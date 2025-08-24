Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Thống kê với rổ VNAllshare tuần qua có tới 76,6% cổ phiếu giảm
giá, thậm chí hơn 30% số cổ phiếu trong rổ này giảm quá 5%. Điều này phản ánh
diễn biến “lệch nhịp” giữa VN-Index và đa số cổ phiếu.
Nguyên nhân của hiện tượng này đến từ diễn biến kéo trụ mà nổi
bật là các cổ phiếu ngân hàng tăng rất tốt. Ví dụ trong 15,47 điểm tăng của
VN-Index tuần qua thì riêng VPB tăng 15,6%, LPB tăng 20,5% đã đem về gần 16 điểm,
chưa kể một số mã ngân hàng khác cũng tăng tốt.
Các chuyên gia cũng nhìn nhận điểm khác biệt này so với những
lần rung lắc mạnh trước đó như các phiên ngày 15/8 hay 5/8 vừa qua. Hiện tượng
rung lắc phản ánh khả năng hấp thụ khối lượng chốt lời và dòng tiền tiếp tục đẩy
lên cao hơn. Quan điểm thận trọng lúc này lại phổ biến khi mặt bằng giá đã cao
hơn đáng kể và có hiện tượng chốt lời áp đảo ở số lớn cổ phiếu, thay vì khả
năng duy trì sức tăng lan tỏa như các phiên rung lắc trước đó.
Các chuyên gia cũng cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị
rủi ro ở thời điểm này và hiện thực hóa lợi nhuận, tập trung vào danh mục cá
nhân và cắt giảm các vị thế rủi ro bất kể VN-Index xanh hay đỏ. Các chuyên gia
cũng đang thực hiện bảo toàn vốn và chờ đợi điểm mua hợp lý, với các phản ứng của
VN-Index trong khoảng 1560 – 1600 điểm.
Thị trường biến động rất mạnh cuối tuần nhưng dòng tiền bắt
đáy hoạt động rất mạnh tạo thanh khoản khổng lồ. Diễn biến này đã từng xuất hiện
trong các phiên ngày 29/7, 5/8 và gần nhất là 15/8 để rồi lại tiếp tục lên cao
hơn và trong những lần trao đổi trước anh chị cũng nhận định đó là hiệu ứng chốt
lời thông thường. Liệu lần này kịch bản rung lắc có lặp lại, hay thị trường thực
sự đã tạo đỉnh ngắn hạn? Vì sao?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Mặc dù kịch bản rung lắc rồi đi lên đã lặp lại, tôi cho rằng
lần này có sự khác biệt quan trọng và xác suất thị trường đã thực sự tạo đỉnh
ngắn hạn là cao hơn. Lý do là các phiên “thay máu” với thanh khoản khổng lồ
đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc và ở một mặt bằng giá cao hơn nhiều.
Điều này cho thấy áp lực chốt lời từ những nhà đầu tư đã có lợi nhuận lớn đã trở
nên rất quyết liệt. Dù dòng tiền bắt đáy vẫn mạnh, nó có thể không đủ sức hấp
thụ lượng cung ngày càng lớn này một cách bền vững. Đây là dấu hiệu của một quá
trình phân phối hơn là một nhịp điều chỉnh lành mạnh.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Việc xác nhận thị trường đã tạo đỉnh cần thêm nhiều yếu tố,
nhưng hiện dấu hiệu hạ nhiệt đang chi phối hơn. Diễn biến cho thấy chỉ số đã bước
dần vào pha điều chỉnh và có thể cần thời gian 2 đến 3 tuần để củng cố lại xu
hướng. Vận động sau đó có bứt phá lên lại đỉnh cũ hay không còn tùy vào nội tại
và các thông tin xúc tác.
Tôi vẫn kỳ vọng vào các quyết sách kinh tế của Chính phủ
đang được triển khai sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tăng trưởng,
bên cạnh câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đến khá gần.
Từ góc độ này, tôi nghiêng về tín hiệu điều chỉnh lành mạnh và chỉ số sẽ tái tạo
lại đà để chinh phục các mốc cao hơn cho giai đoạn nửa cuối năm.
Ở chiều thận trọng, chính sách thuế quan từ Mỹ đã chính thức
có hiệu lực và chúng ta cần theo dõi việc thích nghi của các doanh nghiệp, bên
cạnh những biến động vĩ mô cũng cần quan tâm như lãi suất liên ngân hàng, tỷ
giá, áp lực trái phiếu đáo hạn...
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng
khoán Rồng Việt
Diễn biến trong phiên cuối tuần có thanh khoản khá cao, thoạt
nhìn thì giống phiên 29/7, 5/8 và 15/8 nhưng bản chất có phần khác hơn trước.
Trong các phiên trước, thị trường có tính chất chốt lời nên dễ tăng sau đó,
nhưng đợt này hiệu ứng chốt lời đang nằm ở một số nhóm mạnh như Ngân hàng, Chứng
khoán, còn nhiều nhóm khác có diễn biến điều chỉnh kéo dài 2‐4 phiên.
Theo tôi đây không không hẳn là hiệu ứng chốt lời. Diễn biến
này thể hiện thị trường có sự phân hóa mạnh với kỳ vọng tại một số nhóm cổ phiếu
trong khi nhiều nhóm cổ phiếu vẫn chưa có xu hướng tăng tốt. Do vậy diễn biến đợt
này sẽ phức tạp hơn, khó phán đoán hơn và thời gian tạo cân bằng sẽ lâu hơn.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn quá sớm để nhận định thị trường tạo đỉnh ngắn hạn
mà cần phải quan sát thêm tín hiệu cung cầu trong vùng dao động 1630 - 1665 điểm
trong thời gian tới.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Trong một xu hướng tăng điểm lớn thì thị trường vốn dĩ sẽ vẫn
phải có các nhịp điều chỉnh – những “chặng nghỉ” là cần thiết trước khi lên tiếp
các mốc điểm cao hơn. Tôi cho rằng kịch bản tiếp tục lặp lại và các mốc điểm vượt
đỉnh cao hơn vẫn còn phía trước.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta
Thị trường tuần vừa qua chứng biến động rất mạnh và
tiếp tục tạo mức thanh khoản kỷ lục tiến sát mốc 1700 điểm tuy nhiên VN-Index
giảm 42.53 điểm chỉ trong ngày giao dịch cuối cùng 22/8. Mặc dù những diễn biến
gần đây thị trường đều hồi phục hấp thụ lực bán ngay lập tức và tạo đỉnh mới
tuy nhiên tôi không cho rằng kịch bản này sẽ lặp lại khi thị trường mở cửa vào
tuần mới.
Về mặt kỹ thuật đường RSI cắt xuống đường MA ở khung đồ thị ngày cho thấy
rằng xu hướng giảm trong ngắn hạn là tương đối rõ ràng, đồng thời xu hướng ngắn
hạn của các cổ phiếu tăng nóng thời gian vừa qua đều ở giai đoạn điều chỉnh. Vì
vậy theo quan điểm của tôi thị trường đã tạo đỉnh ngắn hạn ở vùng 1700 điểm và
xác xuất rất cao tạo đáy ở quanh 1590 điểm.
Ảnh hưởng của việc kéo trụ rất rõ tuần qua khi nhóm cổ phiếu
ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, hay phiên cuối tuần có sự nâng đỡ đáng chú ý của
VCB, BID. Tuy nhiên VN-Index được neo giữ trong khi rất nhiều cổ phiếu lại sụt
giảm sâu, đặc biệt trong 3 phiên cuối tuần. Có vẻ việc quan sát chỉ số để giao
dịch không còn hiệu quả ở thời điểm này? Anh chị có tư vấn gì cho nhà đầu tư?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Tôi đồng quan điểm việc dựa trên chỉ số hiện tại để đánh giá
giao dịch có lẽ bị méo mó. Thay vào đó, nhà đầu tư nên tập trung vào danh mục cổ
phiếu mình đang nắm giữ để tiến hành cơ cấu phù hợp. Khi quan sát vận động
chung, những cổ phiếu đánh mất xu hướng trung hạn (gãy MA20) đa phần đều tiếp tục
điều chỉnh sâu hơn dù cho thị trường vẫn đi lên. Vì vậy, nhà đầu tư cần ưu tiên
quản trị rủi ro giai đoạn này, kỷ luật bán ra nếu cổ phiếu bị vi phạm, tránh
mua thêm bình quân giá và hạn chế hưng phấn trước những nhịp bật tăng chưa rõ
ràng. Có thể tận dụng những phiên phục hồi của thị trường để hạ bớt tỷ trọng, đặc
biệt nếu có margin cao. Đồng thời tránh chạy theo những cổ phiếu “meme” đã tăng
quá nóng dựa vào câu chuyện riêng, vì có khả năng đảo chiều bất ngờ.
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng
khoán Rồng Việt
Ảnh hưởng kéo trụ rõ nét trong tuần với trọng tâm là nhóm
Ngân hàng, điều này thể hiện trạng thái phân hóa mạnh của thị trường. Điểm số
thị trường đang phụ thuộc khá nhiều vào nhóm Ngân hàng và tạm thời không phản
ánh đúng cho đa số nhóm cổ phiếu trên thị trường. Tuy nhiên, việc phân tích chỉ
số vẫn khá quan trọng, chỉ số sẽ phản ánh mức độ rủi ro của thị trường chung.
Ví dụ như khi thị trường tăng vượt cản với thanh khoản giảm trong ngày thứ 5 tuần
trước đã cảnh báo rủi ro tại đa số nhóm cổ phiếu trên thị trường, và phiên đảo
chiều mạnh hôm thứ 6 tiếp tục tác động tiêu cực lớn lên các nhóm cổ phiếu.
Trong trường hợp thị trường hồi phục đầu tuần tới thì nhóm cổ
phiếu phản ứng tốt có khi vẫn là nhóm Ngân hàng chứ chưa hẳn là số đông các
nhóm cổ phiếu, có thể các nhóm này chỉ tăng bền vững trở lại khi thị trường có
sự cân bằng tốt và tiếp tục xu hướng tăng sau đó.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Quan sát chỉ số không chỉ hỗ trợ thêm góc nhìn về mặt biến động
hoặc các phiên điều chỉnh tiềm tàng mà còn giúp ích trong cho việc giao dịch ngắn
hạn. Tất nhiên về quan điểm đầu tư hoặc các nhà đầu tư đang tập trung vào các cổ
phiếu riêng lẻ với tầm nhìn dài thì việc này không hẳn là quá cần thiết. Việc
các cổ phiếu tăng quá nhanh quá mạnh giai đoạn vừa qua cũng sẽ cần hạ dần tỷ trọng
hoặc giảm bớt để chuyển sang các cổ phiếu chưa tăng nhiều cũng là cần thiết. Với
các nhà đầu tư hiện nay thì ngoài việc lựa chọn cổ phiếu, chọn ngành ví vụ như
nhóm xây dựng xây lắp, vật liệu xây dựng, thép, hóa chất, chứng khoán hơn thay
cho việc chỉ theo đuổi nhóm ngân hàng đang tăng nóng như hiện nay.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta
Mặc dù VN-Index tiếp tục tăng
điểm vào những phiên giao dịch đầu tuần qua tuy nhiên nhà đầu tư có thể dễ thấy
rằng dòng tiền chủ yếu chảy vào cổ phiếu dòng ngân hàng và các cổ phiếu trong
nhóm VN30 phản ánh diễn biến kéo trụ vô cùng rõ ràng. Nhóm cổ phiếu midcap điều
chỉnh tương đối mạnh đặc biệt ở nhóm bất động sản giảm 10-20% cho thấy sự phân
hoá dòng tiền rõ ràng ở thời điểm này dù thị trường đang trong giai đoạn
uptrend.
Với diễn biến đó có thể nói việc nhà đầu tư giao dịch dựa trên chỉ số
thời điểm này là không quá hiệu quả. Theo góc nhìn của tôi, sau giai đoạn thị
trường có thể điều chỉnh này nhà đầu tư cần quan sát các cổ phiếu khoẻ có sự phục
hồi nhanh chóng sau điều chỉnh đặc biệt tập trung vào chiến lược đầu tư trung
và dài hạn để tránh rủi ro quá lớn nếu thị trường điều chỉnh mạnh. Tập trung
giao dịch với các cổ phiếu trong nhóm VN30 và các cổ phiếu ngân hàng là lựa chọn
an toàn khi mà chỉ số vẫn đang ở ngưỡng đỉnh lịch sử.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Việc chỉ quan sát chỉ số để giao dịch ở thời điểm này đang dần
kém hiệu quả, thậm chí là khá rủi ro. Hiện tượng “xanh vỏ, đỏ lòng” là một dấu
hiệu điển hình cho thấy thị trường đang ở giai đoạn phân phối, khi dòng tiền lớn
dùng trụ để giữ chỉ số và bán ra ở các nhóm cổ phiếu khác.
Lời khuyên của tôi lúc này là nhà đầu tư nên tạm thời bỏ qua
biến động của VN-Index và tập trung hoàn toàn vào trạng thái danh mục cá nhân.
Hãy rà soát lại từng cổ phiếu. Nếu một mã vi phạm các ngưỡng hỗ trợ quan trọng
hoặc có tín hiệu suy yếu, hãy quyết liệt hạ tỷ trọng hoặc cắt lỗ, bất kể chỉ số
đang xanh hay đỏ. Giai đoạn này, ưu tiên hàng đầu là bảo toàn vốn.
Mức thanh khoản cao kỷ lục trong tháng 8 có lẽ còn khiến quy
mô đòn bẩy cao hơn những gì được thống kê theo báo cáo tài chính quý 2 vừa qua.
Tiếp xúc với nhà đầu tư, anh chị cảm nhận khả năng chấp nhận mạo hiểm như thế
nào, nhu cầu sử dụng đòn bẩy hiện tại ra sao? Nếu thị trường điều chỉnh, anh chị
có lo ngại về sức ép này?
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng
khoán Rồng Việt
Khi thị trường có thanh khoản cao thì quy mô đòn bẩy cũng có
chiều hướng tăng tương ứng nên nhiều khả năng quy mô đòn bẩy đang ở mức khá cao
trong tháng 8. Khi diễn biến thị trường không thuận lợi thì hiệu ứng đòn bẩy
cao sẽ tạo dao động mạnh cho cổ phiếu. Đơn cử như tuần trước, mặc dù chỉ số vẫn
tốt nhưng đa số nhóm cổ phiếu đã có phản ứng kém, ngoại trừ nhóm Ngân hàng, dẫn
đến tác động điều chỉnh khá nhanh để thu hẹp đòn bẩy.
Hiện tại theo cảm nhận cá nhân, khả năng chấp nhận mạo hiểm
và nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân tạm thời chưa cao do thị trường
có trạng thái phân hóa khó đoán và thị trường vẫn đang neo ở vùng giá cao.
Trong trường hợp thị trường điều chỉnh, sức ép đòn bẩy sẽ có nhưng có thể không
cao do thị trường vẫn trong xu hướng tăng chính và nơi hấp thụ đòn bẩy cao có lẽ
nằm ở nhóm vốn hóa cao, rủi ro giải chấp ở nhóm này thường thấp hơn so với nhóm
vốn hóa vừa và nhỏ.
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Cảm nhận của tôi là mức độ chấp nhận rủi ro và nhu cầu sử dụng
đòn bẩy đang ở mức rất cao, có lẽ là cao nhất kể từ đầu chu kỳ tăng. Tâm lý
hưng phấn khiến nhiều nhà đầu tư sẵn sàng vay tối đa để gia tăng lợi nhuận. Đây
chính là điều tôi lo ngại nhất nếu thị trường điều chỉnh. Mức đòn bẩy cao sẽ tiềm
ẩn rủi ro bán tháo hàng loạt, chỉ cần một cú sốc nhỏ cũng có thể kích hoạt làn
sóng bán giải chấp (call margin) trên diện rộng, tạo ra một hiệu ứng domino khiến
đà giảm trở nên khốc liệt và khó kiểm soát hơn.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Qua tiếp xúc, tôi cho rằng khẩu vị rủi ro sẽ phân loại theo
từng nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư đã tham gia thị trường trước đó, mức độ
thận trọng đã cao hơn từ giai đoạn thị trường sụt giảm mạnh đầu tháng 4 do thuế
quan. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư mới tham gia gần đây (hay còn gọi là
F0), mức độ chấp nhận đòn bẩy lại cao hơn và trạng thái hưng phấn cũng nhiều
hơn. Bên cạnh đó, tôi cho rằng áp lực margin còn đến từ một số “deal” riêng của
doanh nghiệp, hay một số “kho” trên thị trường. Nếu thị trường điều chỉnh mạnh,
áp lực margin vẫn sẽ hiện hữu và có thể xảy ra tình trạng “call chéo”, nên đây
vẫn là biến số cần thận trọng.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Theo tôi đòn bẩy không phải là vấn đề lớn với các nhà đầu tư
hiện nay – nhiều nhà đầu tư vẫn thận trọng trong việc sử dụng đòn bẩy và mới chỉ
đang giao dịch trong khả năng. Nhu cầu sử dụng đòn bẩy vẫn còn nhiều. Thị trường
điều chỉnh là cơ hội cho việc mua vào giá thấp đối với nhiều nhà đầu tư đang giữ
tiền hoặc đang sở hữu ít cổ phiếu.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta
Mức thanh khoản kỷ lục của thị trường cho thấy rằng tỷ lệ margin của hầu hết các công ty chứng khoán đang ở mức rất cao. Với việc thị trường tăng nóng và rất nhanh nhà đầu tư hầu hết đều chấp nhận mức rủi ro lớn để có được hiệu suất lợi nhuận tốt nhất khi thị trường uptrend.
Tuy nhiên điều chúng ta có thể dễ thấy rằng thị trường thời điểm này rất khác so với những đợt uptrend trong quá khứ khi mà sự phân hoá vô cùng rõ ràng, rất nhiều cổ phiếu tăng chậm thậm chí là đi ngang điều đó vô hình chung mang lại rủi ro rất lớn khi nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao nhưng lại không có đệm lợi nhuận đủ tốt để duy trì tài khoản ở mức an toàn. Nếu thị trường điều chỉnh nhà đầu tư hoàn toàn có thể lỗ ngắn hạn nếu như không có vị thế tốt, tôi cho rằng sức ép khi đó sẽ là rất lớn.
Trong lần trao đổi tuần trước anh chị cũng tỏ ra thận trọng
và chỉ ra những tín hiệu thị trường suy yếu, đồng thời giảm tỷ trọng cổ phiếu
xuống khi đánh giá đây là giai đoạn “giữ thành quả”. Nếu thị trường rơi vào nhịp
điều chỉnh, anh chị dự kiến sẽ giảm đến mức nào để có thể quay lại?
Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng
khoán KBSV
Chiến lược của tôi vẫn là ưu tiên bảo toàn thành quả. Nếu thị
trường rơi vào nhịp điều chỉnh như dự kiến, vùng tôi quan tâm để xem xét giải
ngân trở lại là khu vực hỗ trợ mạnh 1550-1560 điểm. Tuy nhiên, việc quay lại sẽ
không chỉ dựa vào điểm số. Điều kiện tiên quyết là thị trường phải cho thấy các
tín hiệu cân bằng rõ ràng, với áp lực bán cạn kiệt và lực cầu bắt đáy nhập cuộc
một cách chủ động hơn. Tôi sẽ chờ đợi những tín hiệu xác nhận này trước khi
hành động.
Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS
Theo tôi giai đoạn này vùng hỗ trợ của thị trường chỉ ở mốc
1600 – 1650 điểm và đây cũng là khu vực nhiều cổ phiếu sẽ có điểm mua hấp dẫn.
Cơ hội cho việc quay lại thị trường có thể ngay trong tuần tới trong bối cảnh
nhiều thị trường chứng khoán quốc tế như Mỹ, Trung Quốc đang vượt đỉnh lịch sử,
FED phát tín hiệu hạ lãi suất ở kỳ họp tháng 9 tới.
Ông Nguyễn Việt Quang - Giám Đốc kinh doanh, Chứng khoán Yuanta
Theo quan điểm của tôi thị
trường vẫn sẽ còn 1 nhịp tăng mạnh nữa trong năm nay vì vậy nhà đầu tư cần bảo
toàn vốn thời điểm này để có thể có những vị thế mua tốt nhất khi thị trường điều
chỉnh. Nhận định của tôi VN-Index sẽ tạo đáy ở quanh 1590 điểm đồng thời hợp
lưu với đường MA20 khung thời gian ngày và sẽ quay trở lại đà tăng điểm.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP
Chứng khoán Phú Hưng
Chỉ số đã có phiên kiểm định khu vực hỗ trợ ngắn hạn quanh
1630 điểm cuối tuần, nhưng phản ứng bật lại khá yếu ớt và nhìn chung mức đồng
thuận toàn thị trường chưa cao. Phần trăm số cổ phiếu đánh mất xu hướng trung hạn
(MA20) đang tăng lên đáng kể và đây là dấu hiệu rủi ro nếu trong tuần tới không
có dấu hiệu cải thiện.
Tôi cho rằng phản ứng phục hồi có thể còn tiếp diễn vào đầu
tuần, nhưng nếu giao dịch vẫn không thể vượt lên vùng cản quanh 1660 - 1670 điểm,
áp lực điều chỉnh sẽ quay trở lại và VN-Index khả năng tìm về mốc tâm lý 1600
điểm. Tại ngưỡng này, tôi sẽ theo dõi thêm phản ứng để cân nhắc có nên gia tăng
tỷ trọng hay không.
Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Trung tâm phân tích, Chứng
khoán Rồng Việt
Trong thời gian gần đây, thị trường có những tín hiệu thận
trọng tại nhiều nhóm cổ phiếu mặc dù chỉ số vẫn đang theo chiều hướng lên, nên
chiến lược hợp lý là giảm tần suất và quy mô trading, đồng thời canh chốt lời
là chính. Thị trường đã có phiên cuối tuần điều chỉnh khá nhanh nhưng vẫn còn
quá sớm để nhận định thị trường đã bắt đầu đợt sóng điều chỉnh hay chưa và vẫn
cần phải theo dõi thêm tín hiệu.
Hiện tại, sóng tăng trước đó vẫn có thể còn tác động hỗ trợ
thị trường. Do đó, trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư nên tận dụng diễn biến điều
chỉnh nhanh để mua ngắn hạn tại các cổ phiếu có cơ bản tốt, đã có xu hướng tăng
trước đó và điều chỉnh nhanh về vùng hỗ trợ tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên
cân nhắc tiếp tục chốt lời khi thị trường có đợt tăng điểm trở lại trong thời
gian gần tới.
