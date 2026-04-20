Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

“Đề kháng” trước tin xấu, cổ phiếu vẫn phân hóa tích cực

Kim Phong

20/04/2026, 12:02

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Trung Đông và những xung đột mới xuất hiện cuối tuần qua khiến thị trường lo ngại phiên đầu tuần sẽ “đỏ lửa”. VN-Index quả thực sụt giảm trong nửa đầu phiên sáng, nhưng chưa lúc nào độ rộng thể hiện sự áp đảo từ phía đỏ.

Từ góc độ thanh khoản, giao dịch ít nhưng giá phục hồi nhanh cho thấy áp lực bán là nhẹ.
VN-Index chạm đáy lúc 9h47, mất 17,6 điểm tương đương -0,81%. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này, độ rộng chỉ số cũng là 132 mã tăng/112 mã giảm. Đến 10h20 chỉ số bắt đầu vượt trở lại lên trên tham chiếu, độ rộng ghi nhận 156 mã tăng/104 mã giảm. Kết phiên VN-Index tăng 0,5% tương đương +9,16 điểm với 156 mã tăng/133 mã giảm.

Như vậy khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu gần như không phụ thuộc vào biến động của VN-Index. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh những biến cố mới xuất hiện khiến triển vọng đàm phán đổ vỡ. Yếu tố duy nhất phản ứng khá mạnh là giá dầu tương lai tăng mạnh đầu ngay khi có tin eo biểu Hormux đóng cửa và Iran có thể “không có kế hoạch tiếp tục đàm phán với Mỹ”. Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều tăng dù duy nhất Kospi tăng vượt 1%.

Trên thị trường Việt Nam, nhịp giảm khá mạnh của chỉ số nửa đầu phiên sáng hầu như do ảnh hưởng từ trụ. VIC tạo đáy giảm tới 5,22%, VHM giảm 3,1%. Một vài cổ phiếu lớn khác lúc yếu nhất cũng khá kém: GAS giảm sâu nhất 1,37%, GVR giảm 1,19%, PLX giảm 1,63%, VPL giảm 2,05%. Tuy nhiên nửa sau của phiên, tất cả các mã này đều đã hồi lại, trong đó VHM đảo chiều dữ dội tới 7,68%.

Độ rộng rổ VN30 lúc kém nhất cũng chỉ có 9 mã xanh, kết phiên là 17 mã xanh và 10 mã đỏ. VN30-Index tăng 0,66% với thanh khoản giảm mạnh 23% so với sáng phiên cuối tuần trước. Rõ ràng nền thanh khoản rất thấp này kết hợp với sức ép duy trì vùng giá đỏ không bền cho thấy bên bán cũng chỉ ra hàng ở mức độ hạn.

Ở mức độ toàn sàn HoSE, tình hình cũng diễn biến tương đồng. Khả năng phục hồi giá là tốt khi nhìn từ thay đổi của độ rộng. Thống kê cho thấy ở mức giá thấp nhất, sàn này cũng chỉ có 97 cổ phiếu giảm quá 1% - tương đương 26,8% số mã có giao dịch – và kết phiên còn 46 mã. Thanh khoản chung của sàn HoSE cũng giảm khoảng 12% so với phiên trước, phản ánh áp lực bán tương đối nhẹ.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Trong 46 mã kém nhất cũng chỉ có 9 mã xuất hiện thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. DGC giảm 3,3% khớp 1269 tỷ; BSR giảm 2,06% với 110 tỷ; GAS giảm 1,12% với 63,4 tỷ; PLX giảm 1,13% với 41,1 tỷ; GVR giảm 1,04% với 30,6 tỷ; PVD giảm 1,05% với 28,8 tỷ; DGW giảm 1,52% với 24,9 tỷ; BSI giảm 1,5% với 12,8 tỷ và HHS giảm 1,48% với 12,8 tỷ. Thậm chí tổng giao dịch của nhóm yếu nhất này chiếm chưa tới 5% giá trị khớp lệnh sàn.

Ở phía tăng tình hình khả quan hơn dù nhóm tăng cũng không thực sự mạnh, trong 156 mã xanh chỉ có 61 mã tăng hơn 1%, với 21 cổ phiếu nhóm này đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. VHM, SSI, HDB, TCB là các blue-chips dẫn đầu, ngoài ra GEX tăng 5,26%, HCM tăng 2,41%, GEE tăng 6,96%, EIB tăng 1,12% cũng có thanh khoản khá lớn.

Với khả năng duy trì phân hóa và phục hồi giá trước ảnh hưởng của tin bất lợi, thị trường đang cho thấy sự ổn định tích cực về mặt tâm lý. Phải nhìn nhận khả năng này trong bối cảnh thị trường đã có nhịp đi lên ngắn hạn khá tốt và bắt đầu bị chốt lời từ cuối tuần trước. Khi kết hợp với thông tin xấu, nếu xuất hiện một đợt bán mạnh cũng là bình thường. Diễn biến ngược lại thể hiện khả năng “đề kháng”.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 326,7 tỷ đồng trên HoSE và không có mã nào giao dịch đột biến. Bán ròng lớn nhất là VPB -84,6 tỷ, VIC -67,9 tỷ, BSR -45,6 tỷ. Phía mua ròng có SSI +75,9 tỷ, MWG +31,3 tỷ, VCB +27 tỷ.

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC giá dầu nhận định chứng khoán phân hóa cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Giá vàng sụt sâu dưới mốc chủ chốt 4.800 USD/oz khi vừa mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (20/4), do giá dầu lại tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới...

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran nóng trở lại, triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lung lay...

Giải đấu "Chứng trường huyền thoại 2026" bước vào giai đoạn nước rút nhưng cơ hội vẫn rộng mở. Nhà đầu tư vẫn có thể tham gia, bứt tốc và chinh phục loạt giải thưởng giá trị.

Bắt đầu từ Quý 2/2026, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng giá điện thị trường toàn phần (FMP) sẽ dần tăng do không còn nguồn cung thủy điện dồi dào như trong Quý 2 và Quý 3/2025.

VN-Index đã có một tuần tăng trưởng khá ấn tượng hơn 4% và vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1800 điểm. Tuy nhiên hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" đang là tín hiệu cho thấy thị trường gặp trạng thái nhiễu do trụ, và chỉ số không còn là cơ sở để ra quyết định.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy