Trang chủ Chứng khoán

VN-Index rơi kỷ lục 5 tuần, thanh khoản giảm sốc

10/12/2025, 15:30

Chiều nay đến lượt VIC đổ đèo giảm sàn tạo thêm sức ép rất nặng lên VN-Index. Không chỉ vậy, nhiều blue-chips khác cũng lùi giá khiến điểm số càng kém. Điều này đã tạo sức ép tâm lý không nhỏ lên các cổ phiếu khác.

VN-Index đang lao dốc nhưng chủ yếu do tác động của VIC, VHM và VPL.

VN-Index kết phiên giảm tới 1,61% tương đương -28,19 điểm, mạnh nhất trong vòng 5 tuần trở lại đây. Tương quan độ rộng so với phiên sáng cũng không xấu thêm nhiều, ghi nhận 121 mã tăng/188 mã giảm. Tuy nhiên mặt bằng giá thì có giảm xuống một chút.

Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index có 77 cổ phiếu giảm quá 1% thì đóng cửa là 92 mã. Số giảm mạnh quá 2% từ 41 mã tăng lên 50 mã. Mức chênh lệch như vậy cũng không phải là quá nhiều.

Rổ VN30 có sức kháng cự khá tốt trước sức ép điểm số. VN30-Index đóng cửa tuy giảm 1,32% nhưng độ rộng là 14 mã tăng/12 mã giảm. Chỉ riêng VIC giảm sàn 7%, VHM giảm 3,72% và VRE giảm 6,25% đã lấy đi vượt quá mức giảm 26 điểm của chỉ số này. Ngoài các mã nhóm Vin, thêm SAB giảm 3,38%, VJC giảm 1,7%, FPT giảm 1,34%, MWG giảm 1,19% và PLX giảm 1,14%.

Phía tăng giá tuy có số lượng nhiều hơn nhưng lại kém về vốn hóa. HDB dẫn đầu với mức tăng 2,06%, MBB tăng 1,82%, SSI tăng 1,74%, VNM tăng 0,96%. Trong số này chỉ có MBB lọt vào top 10 vốn hóa. VCB, CTG, BID, VPB, HPG cũng tăng nhưng kém hơn. Nếu không có trọng số vốn hóa quá lớn của VIC và VHM thì VN30-Index đã thể hiện sự cân bằng hơn.

Phần còn lại của sàn HoSE cũng nghiêng về phía giảm nhiều hơn, thể hiện ở độ rộng. Ngoài ra nhìn từ góc độ phân bổ vốn, 58,9% thanh khoản sàn này tập trung ở nhóm giảm giá, trong khi 34,2% tập trung ở nhóm tăng giá. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là nhóm cổ phiếu Vin bao gồm VIC, VHM, VPL và VRE giao dịch rất lớn. Nếu trừ đi các giao dịch này thì nhóm giảm giá chỉ còn chiếm 42,7% tổng giá trị khớp sàn HoSE.

Sắc xanh vẫn khá nhiều trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thống kê như vậy để thấy sự phân bổ vốn thực tế vẫn khá cân bằng. Các cổ phiếu nhóm Vin tăng mạnh vừa qua, lúc này quay sang điều chỉnh cũng là điều bình thường. Áp lực lớn là kết quả của sự tích tụ khối lượng và giá trong quá trình tăng. Đối với đa số cổ phiếu khác giảm giá hôm nay, diễn biến ngắn hạn thực tế khá nhỏ và không nhiều cổ phiếu đem lại lợi nhuận. Do vậy, áp lực bán không mạnh cũng là điều hiển nhiên.

Trong 77 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất cuối ngày, trừ nhóm Vin, còn 12 mã khác xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng. VIX giảm 2,13%, GEX giảm 3,26%, CII giảm 3,97%, GEE giảm 6,8%, PDR giảm 2,06%, IJC giảm 4,1%, DIG giảm 2,02%... đều cho thấy có áp lực bán thực sự mạnh.

Ở phía tăng, tình trạng đơn lẻ vẫn tiếp diễn giống phiên sáng, không nhiều cổ phiếu có được dòng tiền đủ tốt để đẩy giá lên một cách chắc chắn. Phần lớn cổ phiếu còn tăng tốt là nhờ thanh khoản nhỏ. Toàn sàn này có 48 mã tăng hơn 1% thì giao dịch chỉ tập trung vào khoảng một nửa số này. Ngân cũng cũng có các đại diện mạnh mẽ là HDB, MBB; Chứng khoán có SSI, FTS, CTS, AGR; Bất động sản có VPI, KHG, LDG, QCG… Tính chung nhóm mạnh nhất này chỉ chiếm 15,7% tổng thanh khoản sàn HoSE.

Diễn biến suy yếu thêm trong phiên chiều nay cho thấy áp lực từ điểm số đã tác động đến tâm lý chung. Dù vậy nhóm cổ phiếu Vin được quan sát kỹ và cũng không gây bất ngờ. Thông thường các phiên VN-Index bốc hơi 28-30 điểm còn dẫn tới bán tháo. Hôm nay thanh khoản sụt giảm đột biến 42% so với hôm qua còn 15.902 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn là một sự bất thường. Đây khả năng cao là một phản ứng của nhà đầu tư khi muốn đứng ngoài chứng kiến tác động của các trụ.

