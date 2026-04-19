VN-Index tăng mạnh, hướng tới kháng cự 1865-1880 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 20-24/4/2026

Trong tuần, VN-Index tăng 67,17 điểm, tương đương 3,84% lên 1817,17 điểm. Tương tự, Hnx-Index tăng 8,09 điểm, tương đương 3,21% lên 260 điểm.

VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và hướng tới thử thách vùng kháng cự tâm lý mạnh tại 1865–1880 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index điều chỉnh nhẹ khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn duy trì được đà tăng để hỗ trợ cho chỉ số. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh là không lớn khi vẫn có các nhóm cổ phiếu tăng điểm tích cực để hỗ trợ cho chỉ số. Triển vọng ngắn hạn của thị trường vẫn khá tích cực, VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm trong tuần tới và hướng tới thử thách vùng kháng cự tâm lý mạnh tại 1865 – 1880 điểm.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và nâng ngưỡng dừng lỗ lên quanh giá vốn với các vị thế ngắn hạn mới.

Đối với vị thế giao dịch mới, chỉ tập trung giải ngân vào các cổ phiếu chưa tăng nhiều hoặc đã chiết khấu về vùng hỗ trợ”.

Trong những phiên tới, VN-Index cần thời gian tìm điểm cân bằng mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1812 – 1847, VN-Index đóng cửa tại mốc 1817,17 điểm, giảm gần 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí, Hóa chất, Công nghệ thông tin,… Ở chiều ngược lại, ngành Du lịch và giải trí giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Nhịp tăng dốc ngắn hạn đã chững lại; trong những phiên tới, VN-Index cần thời gian tìm điểm cân bằng mới".

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng giá quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục tăng điểm hướng đến vùng giá quanh 1850 điểm. Đây là vùng kháng cự tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá cao nhất tháng 01/2026 và 02/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index có thể vượt lên vùng kháng cự này. Chỉ số VN30 tương tự có vùng kháng cự quanh 2000 điểm.

Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu hàng đầu của thị trường. Nổi bật là nhóm Vin Group đang hướng đến các vùng giá cao nhất lịch sử đầu năm 2026. Trong khi đa phần các nhóm ngành khác tiếp tục có xu hướng kém tích cực. Diễn biến hiện tại đang tạo tâm lý khá bi quan, thất vọng đối với nhiều cổ phiếu, dẫn đến áp lực bán ngắn hạn gia tăng. Ngoại trừ số ít cổ phiếu khá tích cực, diễn biến này cũng phần nào thể hiện các nhóm ngành khác đang chịu áp lực từ các yếu tố bất định như giá năng lượng vẫn ở mức cao, lạm phát tăng, kinh tế toàn cầu được dự báo giảm mạnh tăng trưởng. Nhà đầu tư duy trì vị thế hiện tại, chờ xu hướng và dòng tiền cải thiện tốt hơn ở các nhóm ngành khác trước khi xem xét các cơ hội đầu tư mới.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

VN-Index tiếp tục mở ra khả năng kiểm định lại vùng đỉnh cũ 1900–1920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì tín hiệu tăng khi vận động trên MA20 và MA50, qua đó tiếp tục mở ra khả năng kiểm định lại vùng đỉnh cũ 1900–1920 điểm. Hỗ trợ gần là 1795 (+/-10) điểm. Tuy nhiên, việc áp lực bán bắt đầu xuất hiện tại nhóm Vingroup có thể khiến chỉ số duy trì xu hướng tăng với độ biến động cao hơn trong thời gian tới”.

Trạng thái chung của VN-Index chưa chịu tác động đáng kể khi dòng tiền vẫn đang trong nhịp xoay vòng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Đà tăng của VN-Index có dấu hiệu hạ nhiệt khi tiếp cận vùng cản 1.840 và đảo chiều nhẹ. Mặc dù vậy, trạng thái chung chưa chịu tác động đáng kể khi dòng tiền vẫn đang trong nhịp xoay vòng ngắn hạn. Kháng cự của chỉ số duy trì quanh vùng 1840 – 1880 trong khi hỗ trợ gần tại 1780 – 1800”.

Thị trường hiện tại đang có sự tương đồng với các giai đoạn điều chỉnh mạnh đã diễn ra trong quý 4/2025

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 2,7 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1817.2 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh mẽ từ đầu phiên sáng, với lực kéo tập trung chủ yếu ở nhóm ngành Bán lẻ (MWG và FPT) và nhóm ngành Ngân hàng (VPB và TCB). Tuy nhiên, lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Vingroup đã khiến chỉ số giảm điểm trong phiên chiều và đóng cửa dưới mốc tham chiếu.

VN-Index giảm nhẹ trong phiên hôm nay với sự điều chỉnh của nhóm Vingroup. Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu này khi giá cổ phiếu VIC đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong khi đó, lực mua tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tính dẫn dắt khác chưa được cải thiện. Điểm tích cực hiếm hoi đến từ sự tăng giá của các cổ phiếu có dự báo KQKD Q1 2026 giúp hạn chế đà giảm. Chúng tôi tiếp tục đánh giá thị trường hiện tại đang có sự tương đồng với các giai đoạn điều chỉnh mạnh đã diễn ra trong quý 4/2025. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng và cho rằng cần theo dõi chặt diễn biến của thị trường, đặc biệt là nhóm Vingroup khi đây là yếu tố chính ảnh hưởng đến diễn biến của VN-Index. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức an toàn và không nên mở mua mới trong các phiên tiếp theo”.

Dự báo thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc, giằng co

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến gravestone doji sau nhiều phiên bứt phá mạnh mẽ.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng vẫn duy trì xu hướng tích cực với RSI tiếp tục đi lên trên hướng về vùng quá mua. Đồng pha với đó, chỉ báo MACD cũng tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa hai đường tín hiệu, cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, áp lực chốt lời ngắn hạn đang dần tăng lên. Cụ thể, RSI có dấu hiệu quay đầu hạ nhiệt sau khi chạm ngưỡng quá mua, kết hợp cùng dải MACD phát đi tín hiệu giao cắt hướng xuống. Những diễn biến này dự báo thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc, giằng co trong những phiên đầu tuần tới để kiểm định lại lực cầu, với vùng hỗ trợ gần nhất cần đặc biệt lưu ý nằm tại mốc 1801 điểm (tương đương đường trung bình động MA20).

Dựa trên diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Trong bối cảnh áp lực cung đang hiện hữu và thị trường có thể bước vào các nhịp rung lắc, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, không nên giải ngân mua đuổi đối với các nhóm cổ phiếu đã trải qua nhịp bứt phá nóng hoặc đang tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn để có thể giải ngân từng phần tại các nhịp điều chỉnh ở những mã có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các nhóm ngành thu hút dòng tiền như Ngân Hàng và Tiêu Dùng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.