“Đề kháng” trước tin xấu, cổ phiếu vẫn phân hóa tích cực

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Trung Đông và những xung đột mới xuất hiện cuối tuần qua khiến thị trường lo ngại phiên đầu tuần sẽ “đỏ lửa”. VN-Index quả thực sụt giảm trong nửa đầu phiên sáng, nhưng chưa lúc nào độ rộng thể hiện sự áp đảo từ phía đỏ.

VN-Index chạm đáy lúc 9h47, mất 17,6 điểm tương đương -0,81%. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này, độ rộng chỉ số cũng là 132 mã tăng/112 mã giảm. Đến 10h20 chỉ số bắt đầu vượt trở lại lên trên tham chiếu, độ rộng ghi nhận 156 mã tăng/104 mã giảm. Kết phiên VN-Index tăng 0,5% tương đương +9,16 điểm với 156 mã tăng/133 mã giảm.

Như vậy khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu gần như không phụ thuộc vào biến động của VN-Index. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh những biến cố mới xuất hiện khiến triển vọng đàm phán đổ vỡ. Yếu tố duy nhất phản ứng khá mạnh là giá dầu tương lai tăng mạnh đầu ngay khi có tin eo biểu Hormux đóng cửa và Iran có thể “không có kế hoạch tiếp tục đàm phán với Mỹ”. Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều tăng dù duy nhất Kospi tăng vượt 1%.

Trên thị trường Việt Nam, nhịp giảm khá mạnh của chỉ số nửa đầu phiên sáng hầu như do ảnh hưởng từ trụ. VIC tạo đáy giảm tới 5,22%, VHM giảm 3,1%. Một vài cổ phiếu lớn khác lúc yếu nhất cũng khá kém: GAS giảm sâu nhất 1,37%, GVR giảm 1,19%, PLX giảm 1,63%, VPL giảm 2,05%. Tuy nhiên nửa sau của phiên, tất cả các mã này đều đã hồi lại, trong đó VHM đảo chiều dữ dội tới 7,68%.

Độ rộng rổ VN30 lúc kém nhất cũng chỉ có 9 mã xanh, kết phiên là 17 mã xanh và 10 mã đỏ. VN30-Index tăng 0,66% với thanh khoản giảm mạnh 23% so với sáng phiên cuối tuần trước. Rõ ràng nền thanh khoản rất thấp này kết hợp với sức ép duy trì vùng giá đỏ không bền cho thấy bên bán cũng chỉ ra hàng ở mức độ hạn.

Ở mức độ toàn sàn HoSE, tình hình cũng diễn biến tương đồng. Khả năng phục hồi giá là tốt khi nhìn từ thay đổi của độ rộng. Thống kê cho thấy ở mức giá thấp nhất, sàn này cũng chỉ có 97 cổ phiếu giảm quá 1% - tương đương 26,8% số mã có giao dịch – và kết phiên còn 46 mã. Thanh khoản chung của sàn HoSE cũng giảm khoảng 12% so với phiên trước, phản ánh áp lực bán tương đối nhẹ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trong 46 mã kém nhất cũng chỉ có 9 mã xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. DGC giảm 3,3% khớp 1269 tỷ; BSR giảm 2,06% với 110 tỷ; GAS giảm 1,12% với 63,4 tỷ; PLX giảm 1,13% với 41,1 tỷ; GVR giảm 1,04% với 30,6 tỷ; PVD giảm 1,05% với 28,8 tỷ; DGW giảm 1,52% với 24,9 tỷ; BSI giảm 1,5% với 12,8 tỷ và HHS giảm 1,48% với 12,8 tỷ. Thậm chí tổng giao dịch của nhóm yếu nhất này chiếm chưa tới 5% giá trị khớp lệnh sàn.

Ở phía tăng tình hình khả quan hơn dù nhóm tăng cũng không thực sự mạnh, trong 156 mã xanh chỉ có 61 mã tăng hơn 1%, với 21 cổ phiếu nhóm này đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. VHM, SSI, HDB, TCB là các blue-chips dẫn đầu, ngoài ra GEX tăng 5,26%, HCM tăng 2,41%, GEE tăng 6,96%, EIB tăng 1,12% cũng có thanh khoản khá lớn.

Với khả năng duy trì phân hóa và phục hồi giá trước ảnh hưởng của tin bất lợi, thị trường đang cho thấy sự ổn định tích cực về mặt tâm lý. Phải nhìn nhận khả năng này trong bối cảnh thị trường đã có nhịp đi lên ngắn hạn khá tốt và bắt đầu bị chốt lời từ cuối tuần trước. Khi kết hợp với thông tin xấu, nếu xuất hiện một đợt bán mạnh cũng là bình thường. Diễn biến ngược lại thể hiện khả năng “đề kháng”.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 326,7 tỷ đồng trên HoSE và không có mã nào giao dịch đột biến. Bán ròng lớn nhất là VPB -84,6 tỷ, VIC -67,9 tỷ, BSR -45,6 tỷ. Phía mua ròng có SSI +75,9 tỷ, MWG +31,3 tỷ, VCB +27 tỷ.