 3,23%, VRE giảm 2,83%, SHB giảm 2,68%, GVR giảm 1,87%, MWG giảm 1,26%... Nhóm trụ chỉ có TCB giảm 2,35%, VHM giảm 1,85% và GAS giảm 1,51%.

Thanh khoản rổ VN30 hôm nay cũng giảm mạnh 27% so với phiên trước và giảm tới 43% so với trung bình 20 phiên gần nhất. Độ rộng của rổ này thay đổi tiêu cực theo thời gian, đầu phiên còn có tới 22 mã xanh. Thống kê cũng xác nhận biên độ trượt giá xuất hiện ở tất cả các mã, trong đó 19 mã trượt quá 1% kể từ mức cao nhất. VHM từ đỉnh lúc 9h40 tới đóng cửa thay đổi -3,07%, VRE -4,63%, SSI -2%, GAS -2,24%... Diễn biến giá này cùng với mức thanh khoản quá yếu xác nhận bên mua đã hoàn toàn rút lui.

Dù tổng thanh khoản hôm nay thấp nhưng cũng không ít cổ phiếu xuất hiện áp lực bán thực sự mạnh.

Phần còn lại của thị trường cũng vậy, gần 150 cổ phiếu giảm sâu và thanh khoản toàn thị trường rất yếu cũng cho thấy lực cầu “bốc hơi”. Giao dịch khớp lệnh toàn sàn HoSE phiên này giảm 23% tương đương -4.364 tỷ đồng thì rổ VN30 giảm 2.568 tỷ đồng. Như vậy giao dịch cũng giảm rất nhiều ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ - nhóm ưa thích của các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.

Có thể thấy rất rõ tâm lý co cụm phòng thủ này qua thanh khoản của nhóm Smallcap và sàn UpCOM. Smallcap hôm nay chỉ khớp được 881,5 tỷ đồng, thấp hơn 36% so với mức trung bình 20 phiên. UpCOM khớp 358 tỷ đồng, giảm sốc 51% so với trung bình 20 phiên.

Trong bối cảnh thanh khoản nhỏ, giá cổ phiếu giảm sâu có thể “đổ lỗi” cho thiếu sức mua. Tuy nhiên vẫn có không ít cổ phiếu xuất hiện áp lực bán thực sự mạnh, đẩy thanh khoản lên cao: VIX giảm 2,16% khớp 595,9 tỷ; BSR giảm 4,74% với 253,9 tỷ; CII giảm 3,33% với 236,9 tỷ; TCH giảm 4,24% với 208,1 tỷ; DXG giảm 3,82% với 201,1 tỷ; PC1 giảm 3,56% với 165,6 tỷ… Tính chung trong 149 cổ phiếu giảm sâu nhất sàn HoSE phiên này, 25 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.

Nhóm tăng giá ngược dòng vẫn có 76 cổ phiếu nhưng giao dịch đáng chú ý chỉ chưa tới chục mã: NVL tăng 1,75% với 340,5 tỷ; GEX tăng 3,12% với 247,5 tỷ; GEE tăng 1,9% với 192,4 tỷ; LPB tăng 6,96% với 182,3 tỷ; VJC tăng 1,37% với 163,5 tỷ; VNM tăng 1,5% với 156,9 tỷ; HAH tăng 2,2% với 31,1 tỷ; SIP tăng 2,53% với 15,2 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng giao dịch cầm chừng, mức ròng trên HoSE khoảng 114,2 tỷ đồng. Không có mã nào bị bán đột biến, lớn nhất là TCB -95,2 tỷ, MBB -94 tỷ, HDB -95,6 tỷ, MWG -65,3 tỷ, FPT -60 tỷ. Phía mua ròng có VIC +62,1 tỷ, GEX +52,7 tỷ, VNM +48,5 tỷ, MSN +46,3 tỷ.