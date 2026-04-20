Trang chủ Chứng khoán

Ngại rủi ro, dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản chạm đáy 2 tuần

Kim Phong

20/04/2026, 15:27

Mặc dù các trụ vẫn kéo VN-Index tăng mạnh, thị trường phân hóa tốt, nhưng sự thận trọng vẫn thể hiện rõ ở thanh khoản. Giao dịch hai sàn đã rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần khi nhà đầu tư chưa rõ xung đột có bùng phát trở lại sau khi hết thời gian ngừng bắn.

VN-Index tiếp tục hành trình về vùng đỉnh lịch sử.

Những thông tin bất lợi đã xuất hiện từ sáng và không có tiến triển gì mới. Chứng khoán châu Âu mở cửa đã đỏ “khá đậm” và thị trường tương lai chứng khoán Mỹ cũng tụt sâu hơn. Tuy nhiên VN-Index chiều nay lại leo cao hơn nhờ sức mạnh của nhóm trụ.

VHM buổi chiều có cú đột phá lên kịch trần, vượt qua VIC để trở thành trụ kéo điểm mạnh nhất. Chốt phiên sáng VHM đã tăng sẵn 4,35%, tức là chiều nay tăng thêm khoảng 2,47% nữa. Tính riêng buổi chiều VHM cũng là blue-chips thanh khoản cao nhất rổ VN30 với 483,5 tỷ đồng.

VIC cũng nhận được dòng tiền tốt, thanh khoản thuộc nhóm dẫn đầu cả rổ với 382,1 tỷ đồng. Chốt phiên sáng cổ phiếu này còn giảm 0,48% nhưng càng về cuối càng mạnh, đóng cửa đã vượt tham chiếu 1,65%. Hai cổ phiếu nhóm Vin còn lại cũng tăng rất tốt chiều nay: VPL đóng cửa tăng 3,02% từ mức tham chiếu buổi sáng và VRE tăng 2,97%, tương đương tăng thêm 0,68% trong phiên chiều.

Ngoài 4 mã nhóm Vin thì chỉ thêm HPG thuộc nhóm trụ có tiến triển rõ nét. HPG chỉ được đánh dồn lên từ khoảng 2h10 trở đi, đóng cửa tăng 1,61% so với tham chiếu, tương đương tăng thêm 1,25% so với mức chốt buổi sáng. Thanh khoản buổi chiều của HPG cũng khá cao, đạt 408,6 tỷ đồng, chỉ dưới VHM.

Thống kê cho thấy cả rổ VN30 có 15 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 10 mã tụt giá. Tuy nhiên số tăng còn lại không mạnh, nhưng may mắn là số giảm cũng không biến động lớn. VN30-Index đóng cửa tăng 1,05% với 19 mã tăng/7 mã giảm, tốt hơn một chút (phiên sáng 17 mã tăng/10 mã giảm, chỉ số tăng 0,66%). Thanh khoản rổ này sụt giảm tới 20% so với phiên sáng với gần một phần ba (32%) tập trung vào 4 mã nhóm Vin và HPG.

Thanh khoản thấp cũng là tình trạng chung chiều nay khi nhà đầu tư ngần ngại bỏ thêm vốn vào thị trường. Sàn HoSE ghi nhận giao dịch giảm 17% và nếu tính cả HNX thì phiên chiều giảm gần 16% so với buổi sáng. Giao dịch kém cả sáng lẫn chiều khiến tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả ngày chỉ đạt 18.801 tỷ đồng, giảm 13% so với phiên trước và kém nhất 2 tuần.

So với trung bình tuần trước, thanh khoản hôm nay đã giảm khoảng 16% và so với 20 phiên gần nhất giảm 15%. Mức thay đổi này là khá lớn khi mặt bằng thanh khoản chung vốn đã kém. Có thể nhà đầu tư đang lo ngại thời gian 2 tuần ngừng bắn sắp kết thúc (ngày 22/4) và những phát ngôn cứng rắn lẫn hành động quân sự mạnh mẽ cuối tuần qua khiến cơ hội đàm phán rất hẹp. Nhà đầu tư lựa chọn chiến lược phòng thủ trong tình huống xấu nhất nếu xung đột lại bùng phát.

Mặc dù thanh khoản chiều nay kém nhưng hiệu ứng tăng giá lại có phần trội hơn buổi sáng. Cụ thể, tuy độ rộng cuối ngày vẫn là 154 mã tăng/147 mã giảm (phiên sáng 156 mã tăng/133 mã giảm) nhưng VN-Index có tới 84 mã tăng vượt 1% (phiên sáng là 61 mã). Dòng tiền vẫn tập trung cao vào số ít cổ phiếu, tạo thanh khoản khác biệt và giá tăng tốt.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên đóng góp 4 cổ phiếu họ Vin, ngoài ra có HPG tăng 1,61% với 747,1 tỷ đồng; SSI tăng 1,4% với 684,6 tỷ; FPT tăng 1,18% với 527 tỷ; HDB tăng 2,67% với 512,2 tỷ; TCB tăng 1,09% với 411,2 tỷ; VCB tăng 1,01% với 386,2 tỷ.

Các mã midcap xuất hiện HCM tăng 3,52% với 699,2 tỷ; GEX tăng 5% với 456,4 tỷ; GEE tăng 6,96% với 290,8 tỷ; PNJ tăng 3,6% với 211,3 tỷ; CTD tăng 5,33% với 127,1 tỷ.

Trong tổng số 84 cổ phiếu mạnh nhất lúc đóng cửa thì giao dịch dồn vào 30 mã hàng đầu là những cổ phiếu khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm này chiếm 99,3% tổng giao dịch của cả nhóm (trong tổng số xấp xỉ 8.000 tỷ đồng). Như vậy dòng tiền tổng thể tuy yếu nhưng vẫn tập trung khá cao ở số ít cổ phiếu.

Ở phía giảm, sức ép vẫn hạn chế như buổi sáng, chủ yếu là khoảng chục cổ phiếu có giao dịch tương đối lớn. 57 cổ phiếu ghi nhận giảm quá 1% nhưng thanh khoản nhưng giao dịch chỉ 9% sàn HoSE. GAS giảm 1,12%, BSR giảm 2,06%, GVR giảm 1,49% là các cổ phiếu duy nhất có thể gây sức ép lên điểm số.

VN-Index đóng cửa hôm nay tăng thêm 19,94 điểm nữa với 4 mã nhóm Vin chiếm khoảng 15 điểm. Tuy vậy độ rộng phân hóa vẫn nghiêng về nhóm tăng giá và số tăng giá mạnh với thanh khoản tốt khá nhiều. Thị trường vẫn đang cho thấy có dòng tiền ngắn hạn hoạt động tập trung, dù tổng quy mô thì không lớn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Mộc Châu Milk (Mã chứng khoán: MCM) đã khẳng định định hướng phát triển bền vững, với trọng tâm là năng lực đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và ra mắt các dòng sản phẩm, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng xu hướng ngày càng ưu tiên sản phẩm chất lượng.

Việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công kỳ vọng sẽ tạo ra các tác động lan tỏa đến nhiều nhóm ngành như vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng, xây lắp điện, bất động sản, logistics.

Theo dữ liệu của LSEG Lipper, các nhà đầu tư đã rót ròng 31,26 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu, đây là giao dịch mua hàng tuần lớn nhất của họ kể từ ngày 25/03.

Tâm lý nhà đầu tư trong nước dường như vẫn còn “bận tâm” đến biến động tại Trung Đông. Dù đã có chuỗi hồi phục 4 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index và VN30 vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra xung đột lần lượt -3,4% và -3,6%.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Trung Đông và những xung đột mới xuất hiện cuối tuần qua khiến thị trường lo ngại phiên đầu tuần sẽ “đỏ lửa”. VN-Index quả thực sụt giảm trong nửa đầu phiên sáng, nhưng chưa lúc nào độ rộng thể hiện sự áp đảo từ phía đỏ.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

