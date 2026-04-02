Áp lực bán chủ động gia tăng, thị trường điều chỉnh diện rộng
Kim Phong
02/04/2026, 15:26
Dù VN-Index chốt phiên không thay đổi so với buổi sáng nhưng thực tế thị trường đã xấu hơn trong buổi chiều. Không chỉ mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn đáng kể mà thanh khoản cũng tăng khoảng 31%, xác nhận bên bán đã chủ động xả hàng giá thấp.
VN-Index đóng cửa giảm 0,48% (-8,11 điểm) tương tự phiên sáng.
Tương quan độ rộng cũng không khác nhiều, với 82 mã tăng/244 mã giảm (phiên sáng
68 mã tăng/231 mã giảm). Tuy vậy số cổ phiếu giảm sâu lại nhiều hơn. Cụ thể, chốt
phiên sáng sàn HoSE ghi nhận 124 mã giảm quá 1% thì đóng cửa là 151 mã. Rổ VN30
cũng có 14 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 12 mã có cải thiện.
Hiện tượng cân bằng giữa các cổ phiếu blue-chips là lý do
VN-Index hầu như không thay đổi giữa hai phiên. Vẫn xuất hiện các giao dịch đặc
thù nhưng không mang tính đại diện và cũng không thay đổi được diễn biến chung.
Rổ VN30 chứng kiến màn bay cao ngoạn mục của DGC. Chốt phiên
sáng DGC cũng khá tốt so với mặt bằng chung khi tăng 0,99%. Phần lớn thời gian
buổi chiều DGC cũng ít thay đổi, đột nhiên từ khoảng 1h50 trở đi có dòng tiền đổ
vào mua mạnh. Chỉ trong khoảng 10 phút DGC bay vọt lên kịch trần, sau đó được
chốt chặn với khối lượng lớn. Thanh khoản phiên chiều của DGC gấp 2,2 lần buổi
sáng, xác nhận dòng tiền mạnh thực sự xuất hiện.
HPG cũng có cú giật giá ấn tượng ngay khi bước vào phiên chiều,
chỉ trong 3 phút đầu tiên giá đã thay đổi +2,25%. Do phiên sáng HPG đang giảm
khá sâu (-1,29%) nên cú giật giá này chỉ đủ đẩy qua tham chiếu. Tuy nhiên đến cuối
phiên HPG vẫn trụ giá tốt, tăng nhẹ 0,74% so với tham chiếu. Ấn tượng ở HPG chính
là thanh khoản, với gần 1.108 tỷ đồng khớp lệnh chỉ riêng buổi chiều.
Phần còn lại của rổ VN30 nhìn chung chỉ dao động nhỏ. Rổ này
kết phiên vẫn có tới 25 mã giảm và 3 mã tăng, trong đó 15 mã giảm quá 1%. Chỉ số
đại diện rổ giảm 0,48%, cải thiện một chút so với mức giảm 0,83% thời điểm chốt
phiên sáng.
Với phần còn lại của thị trường, mặt bằng giá thấp hơn là điều
rõ rệt. 151 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% và chiếm 46,1% tổng giá trị khớp lệnh
cả sàn HoSE. Giao dịch rất lớn xuất hiện tại VIX giảm 2,35%, BSR giảm 1,52%,
GMD giảm 4,39%, VCI giảm 1,46%, GEX giảm 2,43%, VCG giảm 1,33%. Các mã này đều
khớp vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.
Nhóm giảm sâu còn có PET giảm 5,46%, PAC giảm 4,75%, HAH giảm
3,53%, MIC giảm 2,72%, VGC giảm 2,68%, CTD giảm 2,61%, NT2 giảm 2,53%... Chỉ số
Midcap đóng cửa giảm mạnh 1,12%, Smallcap giảm 0,82%. Thanh khoản rổ VN30 đã
chiếm 57,2% sàn HoSE phiên này, xác nhận có giao dịch giảm ở nhóm vừa và nhỏ. Hiệu
ứng giảm giá mạnh đi cùng với thanh khoản thấp là biểu hiện của sự thiếu hụt sức
mua. Đặc biệt rổ Midcap chỉ chiếm 37,2% thanh khoản sàn, mức thấp nhất 5 tuần.
Ở phía tăng giá, điểm sáng hôm nay xuất hiện riêng lẻ. Dù vẫn
có 82 cổ phiếu ngược dòng nhưng hầu hết là thanh khoản quá nhỏ hoặc tăng không đáng
kể. Khoảng chục mã đáng chú ý nhất là trừ VHM, DGC là VCK tăng 5,14% khớp 534,6
tỷ đồng; DCM tăng 1,55% với 198 tỷ; PC1 tăng 1,09% với 170 tỷ; DPM tăng 2,08% với
106,8 tỷ; HDG tăng 2,07% với 96,3 tỷ; HHS tăng 1,88% với 74,6 tỷ; DCL tăng
1,67% với 57,5 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài buổi chiều mua ròng đột biến VPL làm đảo
lộn vị thế. Cổ phiếu này buổi sáng giao dịch rất ít, chiều nay xuất hiện thỏa
thuận ròng 4.053 tỷ đồng. Nếu không có giao dịch của VPL là sàn HoSE chiều nay
thực tế bị bán ròng 287 tỷ. Ngoài VPL, thêm MSN +103,6 tỷ, VCK +98,7 tỷ, SSI
+74,9 tỷ, DGC +68,9 tỷ, MWG +63,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -803,3 tỷ, MBB
-182,2 tỷ, VCB -82 tỷ, VIC -71 tỷ, BSR -62,5 tỷ, BID -60,4 tỷ, HDB -57,7 tỷ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: