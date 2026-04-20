VN-Index tăng 1,1% giữa áp lực rung lắc điều chỉnh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/4/2026

Kết phiên VN-Index tăng 19,94 điểm, tương đương 1,1% lên mốc 1.837,11 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 2,67 điểm, tương đương 1,03% xuống 257,33 điểm.

Áp lực rung lắc điều chỉnh bắt đầu xuất hiện sau khi VN-Index đã tăng điểm liên tục trong 4 tuần liên tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực rung lắc điều chỉnh bắt đầu xuất hiện sau khi VN-Index đã tăng điểm liên tục trong 4 tuần liên tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh của thị trường sẽ không quá sâu, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ vẫn hỗ trợ thị trường về mặt điểm số. Diễn biến các nhóm cổ phiếu còn lại sẽ tiếp tục phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh quý 1 và các thông tin trong kỳ ĐHCĐ thường niên của các DNNY.

Nhà đầu tư duy trì trạng tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức cân bằng và chủ động chốt lời các vị thế ngắn hạn khi VN-Index tiếp cận vùng kháng cự 1865-1885 điểm hoặc nâng dần của ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận”.

Thị trường cần thời gian để ổn định lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Nhóm cổ phiếu Vin tiếp tục dẫn dắt thị trường, giúp VN-Index đóng cửa tại mốc 1837,11 điểm, tăng gần 20 điểm so với phiên trước. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp, Bất động sản tăng trên 2.5%. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí, Hóa chất giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên hai sàn HSX, HNX và mua ròng trên sàn UPCOM. Thị trường giao dịch trong biên độ lớn, thiếu sự đồng thuận và dòng tiền có xu hướng phân hóa nhằm tìm lợi nhuận ngắn hạn. Thị trường cần thời gian để ổn định lại, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Vẫn có thể kỳ vọng VN-Index quay trở lại vùng giá 1900 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index phục hồi tốt ở hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, tiếp tục xu hướng tăng trưởng hướng đến vùng giá quanh 1.850 điểm. Đây là vùng kháng cự tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất tháng 01/2026 và 02/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index có thể vượt lên vùng kháng cự này. Trong trường hợp tích cực vẫn có thể kỳ vọng VN-Index quay trở lại vùng giá 1900 điểm. Chỉ số VN30 tương tự có vùng kháng cự quanh 2.000 điểm, có thể mở rộng lên vùng giá cao nhất tháng 10/2025 quanh 2.050 điểm.

Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu hàng đầu của thị trường. Tuy nhiên thanh khoản đã giảm mạnh 02 phiên liên tiếp. Điều này thể hiện tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 22/4, cũng như những bất ổn ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Vin Group vẫn là nhóm cổ phiếu hàng đầu dẫn dắt thị trường. Bên cạnh đó như chúng tôi đã nhận định trong báo cáo cuối tuần trước, dòng tiền và xu hướng đang cải thiện dần ở nhiều nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Nhà đầu tư duy trì vị thế hiện tại, chờ thêm các thông tin mới ở Trung Đông sau 02 tuần đình chiến, cũng như số liệu dư nợ ký quỹ cuối quí 1/2026 của các công ty chứng khoán sẽ được công bố. Có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng khi thị trường điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thanh khoản thấp cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 19,9 điểm (+1,1%), đóng cửa tại mức 1837,11 điểm. Chỉ số giảm điểm ở đầu phiên sáng, tuy nhiên, lực cầu tập trung chủ yếu tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VHM và VIC) đã kéo chỉ số VN-Index tăng điểm trở lại và duy trì đà tăng đến cuối phiên.

VN-Index tăng trở lại tuy nhiên động lực chính vẫn đến từ nhóm Vingroup, chủ yếu do tin điều chỉnh KQKD 2026 của VHM, trong khi các nhóm còn lại chỉ tăng nhẹ hoặc giảm. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường hôm nay giảm trở lại và vẫn duy trì ở mức thấp cũng cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giải ngân trong giai đoạn này, bất chấp VN-Index tiếp tục tăng điểm. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức an toàn cũng như theo dõi sát diễn biến của VN-Index trong các phiên tới”.

Chỉ số VN-Index sẽ giữ vững trên khu vực 1790-1800 điểm trước khi tiếp tục đà tăng

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index đang tích lũy bên trên MA5 phiên với thanh khoản đang sụt giảm nhẹ cho thấy giai đoạn tích lũy đang diễn ra. Thị trường đang được được hỗ trợ bởi nhóm vốn hóa lớn đang duy trì động lực tăng tích cực cùng với đây là tuần công bố KQKD Q1. Theo đó, chỉ số VN-Index sẽ giữ vững trên khu vực 1790-1800 điểm trước khi tiếp tục đà tăng.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng điểm. Nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên ưu tiên các nhóm ngành đang dẫn dắt thị trường như Tài chính, Bất động sản, Bán lẻ…”.

Khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, nhưng cần chú ý khả năng xảy ra các nhịp rung lắc

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Kết phiên, VN-Index hình thành nến có dạng pinbar, với phần lớn mức tăng vẫn đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng.

Trên khung đồ thị ngày, VN-Index duy trì xu hướng nằm trên đường MA20. Đường tenkan đã bẻ ngang và dần phục hồi, thêm vào đó, MACD vẫn đang tiếp tục hướng lên cho thấy xác suất cao VN-Index trong ngắn hạn sẽ giao dịch với hỗ trợ và kháng cự lần lượt là 1820 và 1880.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vẫn duy trì trên đường MA20 và chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên nên có khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, nhưng cần chú ý khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên với việc RSI đã bắt đầu tiến vào vùng quá mua.

Đà tăng của VN-Index trong những phiên gần đây đang được dẫn dắt bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng tiền chưa có sự lan tỏa nhiều đến các cổ phiếu còn lại trên thị trường. Theo đó, thị trường ghi nhận diễn biến phân hóa với nhiều cổ phiếu vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều hồi phục trở lại cùng chỉ số chung. Chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ có sự luân chuyển sang nhiều nhóm ngành hơn trong những phiên tới và khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để kịp thời tận dụng cơ hội đến từ sự vận động của dòng tiền, đồng thời có thể lựa chọn những mã giữ vững vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần với các nhóm ngành đáng chú ý hiện tại là ngân hàng, đầu tư công và bán lẻ”.

VN-Index tăng mạnh phiên đầu tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục duy trì tín hiệu tăng khi vận động trên MA20 và MA50, qua đó giữ khả năng hướng lên vùng 1900–1920 điểm. Mục tiêu gần nằm tại 1.880 điểm, với hỗ trợ ngắn hạn ở vùng 1810–1815 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.