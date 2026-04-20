“Đề kháng” trước tin xấu, cổ phiếu vẫn phân hóa tích cực
Kim Phong
20/04/2026, 12:02
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Trung Đông và những xung đột mới xuất hiện cuối tuần qua khiến thị trường lo ngại phiên đầu tuần sẽ “đỏ lửa”. VN-Index quả thực sụt giảm trong nửa đầu phiên sáng, nhưng chưa lúc nào độ rộng thể hiện sự áp đảo từ phía đỏ.
VN-Index chạm đáy lúc 9h47, mất 17,6 điểm tương đương -0,81%.
Tuy nhiên ngay tại thời điểm này, độ rộng chỉ số cũng là 132 mã tăng/112 mã giảm.
Đến 10h20 chỉ số bắt đầu vượt trở lại lên trên tham chiếu, độ rộng ghi nhận 156
mã tăng/104 mã giảm. Kết phiên VN-Index tăng 0,5% tương đương +9,16 điểm với
156 mã tăng/133 mã giảm.
Như vậy khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu gần như không
phụ thuộc vào biến động của VN-Index. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh
những biến cố mới xuất hiện khiến triển vọng đàm phán đổ vỡ. Yếu tố duy nhất phản
ứng khá mạnh là giá dầu tương lai tăng mạnh đầu ngay khi có tin eo biểu Hormux đóng
cửa và Iran có thể “không có kế hoạch tiếp tục đàm phán với Mỹ”. Thị trường chứng
khoán châu Á hầu hết đều tăng dù duy nhất Kospi tăng vượt 1%.
Trên thị trường Việt Nam, nhịp giảm khá mạnh của chỉ số nửa đầu
phiên sáng hầu như do ảnh hưởng từ trụ. VIC tạo đáy giảm tới 5,22%, VHM giảm
3,1%. Một vài cổ phiếu lớn khác lúc yếu nhất cũng khá kém: GAS giảm sâu nhất
1,37%, GVR giảm 1,19%, PLX giảm 1,63%, VPL giảm 2,05%. Tuy nhiên nửa sau của
phiên, tất cả các mã này đều đã hồi lại, trong đó VHM đảo chiều dữ dội tới
7,68%.
Độ rộng rổ VN30 lúc kém nhất cũng chỉ có 9 mã xanh, kết phiên
là 17 mã xanh và 10 mã đỏ. VN30-Index tăng 0,66% với thanh khoản giảm mạnh 23%
so với sáng phiên cuối tuần trước. Rõ ràng nền thanh khoản rất thấp này kết hợp
với sức ép duy trì vùng giá đỏ không bền cho thấy bên bán cũng chỉ ra hàng ở mức
độ hạn.
Ở mức độ toàn sàn HoSE, tình hình cũng diễn biến tương đồng.
Khả năng phục hồi giá là tốt khi nhìn từ thay đổi của độ rộng. Thống kê cho thấy
ở mức giá thấp nhất, sàn này cũng chỉ có 97 cổ phiếu giảm quá 1% - tương đương
26,8% số mã có giao dịch – và kết phiên còn 46 mã. Thanh khoản chung của sàn HoSE
cũng giảm khoảng 12% so với phiên trước, phản ánh áp lực bán tương đối nhẹ.
Trong 46 mã kém nhất cũng chỉ có 9 mã xuất hiện thanh khoản
từ 10 tỷ đồng trở lên. DGC giảm 3,3% khớp 1269 tỷ; BSR giảm 2,06% với 110 tỷ; GAS
giảm 1,12% với 63,4 tỷ; PLX giảm 1,13% với 41,1 tỷ; GVR giảm 1,04% với 30,6 tỷ;
PVD giảm 1,05% với 28,8 tỷ; DGW giảm 1,52% với 24,9 tỷ; BSI giảm 1,5% với 12,8
tỷ và HHS giảm 1,48% với 12,8 tỷ. Thậm chí tổng giao dịch của nhóm yếu nhất này
chiếm chưa tới 5% giá trị khớp lệnh sàn.
Ở phía tăng tình hình khả quan hơn dù nhóm tăng cũng không
thực sự mạnh, trong 156 mã xanh chỉ có 61 mã tăng hơn 1%, với 21 cổ phiếu nhóm
này đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. VHM, SSI, HDB, TCB là các blue-chips dẫn đầu,
ngoài ra GEX tăng 5,26%, HCM tăng 2,41%, GEE tăng 6,96%, EIB tăng 1,12% cũng có
thanh khoản khá lớn.
Với khả năng duy trì phân hóa và phục hồi giá trước ảnh hưởng
của tin bất lợi, thị trường đang cho thấy sự ổn định tích cực về mặt tâm lý. Phải
nhìn nhận khả năng này trong bối cảnh thị trường đã có nhịp đi lên ngắn hạn khá
tốt và bắt đầu bị chốt lời từ cuối tuần trước. Khi kết hợp với thông tin xấu, nếu
xuất hiện một đợt bán mạnh cũng là bình thường. Diễn biến ngược lại thể hiện khả
năng “đề kháng”.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 326,7 tỷ đồng trên HoSE
và không có mã nào giao dịch đột biến. Bán ròng lớn nhất là VPB -84,6 tỷ, VIC
-67,9 tỷ, BSR -45,6 tỷ. Phía mua ròng có SSI +75,9 tỷ, MWG +31,3 tỷ, VCB +27 tỷ.
Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026
18:40, 19/04/2026
Xu thế dòng tiền: Áp lực rung lắc mạnh là cơ hội lựa chọn cổ phiếu
10:29, 19/04/2026
Sẽ phạt nghiêm cá nhân, tổ chức khuyến nghị mua bán cổ phiếu khi chưa được cấp phép
Giá vàng sụt mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại
Giá vàng sụt sâu dưới mốc chủ chốt 4.800 USD/oz khi vừa mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (20/4), do giá dầu lại tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới...
Bị Mỹ bắt tàu hàng, Iran tuyên bố không tiếp tục đàm phán
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran nóng trở lại, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lung lay...
Cơ hội cuối tại “Chứng trường huyền thoại 2026”
Giải đấu “Chứng trường huyền thoại 2026” bước vào giai đoạn nước rút nhưng cơ hội vẫn rộng mở. Nhà đầu tư vẫn có thể tham gia, bứt tốc và chinh phục loạt giải thưởng giá trị.
Áp lực chi phí mua điện đầu vào tăng từ quý 2/2026
Bắt đầu từ Quý 2/2026, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng giá điện thị trường toàn phần (FMP) sẽ dần tăng do không còn nguồn cung thủy điện dồi dào như trong Quý 2 và Quý 3/2025.
Xu thế dòng tiền: Áp lực rung lắc mạnh là cơ hội lựa chọn cổ phiếu
VN-Index đã có một tuần tăng trưởng khá ấn tượng hơn 4% và vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm. Tuy nhiên hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” đang là tín hiệu cho thấy thị trường gặp trạng thái nhiễu do trụ, và chỉ số không còn là cơ sở để ra quyết định.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: