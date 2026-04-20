Ngại rủi ro, dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản chạm đáy 2 tuần

Mặc dù các trụ vẫn kéo VN-Index tăng mạnh, thị trường phân hóa tốt, nhưng sự thận trọng vẫn thể hiện rõ ở thanh khoản. Giao dịch hai sàn đã rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần khi nhà đầu tư chưa rõ xung đột có bùng phát trở lại sau khi hết thời gian ngừng bắn.

Những thông tin bất lợi đã xuất hiện từ sáng và không có tiến triển gì mới. Chứng khoán châu Âu mở cửa đã đỏ “khá đậm” và thị trường tương lai chứng khoán Mỹ cũng tụt sâu hơn. Tuy nhiên VN-Index chiều nay lại leo cao hơn nhờ sức mạnh của nhóm trụ.

VHM buổi chiều có cú đột phá lên kịch trần, vượt qua VIC để trở thành trụ kéo điểm mạnh nhất. Chốt phiên sáng VHM đã tăng sẵn 4,35%, tức là chiều nay tăng thêm khoảng 2,47% nữa. Tính riêng buổi chiều VHM cũng là blue-chips thanh khoản cao nhất rổ VN30 với 483,5 tỷ đồng.

VIC cũng nhận được dòng tiền tốt, thanh khoản thuộc nhóm dẫn đầu cả rổ với 382,1 tỷ đồng. Chốt phiên sáng cổ phiếu này còn giảm 0,48% nhưng càng về cuối càng mạnh, đóng cửa đã vượt tham chiếu 1,65%. Hai cổ phiếu nhóm Vin còn lại cũng tăng rất tốt chiều nay: VPL đóng cửa tăng 3,02% từ mức tham chiếu buổi sáng và VRE tăng 2,97%, tương đương tăng thêm 0,68% trong phiên chiều.

Ngoài 4 mã nhóm Vin thì chỉ thêm HPG thuộc nhóm trụ có tiến triển rõ nét. HPG chỉ được đánh dồn lên từ khoảng 2h10 trở đi, đóng cửa tăng 1,61% so với tham chiếu, tương đương tăng thêm 1,25% so với mức chốt buổi sáng. Thanh khoản buổi chiều của HPG cũng khá cao, đạt 408,6 tỷ đồng, chỉ dưới VHM.

Thống kê cho thấy cả rổ VN30 có 15 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 10 mã tụt giá. Tuy nhiên số tăng còn lại không mạnh, nhưng may mắn là số giảm cũng không biến động lớn. VN30-Index đóng cửa tăng 1,05% với 19 mã tăng/7 mã giảm, tốt hơn một chút (phiên sáng 17 mã tăng/10 mã giảm, chỉ số tăng 0,66%). Thanh khoản rổ này sụt giảm tới 20% so với phiên sáng với gần một phần ba (32%) tập trung vào 4 mã nhóm Vin và HPG.

Thanh khoản thấp cũng là tình trạng chung chiều nay khi nhà đầu tư ngần ngại bỏ thêm vốn vào thị trường. Sàn HoSE ghi nhận giao dịch giảm 17% và nếu tính cả HNX thì phiên chiều giảm gần 16% so với buổi sáng. Giao dịch kém cả sáng lẫn chiều khiến tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cả ngày chỉ đạt 18.801 tỷ đồng, giảm 13% so với phiên trước và kém nhất 2 tuần.

So với trung bình tuần trước, thanh khoản hôm nay đã giảm khoảng 16% và so với 20 phiên gần nhất giảm 15%. Mức thay đổi này là khá lớn khi mặt bằng thanh khoản chung vốn đã kém. Có thể nhà đầu tư đang lo ngại thời gian 2 tuần ngừng bắn sắp kết thúc (ngày 22/4) và những phát ngôn cứng rắn lẫn hành động quân sự mạnh mẽ cuối tuần qua khiến cơ hội đàm phán rất hẹp. Nhà đầu tư lựa chọn chiến lược phòng thủ trong tình huống xấu nhất nếu xung đột lại bùng phát.

Mặc dù thanh khoản chiều nay kém nhưng hiệu ứng tăng giá lại có phần trội hơn buổi sáng. Cụ thể, tuy độ rộng cuối ngày vẫn là 154 mã tăng/147 mã giảm (phiên sáng 156 mã tăng/133 mã giảm) nhưng VN-Index có tới 84 mã tăng vượt 1% (phiên sáng là 61 mã). Dòng tiền vẫn tập trung cao vào số ít cổ phiếu, tạo thanh khoản khác biệt và giá tăng tốt.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên đóng góp 4 cổ phiếu họ Vin, ngoài ra có HPG tăng 1,61% với 747,1 tỷ đồng; SSI tăng 1,4% với 684,6 tỷ; FPT tăng 1,18% với 527 tỷ; HDB tăng 2,67% với 512,2 tỷ; TCB tăng 1,09% với 411,2 tỷ; VCB tăng 1,01% với 386,2 tỷ.

Các mã midcap xuất hiện HCM tăng 3,52% với 699,2 tỷ; GEX tăng 5% với 456,4 tỷ; GEE tăng 6,96% với 290,8 tỷ; PNJ tăng 3,6% với 211,3 tỷ; CTD tăng 5,33% với 127,1 tỷ.

Trong tổng số 84 cổ phiếu mạnh nhất lúc đóng cửa thì giao dịch dồn vào 30 mã hàng đầu là những cổ phiếu khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm này chiếm 99,3% tổng giao dịch của cả nhóm (trong tổng số xấp xỉ 8.000 tỷ đồng). Như vậy dòng tiền tổng thể tuy yếu nhưng vẫn tập trung khá cao ở số ít cổ phiếu.

Ở phía giảm, sức ép vẫn hạn chế như buổi sáng, chủ yếu là khoảng chục cổ phiếu có giao dịch tương đối lớn. 57 cổ phiếu ghi nhận giảm quá 1% nhưng thanh khoản nhưng giao dịch chỉ 9% sàn HoSE. GAS giảm 1,12%, BSR giảm 2,06%, GVR giảm 1,49% là các cổ phiếu duy nhất có thể gây sức ép lên điểm số.

VN-Index đóng cửa hôm nay tăng thêm 19,94 điểm nữa với 4 mã nhóm Vin chiếm khoảng 15 điểm. Tuy vậy độ rộng phân hóa vẫn nghiêng về nhóm tăng giá và số tăng giá mạnh với thanh khoản tốt khá nhiều. Thị trường vẫn đang cho thấy có dòng tiền ngắn hạn hoạt động tập trung, dù tổng quy mô thì không lớn.