Trang chủ Chứng khoán

Áp lực bán chủ động gia tăng, thị trường điều chỉnh diện rộng

Kim Phong

02/04/2026, 15:26

Dù VN-Index chốt phiên không thay đổi so với buổi sáng nhưng thực tế thị trường đã xấu hơn trong buổi chiều. Không chỉ mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn đáng kể mà thanh khoản cũng tăng khoảng 31%, xác nhận bên bán đã chủ động xả hàng giá thấp.

VN-Index đang loanh quanh mức trung bình 20 phiên (MA20).
VN-Index đang loanh quanh mức trung bình 20 phiên (MA20).

VN-Index đóng cửa giảm 0,48% (-8,11 điểm) tương tự phiên sáng. Tương quan độ rộng cũng không khác nhiều, với 82 mã tăng/244 mã giảm (phiên sáng 68 mã tăng/231 mã giảm). Tuy vậy số cổ phiếu giảm sâu lại nhiều hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE ghi nhận 124 mã giảm quá 1% thì đóng cửa là 151 mã. Rổ VN30 cũng có 14 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, 12 mã có cải thiện.

Hiện tượng cân bằng giữa các cổ phiếu blue-chips là lý do VN-Index hầu như không thay đổi giữa hai phiên. Vẫn xuất hiện các giao dịch đặc thù nhưng không mang tính đại diện và cũng không thay đổi được diễn biến chung.

Rổ VN30 chứng kiến màn bay cao ngoạn mục của DGC. Chốt phiên sáng DGC cũng khá tốt so với mặt bằng chung khi tăng 0,99%. Phần lớn thời gian buổi chiều DGC cũng ít thay đổi, đột nhiên từ khoảng 1h50 trở đi có dòng tiền đổ vào mua mạnh. Chỉ trong khoảng 10 phút DGC bay vọt lên kịch trần, sau đó được chốt chặn với khối lượng lớn. Thanh khoản phiên chiều của DGC gấp 2,2 lần buổi sáng, xác nhận dòng tiền mạnh thực sự xuất hiện.

HPG cũng có cú giật giá ấn tượng ngay khi bước vào phiên chiều, chỉ trong 3 phút đầu tiên giá đã thay đổi +2,25%. Do phiên sáng HPG đang giảm khá sâu (-1,29%) nên cú giật giá này chỉ đủ đẩy qua tham chiếu. Tuy nhiên đến cuối phiên HPG vẫn trụ giá tốt, tăng nhẹ 0,74% so với tham chiếu. Ấn tượng ở HPG chính là thanh khoản, với gần 1.108 tỷ đồng khớp lệnh chỉ riêng buổi chiều.

Phần còn lại của rổ VN30 nhìn chung chỉ dao động nhỏ. Rổ này kết phiên vẫn có tới 25 mã giảm và 3 mã tăng, trong đó 15 mã giảm quá 1%. Chỉ số đại diện rổ giảm 0,48%, cải thiện một chút so với mức giảm 0,83% thời điểm chốt phiên sáng.

Với phần còn lại của thị trường, mặt bằng giá thấp hơn là điều rõ rệt. 151 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% và chiếm 46,1% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Giao dịch rất lớn xuất hiện tại VIX giảm 2,35%, BSR giảm 1,52%, GMD giảm 4,39%, VCI giảm 1,46%, GEX giảm 2,43%, VCG giảm 1,33%. Các mã này đều khớp vượt 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Nhóm giảm sâu còn có PET giảm 5,46%, PAC giảm 4,75%, HAH giảm 3,53%, MIC giảm 2,72%, VGC giảm 2,68%, CTD giảm 2,61%, NT2 giảm 2,53%... Chỉ số Midcap đóng cửa giảm mạnh 1,12%, Smallcap giảm 0,82%. Thanh khoản rổ VN30 đã chiếm 57,2% sàn HoSE phiên này, xác nhận có giao dịch giảm ở nhóm vừa và nhỏ. Hiệu ứng giảm giá mạnh đi cùng với thanh khoản thấp là biểu hiện của sự thiếu hụt sức mua. Đặc biệt rổ Midcap chỉ chiếm 37,2% thanh khoản sàn, mức thấp nhất 5 tuần.

Ở phía tăng giá, điểm sáng hôm nay xuất hiện riêng lẻ. Dù vẫn có 82 cổ phiếu ngược dòng nhưng hầu hết là thanh khoản quá nhỏ hoặc tăng không đáng kể. Khoảng chục mã đáng chú ý nhất là trừ VHM, DGC là VCK tăng 5,14% khớp 534,6 tỷ đồng; DCM tăng 1,55% với 198 tỷ; PC1 tăng 1,09% với 170 tỷ; DPM tăng 2,08% với 106,8 tỷ; HDG tăng 2,07% với 96,3 tỷ; HHS tăng 1,88% với 74,6 tỷ; DCL tăng 1,67% với 57,5 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài buổi chiều mua ròng đột biến VPL làm đảo lộn vị thế. Cổ phiếu này buổi sáng giao dịch rất ít, chiều nay xuất hiện thỏa thuận ròng 4.053 tỷ đồng. Nếu không có giao dịch của VPL là sàn HoSE chiều nay thực tế bị bán ròng 287 tỷ. Ngoài VPL, thêm MSN +103,6 tỷ, VCK +98,7 tỷ, SSI +74,9 tỷ, DGC +68,9 tỷ, MWG +63,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -803,3 tỷ, MBB -182,2 tỷ, VCB -82 tỷ, VIC -71 tỷ, BSR -62,5 tỷ, BID -60,4 tỷ, HDB -57,7 tỷ.

Danh mục 5 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng tăng giá lên tới 32%

13:49, 02/04/2026

Danh mục 5 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng tăng giá lên tới 32%

Thị trường thất vọng với thông điệp về xung đột của Tổng thống Trump?

12:04, 02/04/2026

Thị trường thất vọng với thông điệp về xung đột của Tổng thống Trump?

VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới

10:50, 02/04/2026

VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 6-10/4/2026.

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 tới 7,83% cho thấy sự ổn định vĩ mô vẫn tích cực, dù đi kèm một chút bất lợi khi CPI tháng 3 lập đỉnh 5 năm. Tuần tới FTSE cũng sẽ công bố kết quả rà soát giữa kỳ nâng hạng thị trường, hứa hẹn triển vọng lạc quan…

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Báo cáo này do có đóng góp chuyên môn từ FTSE Russell.

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Sau báo cáo này, thị trường về cơ bản giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay...

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Áp lực bán hôm nay không hẳn là lớn, nhưng dòng tiền mua đỡ quá kém nên giá cổ phiếu giảm sâu rất nhiều. Ngay cả khi không có những bất định gia tăng từ bên ngoài thì rủi ro điều chỉnh vẫn xảy ra, khi quá trình tích lũy chưa hoàn tất.

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

