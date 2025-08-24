Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?

Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.

Thống kê với rổ VNAllshare tuần qua có tới 76,6% cổ phiếu giảm giá, thậm chí hơn 30% số cổ phiếu trong rổ này giảm quá 5%. Điều này phản ánh diễn biến “lệch nhịp” giữa VN-Index và đa số cổ phiếu.

Nguyên nhân của hiện tượng này đến từ diễn biến kéo trụ mà nổi bật là các cổ phiếu ngân hàng tăng rất tốt. Ví dụ trong 15,47 điểm tăng của VN-Index tuần qua thì riêng VPB tăng 15,6%, LPB tăng 20,5% đã đem về gần 16 điểm, chưa kể một số mã ngân hàng khác cũng tăng tốt.

Các chuyên gia cũng nhìn nhận điểm khác biệt này so với những lần rung lắc mạnh trước đó như các phiên ngày 15/8 hay 5/8 vừa qua. Hiện tượng rung lắc phản ánh khả năng hấp thụ khối lượng chốt lời và dòng tiền tiếp tục đẩy lên cao hơn. Quan điểm thận trọng lúc này lại phổ biến khi mặt bằng giá đã cao hơn đáng kể và có hiện tượng chốt lời áp đảo ở số lớn cổ phiếu, thay vì khả năng duy trì sức tăng lan tỏa như các phiên rung lắc trước đó.

Các chuyên gia cũng cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro ở thời điểm này và hiện thực hóa lợi nhuận, tập trung vào danh mục cá nhân và cắt giảm các vị thế rủi ro bất kể VN-Index xanh hay đỏ. Các chuyên gia cũng đang thực hiện bảo toàn vốn và chờ đợi điểm mua hợp lý, với các phản ứng của VN-Index trong khoảng 1560 – 1600 điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường biến động rất mạnh cuối tuần nhưng dòng tiền bắt đáy hoạt động rất mạnh tạo thanh khoản khổng lồ. Diễn biến này đã từng xuất hiện trong các phiên ngày 29/7, 5/8 và gần nhất là 15/8 để rồi lại tiếp tục lên cao hơn và trong những lần trao đổi trước anh chị cũng nhận định đó là hiệu ứng chốt lời thông thường. Liệu lần này kịch bản rung lắc có lặp lại, hay thị trường thực sự đã tạo đỉnh ngắn hạn? Vì sao?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Mặc dù kịch bản rung lắc rồi đi lên đã lặp lại, tôi cho rằng lần này có sự khác biệt quan trọng và xác suất thị trường đã thực sự tạo đỉnh ngắn hạn là cao hơn. Lý do là các phiên “thay máu” với thanh khoản khổng lồ đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc và ở một mặt bằng giá cao hơn nhiều. Điều này cho thấy áp lực chốt lời từ những nhà đầu tư đã có lợi nhuận lớn đã trở nên rất quyết liệt. Dù dòng tiền bắt đáy vẫn mạnh, nó có thể không đủ sức hấp thụ lượng cung ngày càng lớn này một cách bền vững. Đây là dấu hiệu của một quá trình phân phối hơn là một nhịp điều chỉnh lành mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Việc xác nhận thị trường đã tạo đỉnh cần thêm nhiều yếu tố, nhưng hiện dấu hiệu hạ nhiệt đang chi phối hơn. Diễn biến cho thấy chỉ số đã bước dần vào pha điều chỉnh và có thể cần thời gian 2 đến 3 tuần để củng cố lại xu hướng. Vận động sau đó có bứt phá lên lại đỉnh cũ hay không còn tùy vào nội tại và các thông tin xúc tác.

Tôi vẫn kỳ vọng vào các quyết sách kinh tế của Chính phủ đang được triển khai sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tăng trưởng, bên cạnh câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đến khá gần. Từ góc độ này, tôi nghiêng về tín hiệu điều chỉnh lành mạnh và chỉ số sẽ tái tạo lại đà để chinh phục các mốc cao hơn cho giai đoạn nửa cuối năm.

Ở chiều thận trọng, chính sách thuế quan từ Mỹ đã chính thức có hiệu lực và chúng ta cần theo dõi việc thích nghi của các doanh nghiệp, bên cạnh những biến động vĩ mô cũng cần quan tâm như lãi suất liên ngân hàng, tỷ giá, áp lực trái phiếu đáo hạn...

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến trong phiên cuối tuần có thanh khoản khá cao, thoạt nhìn thì giống phiên 29/7, 5/8 và 15/8 nhưng bản chất có phần khác hơn trước. Trong các phiên trước, thị trường có tính chất chốt lời nên dễ tăng sau đó, nhưng đợt này hiệu ứng chốt lời đang nằm ở một số nhóm mạnh như Ngân hàng, Chứng khoán, còn nhiều nhóm khác có diễn biến điều chỉnh kéo dài 2‐4 phiên.

Theo tôi đây không không hẳn là hiệu ứng chốt lời. Diễn biến này thể hiện thị trường có sự phân hóa mạnh với kỳ vọng tại một số nhóm cổ phiếu trong khi nhiều nhóm cổ phiếu vẫn chưa có xu hướng tăng tốt. Do vậy diễn biến đợt này sẽ phức tạp hơn, khó phán đoán hơn và thời gian tạo cân bằng sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm để nhận định thị trường tạo đỉnh ngắn hạn mà cần phải quan sát thêm tín hiệu cung cầu trong vùng dao động 1630 - 1665 điểm trong thời gian tới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Trong một xu hướng tăng điểm lớn thì thị trường vốn dĩ sẽ vẫn phải có các nhịp điều chỉnh – những “chặng nghỉ” là cần thiết trước khi lên tiếp các mốc điểm cao hơn. Tôi cho rằng kịch bản tiếp tục lặp lại và các mốc điểm vượt đỉnh cao hơn vẫn còn phía trước.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Thị trường tuần vừa qua chứng biến động rất mạnh và tiếp tục tạo mức thanh khoản kỷ lục tiến sát mốc 1700 điểm tuy nhiên VN-Index giảm 42.53 điểm chỉ trong ngày giao dịch cuối cùng 22/8. Mặc dù những diễn biến gần đây thị trường đều hồi phục hấp thụ lực bán ngay lập tức và tạo đỉnh mới tuy nhiên tôi không cho rằng kịch bản này sẽ lặp lại khi thị trường mở cửa vào tuần mới.

Về mặt kỹ thuật đường RSI cắt xuống đường MA ở khung đồ thị ngày cho thấy rằng xu hướng giảm trong ngắn hạn là tương đối rõ ràng, đồng thời xu hướng ngắn hạn của các cổ phiếu tăng nóng thời gian vừa qua đều ở giai đoạn điều chỉnh. Vì vậy theo quan điểm của tôi thị trường đã tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng 1700 điểm và xác xuất rất cao tạo đáy ở quanh 1590 điểm.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Ảnh hưởng của việc kéo trụ rất rõ tuần qua khi nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, hay phiên cuối tuần có sự nâng đỡ đáng chú ý của VCB, BID. Tuy nhiên VN-Index được neo giữ trong khi rất nhiều cổ phiếu lại sụt giảm sâu, đặc biệt trong 3 phiên cuối tuần. Có vẻ việc quan sát chỉ số để giao dịch không còn hiệu quả ở thời điểm này? Anh chị có tư vấn gì cho nhà đầu tư?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng quan điểm việc dựa trên chỉ số hiện tại để đánh giá giao dịch có lẽ bị méo mó. Thay vào đó, nhà đầu tư nên tập trung vào danh mục cổ phiếu mình đang nắm giữ để tiến hành cơ cấu phù hợp. Khi quan sát vận động chung, những cổ phiếu đánh mất xu hướng trung hạn (gãy MA20) đa phần đều tiếp tục điều chỉnh sâu hơn dù cho thị trường vẫn đi lên. Vì vậy, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro giai đoạn này, kỷ luật bán ra nếu cổ phiếu bị vi phạm, tránh mua thêm bình quân giá và hạn chế hưng phấn trước những nhịp bật tăng chưa rõ ràng. Có thể tận dụng những phiên phục hồi của thị trường để hạ bớt tỷ trọng, đặc biệt nếu có margin cao. Đồng thời tránh chạy theo những cổ phiếu “meme” đã tăng quá nóng dựa vào câu chuyện riêng, vì có khả năng đảo chiều bất ngờ.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Ảnh hưởng kéo trụ rõ nét trong tuần với trọng tâm là nhóm Ngân hàng, điều này thể hiện trạng thái phân hóa mạnh của thị trường. Điểm số thị trường đang phụ thuộc khá nhiều vào nhóm Ngân hàng và tạm thời không phản ánh đúng cho đa số nhóm cổ phiếu trên thị trường. Tuy nhiên, việc phân tích chỉ số vẫn khá quan trọng, chỉ số sẽ phản ánh mức độ rủi ro của thị trường chung. Ví dụ như khi thị trường tăng vượt cản với thanh khoản giảm trong ngày thứ 5 tuần trước đã cảnh báo rủi ro tại đa số nhóm cổ phiếu trên thị trường, và phiên đảo chiều mạnh hôm thứ 6 tiếp tục tác động tiêu cực lớn lên các nhóm cổ phiếu.

Trong trường hợp thị trường hồi phục đầu tuần tới thì nhóm cổ phiếu phản ứng tốt có khi vẫn là nhóm Ngân hàng chứ chưa hẳn là số đông các nhóm cổ phiếu, có thể các nhóm này chỉ tăng bền vững trở lại khi thị trường có sự cân bằng tốt và tiếp tục xu hướng tăng sau đó.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Quan sát chỉ số không chỉ hỗ trợ thêm góc nhìn về mặt biến động hoặc các phiên điều chỉnh tiềm tàng mà còn giúp ích trong cho việc giao dịch ngắn hạn. Tất nhiên về quan điểm đầu tư hoặc các nhà đầu tư đang tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ với tầm nhìn dài thì việc này không hẳn là quá cần thiết. Việc các cổ phiếu tăng quá nhanh quá mạnh giai đoạn vừa qua cũng sẽ cần hạ dần tỷ trọng hoặc giảm bớt để chuyển sang các cổ phiếu chưa tăng nhiều cũng là cần thiết. Với các nhà đầu tư hiện nay thì ngoài việc lựa chọn cổ phiếu, chọn ngành ví vụ như nhóm xây dựng xây lắp, vật liệu xây dựng, thép, hóa chất, chứng khoán hơn thay cho việc chỉ theo đuổi nhóm ngân hàng đang tăng nóng như hiện nay.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Mặc dù VN-Index tiếp tục tăng điểm vào những phiên giao dịch đầu tuần qua tuy nhiên nhà đầu tư có thể dễ thấy rằng dòng tiền chủ yếu chảy vào cổ phiếu dòng ngân hàng và các cổ phiếu trong nhóm VN30 phản ánh diễn biến kéo trụ vô cùng rõ ràng. Nhóm cổ phiếu midcap điều chỉnh tương đối mạnh đặc biệt ở nhóm bất động sản giảm 10-20% cho thấy sự phân hoá dòng tiền rõ ràng ở thời điểm này dù thị trường đang trong giai đoạn uptrend.

Với diễn biến đó có thể nói việc nhà đầu tư giao dịch dựa trên chỉ số thời điểm này là không quá hiệu quả. Theo góc nhìn của tôi, sau giai đoạn thị trường có thể điều chỉnh này nhà đầu tư cần quan sát các cổ phiếu khoẻ có sự phục hồi nhanh chóng sau điều chỉnh đặc biệt tập trung vào chiến lược đầu tư trung và dài hạn để tránh rủi ro quá lớn nếu thị trường điều chỉnh mạnh. Tập trung giao dịch với các cổ phiếu trong nhóm VN30 và các cổ phiếu ngân hàng là lựa chọn an toàn khi mà chỉ số vẫn đang ở ngưỡng đỉnh lịch sử.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc chỉ quan sát chỉ số để giao dịch ở thời điểm này đang dần kém hiệu quả, thậm chí là khá rủi ro. Hiện tượng “xanh vỏ, đỏ lòng” là một dấu hiệu điển hình cho thấy thị trường đang ở giai đoạn phân phối, khi dòng tiền lớn dùng trụ để giữ chỉ số và bán ra ở các nhóm cổ phiếu khác.

Lời khuyên của tôi lúc này là nhà đầu tư nên tạm thời bỏ qua biến động của VN-Index và tập trung hoàn toàn vào trạng thái danh mục cá nhân. Hãy rà soát lại từng cổ phiếu. Nếu một mã vi phạm các ngưỡng hỗ trợ quan trọng hoặc có tín hiệu suy yếu, hãy quyết liệt hạ tỷ trọng hoặc cắt lỗ, bất kể chỉ số đang xanh hay đỏ. Giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu là bảo toàn vốn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Mức thanh khoản cao kỷ lục trong tháng 8 có lẽ còn khiến quy mô đòn bẩy cao hơn những gì được thống kê theo báo cáo tài chính quý 2 vừa qua. Tiếp xúc với nhà đầu tư, anh chị cảm nhận khả năng chấp nhận mạo hiểm như thế nào, nhu cầu sử dụng đòn bẩy hiện tại ra sao? Nếu thị trường điều chỉnh, anh chị có lo ngại về sức ép này?

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Khi thị trường có thanh khoản cao thì quy mô đòn bẩy cũng có chiều hướng tăng tương ứng nên nhiều khả năng quy mô đòn bẩy đang ở mức khá cao trong tháng 8. Khi diễn biến thị trường không thuận lợi thì hiệu ứng đòn bẩy cao sẽ tạo dao động mạnh cho cổ phiếu. Đơn cử như tuần trước, mặc dù chỉ số vẫn tốt nhưng đa số nhóm cổ phiếu đã có phản ứng kém, ngoại trừ nhóm Ngân hàng, dẫn đến tác động điều chỉnh khá nhanh để thu hẹp đòn bẩy.

Hiện tại theo cảm nhận cá nhân, khả năng chấp nhận mạo hiểm và nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân tạm thời chưa cao do thị trường có trạng thái phân hóa khó đoán và thị trường vẫn đang neo ở vùng giá cao. Trong trường hợp thị trường điều chỉnh, sức ép đòn bẩy sẽ có nhưng có thể không cao do thị trường vẫn trong xu hướng tăng chính và nơi hấp thụ đòn bẩy cao có lẽ nằm ở nhóm vốn hóa cao, rủi ro giải chấp ở nhóm này thường thấp hơn so với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Cảm nhận của tôi là mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu sử dụng đòn bẩy đang ở mức rất cao, có lẽ là cao nhất kể từ đầu chu kỳ tăng. Tâm lý hưng phấn khiến nhiều nhà đầu tư sẵn sàng vay tối đa để gia tăng lợi nhuận. Đây chính là điều tôi lo ngại nhất nếu thị trường điều chỉnh. Mức đòn bẩy cao sẽ tiềm ẩn rủi ro bán tháo hàng loạt, chỉ cần một cú sốc nhỏ cũng có thể kích hoạt làn sóng bán giải chấp (call margin) trên diện rộng, tạo ra một hiệu ứng domino khiến đà giảm trở nên khốc liệt và khó kiểm soát hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Qua tiếp xúc, tôi cho rằng khẩu vị rủi ro sẽ phân loại theo từng nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư đã tham gia thị trường trước đó, mức độ thận trọng đã cao hơn từ giai đoạn thị trường sụt giảm mạnh đầu tháng 4 do thuế quan. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư mới tham gia gần đây (hay còn gọi là F0), mức độ chấp nhận đòn bẩy lại cao hơn và trạng thái hưng phấn cũng nhiều hơn. Bên cạnh đó, tôi cho rằng áp lực margin còn đến từ một số “deal” riêng của doanh nghiệp, hay một số “kho” trên thị trường. Nếu thị trường điều chỉnh mạnh, áp lực margin vẫn sẽ hiện hữu và có thể xảy ra tình trạng “call chéo”, nên đây vẫn là biến số cần thận trọng.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi đòn bẩy không phải là vấn đề lớn với các nhà đầu tư hiện nay – nhiều nhà đầu tư vẫn thận trọng trong việc sử dụng đòn bẩy và mới chỉ đang giao dịch trong khả năng. Nhu cầu sử dụng đòn bẩy vẫn còn nhiều. Thị trường điều chỉnh là cơ hội cho việc mua vào giá thấp đối với nhiều nhà đầu tư đang giữ tiền hoặc đang sở hữu ít cổ phiếu.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Mức thanh khoản kỷ lục của thị trường cho thấy rằng tỷ lệ margin của hầu hết các công ty chứng khoán đang ở mức rất cao. Với việc thị trường tăng nóng và rất nhanh nhà đầu tư hầu hết đều chấp nhận mức rủi ro lớn để có được hiệu suất lợi nhuận tốt nhất khi thị trường uptrend.

Tuy nhiên điều chúng ta có thể dễ thấy rằng thị trường thời điểm này rất khác so với những đợt uptrend trong quá khứ khi mà sự phân hoá vô cùng rõ ràng, rất nhiều cổ phiếu tăng chậm thậm chí là đi ngang điều đó vô hình chung mang lại rủi ro rất lớn khi nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao nhưng lại không có đệm lợi nhuận đủ tốt để duy trì tài khoản ở mức an toàn. Nếu thị trường điều chỉnh nhà đầu tư hoàn toàn có thể lỗ ngắn hạn nếu như không có vị thế tốt, tôi cho rằng sức ép khi đó sẽ là rất lớn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong lần trao đổi tuần trước anh chị cũng tỏ ra thận trọng và chỉ ra những tín hiệu thị trường suy yếu, đồng thời giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống khi đánh giá đây là giai đoạn “giữ thành quả”. Nếu thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh, anh chị dự kiến sẽ giảm đến mức nào để có thể quay lại?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Chiến lược của tôi vẫn là ưu tiên bảo toàn thành quả. Nếu thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh như dự kiến, vùng tôi quan tâm để xem xét giải ngân trở lại là khu vực hỗ trợ mạnh 1550-1560 điểm. Tuy nhiên, việc quay lại sẽ không chỉ dựa vào điểm số. Điều kiện tiên quyết là thị trường phải cho thấy các tín hiệu cân bằng rõ ràng, với áp lực bán cạn kiệt và lực cầu bắt đáy nhập cuộc một cách chủ động hơn. Tôi sẽ chờ đợi những tín hiệu xác nhận này trước khi hành động.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi giai đoạn này vùng hỗ trợ của thị trường chỉ ở mốc 1600 – 1650 điểm và đây cũng là khu vực nhiều cổ phiếu sẽ có điểm mua hấp dẫn. Cơ hội cho việc quay lại thị trường có thể ngay trong tuần tới trong bối cảnh nhiều thị trường chứng khoán quốc tế như Mỹ, Trung Quốc đang vượt đỉnh lịch sử, FED phát tín hiệu hạ lãi suất ở kỳ họp tháng 9 tới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta

Theo quan điểm của tôi thị trường vẫn sẽ còn 1 nhịp tăng mạnh nữa trong năm nay vì vậy nhà đầu tư cần bảo toàn vốn thời điểm này để có thể có những vị thế mua tốt nhất khi thị trường điều chỉnh. Nhận định của tôi VN-Index sẽ tạo đáy ở quanh 1590 điểm đồng thời hợp lưu với đường MA20 khung thời gian ngày và sẽ quay trở lại đà tăng điểm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Chỉ số đã có phiên kiểm định khu vực hỗ trợ ngắn hạn quanh 1630 điểm cuối tuần, nhưng phản ứng bật lại khá yếu ớt và nhìn chung mức đồng thuận toàn thị trường chưa cao. Phần trăm số cổ phiếu đánh mất xu hướng trung hạn (MA20) đang tăng lên đáng kể và đây là dấu hiệu rủi ro nếu trong tuần tới không có dấu hiệu cải thiện.

Tôi cho rằng phản ứng phục hồi có thể còn tiếp diễn vào đầu tuần, nhưng nếu giao dịch vẫn không thể vượt lên vùng cản quanh 1660 - 1670 điểm, áp lực điều chỉnh sẽ quay trở lại và VN-Index khả năng tìm về mốc tâm lý 1600 điểm. Tại ngưỡng này, tôi sẽ theo dõi thêm phản ứng để cân nhắc có nên gia tăng tỷ trọng hay không.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng khoán Rồng Việt

Trong thời gian gần đây, thị trường có những tín hiệu thận trọng tại nhiều nhóm cổ phiếu mặc dù chỉ số vẫn đang theo chiều hướng lên, nên chiến lược hợp lý là giảm tần suất và quy mô trading, đồng thời canh chốt lời là chính. Thị trường đã có phiên cuối tuần điều chỉnh khá nhanh nhưng vẫn còn quá sớm để nhận định thị trường đã bắt đầu đợt sóng điều chỉnh hay chưa và vẫn cần phải theo dõi thêm tín hiệu.

Hiện tại, sóng tăng trước đó vẫn có thể còn tác động hỗ trợ thị trường. Do đó, trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư nên tận dụng diễn biến điều chỉnh nhanh để mua ngắn hạn tại các cổ phiếu có cơ bản tốt, đã có xu hướng tăng trước đó và điều chỉnh nhanh về vùng hỗ trợ tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc tiếp tục chốt lời khi thị trường có đợt tăng điểm trở lại trong thời gian gần tới.