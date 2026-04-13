VN-Index tăng nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước áp lực điều chỉnh

Hà Anh

13/04/2026, 23:44

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/4/2026

Theo SSI, quá trình tích lũy có thể tiếp tục kéo dài khi dòng tiền còn thận trọng và độ lan tỏa ở mức thấp.
Theo SSI, quá trình tích lũy có thể tiếp tục kéo dài khi dòng tiền còn thận trọng và độ lan tỏa ở mức thấp.

Kết phiên VN-Index tăng 8,96 điểm, tương đương 0,51% lên mốc 1.758,96 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 1,97 điểm, tương đương 0,1% xuống 251,66 điểm

VN-Index vẫn đang gặp khó trước vùng cản quanh vùng 1770-1785 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index vẫn đang gặp khó trước vùng cản quanh đường MA50 tương ứng vùng 1770-1785 điểm. Thị trường có thể chịu áp lực điều chỉnh trong các phiên đầu tuần để kiểm định lại khoảng trống tăng điểm tuần trước, hoặc có thể kiểm định đường MA200 trong kịch bản tiêu cực hơn. Tuy vậy, chúng tôi giữ quan điểm kỳ vọng mức độ giảm sẽ không quá sâu và thị trường có thể sớm thiết lập trạng thái cân bằng trở lại trên vùng 1680-1700 điểm.

Nhà đầu tư duy trì trạng tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức cân bằng và nâng dần của ngưỡng trailing stop để bảo toàn lợi nhuận cho các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ.

Hoạt động mua trading có thể tiếp tục mở vị thế ở các thời điểm thị trường rung lắc, điều chỉnh. Tập trung các ngành có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực như dầu khí, phân bón, ngân hàng, bán lẻ, tiêu dùng…”.

Thị trường thiếu sự đồng thuận khi giằng co trong biên độ lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1733 – 1766 trước khi đóng cửa tại mốc 1758.96 điểm, tăng gần 9 điểm so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Truyền thông,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Thị trường thiếu sự đồng thuận khi giằng co trong biên độ lớn; thanh khoản thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư còn e dè. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1680 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên, dưới vùng kháng cự quanh 1750 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026 cũng như vùng giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 09/03/2026. Chỉ số VN30 tương tự có vùng kháng cự quanh 1950 điểm. Cần động lực lớn về cơ bản mới có thể kỳ vọng vượt lên vùng kháng cự này.

Xu hướng chung của thị trường vẫn đang cải thiện, tích lũy sau giai đoạn suy giảm, phục hồi, dưới ảnh hưởng khá tích cực của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm bất động sản. Trong khi đa phần các nhóm ngành khác đều có xu hướng kém tích cực trong bối cảnh áp lực lạm phát cao. Bên cạnh đó, Mỹ và Iran chưa thể tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đe dọa trực tiếp đến lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần, tạo áp lực lên thị trường tài chính toàn cầu. Không có quá nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường. Do đó nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index quay lại kiểm định hỗ trợ gần tại 1700 - 1710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 13.3 điểm (+0.8%), đóng cửa tại mức 1750 điểm. Chỉ số tăng điểm tích cực trong phiên sáng với động lực tăng đến từ nhóm Vingroup và nhóm Ngân hàng. Mặc dù vậy, áp lực bán quay trở lại vào phiên chiều đã thu hẹp đà tăng của chỉ số.

Với việc VN-Index quay đầu giảm điểm vào cuối phiên và đóng cửa dưới vùng kháng cự tại MA100 và MA50 ngày, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn. Áp lực bán quanh MA100 - MA50 ngày vẫn còn khá mạnh khiến chỉ số chưa thể vượt được qua vùng cản này và có thể khiến chỉ số quay lại kiểm định hỗ trợ gần tại 1700 - 1710. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NĐT tạm thời nên theo dõi diễn biến chỉ số quanh hỗ trợ nêu trên trong các phiên tới và duy trì tỷ trọng ở mức an toàn.

Trong trường hợp chỉ số đóng cửa trên MA100 ngày và xác nhận tăng trở lại, đây sẽ là điểm mua an toàn hơn để thực hiện giao dịch trong ngắn hạn”.

Chỉ số VN-Index vẫn duy trì cấu trúc tăng giá ngắn hạn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index giảm vào đầu phiên sau những thông tin tiêu cực vào cuối tuần và dần hồi phục trở lại trong phiên cho thấy lực cầu giá thấp vẫn khá chủ động. Đà tăng có sự đóng góp lớn của nhóm Vingroup trong khi nhóm Ngân hàng vẫn còn giảm khá, phản ánh áp lực chốt lời ngắn hạn tại nhóm này. Mặc dù vậy, diễn biến này vẫn phù hợp với quan điểm của chúng tôi rằng chỉ số vẫn duy trì cấu trúc tăng giá ngắn hạn với vùng giá 1770-1800 điểm sẽ được hướng tới trong tuần này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị NĐT có thể mua trong các phiên điều chỉnh trong tuần này và chốt lời dần các vị thế sẵn có ở nhịp tăng lên vùng 1770-1800 điểm”.

Có thể VN-Index sẽ sớm có nhịp phục hồi trở lại khi chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.180

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Gravestone Doji do lực cung dâng cao trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI chững lại quanh vùng 50 và chỉ báo MACD chưa vượt qua mốc 0 cho thấy khả năng cao VN-Index vẫn sẽ vận động rung lắc ở 1-2 phiên đầu tuần. Tuy nhiên, VN-Index đang tiệm cận vùng eo mây Ichimoku nên kỳ vọng chỉ số sẽ bứt phá qua khu vực này sau khi hoàn thành kiểm tra động lực ở vùng 1750.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hình thành phân kỳ âm và chỉ báo MFI đi xuống từ vùng cao cho thấy lực cung ngắn hạn đang gây áp lực lên thị trường, theo đó củng cố cho nhận định rung lắc ở các phiên tiếp theo, với hỗ trợ gần nhất tại 1730.

Thị trường đang có tín hiệu chững lại ở vùng kháng cự 1750 với diễn biến phân hóa rõ nét. Tuy nhiên, thanh khoản đã có sự cải thiện so với tuần trước (+5.3%) và dòng tiền vẫn luân chuyển khá sôi nổi, cộng hưởng với diễn biến đảo chiều mua ròng trở lại của khối ngoại giúp củng cố cho động lực chung trong ngắn hạn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thuyết phục, bên cạnh đó có thể tìm kiếm cơ hội mới ở những mã cho tín hiệu củng cố hỗ trợ hoặc kiểm tra kháng cự thành công, đồng thời có kỳ vọng KQKD Q1 đột phá và giải ngân tại những nhịp giằng co của thị trường trong tuần tới”.

VN-Index duy trì trạng thái giằng co với các nhịp rung lắc đan xen

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index duy trì trạng thái giằng co với các nhịp rung lắc đan xen quanh vùng kháng cự quan trọng 1750 – 1755, đồng thời kết phiên phía trên khu vực này. Quá trình tích lũy có thể tiếp tục kéo dài khi dòng tiền còn thận trọng và độ lan tỏa ở mức thấp.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Hỗ trợ 1700 – 1720 và Kháng cự 1780 – 1800”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng gần 1.300 tỷ đồng

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng gần 1.300 tỷ đồng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1237,3 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 589,3 tỷ đồng.

Lãi suất đã tạo đỉnh?

Lãi suất đã tạo đỉnh?

Việc các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất gần đây theo chỉ thị từ phía Ngân hàng Nhà nước nên được hiểu theo hướng ổn định mặt bằng chung, chứ không phải nới lỏng hơn..

Blog chứng khoán: Thị trường "lò dò" tìm đường

Blog chứng khoán: Thị trường “lò dò” tìm đường

Thị trường chùng xuống phiên đầu tuần, thanh khoản co rút là điều có thể đoán trước vì tin xấu xuất hiện từ cuối tuần. Giá dầu tăng vọt khi eo biển Hormuz bị phong tỏa cả từ hai phía, bồi thêm cú đánh vào hi vọng của giới đầu tư.

Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng

Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng

Những thông tin bất lợi cuối tuần qua khiến sự thận trọng lại phủ bóng lên thị trường. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực đẩy VN-Index tăng nhưng độ rộng vẫn cho thấy diễn biến giảm giá lan rộng. Số ít cổ phiếu vừa và nhỏ có sức đề kháng trội hơn, nhưng cũng chỉ là cá biệt.

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Thanh khoản giảm mạnh, nền định giá chưa đủ rẻ khiến dòng tiền tiếp tục thận trọng thời gian tới?

Triển vọng tăng trưởng suy yếu trên một nền định giá không đủ rẻ có thể khiến dòng tiền đầu tư tiếp tục thận trọng trong thời gian tới, cho tới khi bất ổn lắng dịu hoặc mức giảm giá đủ để chiết khấu rủi ro.

