Thị trường đang có xu hướng tạo nền giá mới quanh ngưỡng 1750 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 13-17/4/2026.

Trong tuần, VN-Index tăng 65,96 điểm, tương đương 3,92% lên 1.750 điểm. Còn Hnx-Index tăng 3,23 điểm, tương đương 1,3% lên 251,91 điểm.

Nhiều khả năng thị trường sẽ chuyển sang trạng thái biến động giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục thử thách vùng kháng cự hội tụ của đường trung bình động 50 và 100 phiên (MA50 và MA100) nhưng chưa thành công và đóng cửa ngay dưới đường MA50. Áp lực cung của phiên tăng mạnh đi kèm thanh khoản đột biến đang trở thành lực cản trong nỗ lực vượt cản của chỉ số. Nhiều khả năng thị trường sẽ chuyển sang trạng thái biến động giằng co với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu khi bước vào đoạn cao điểm công bố KQKD quý 1 và kỳ ĐHCĐ thường niên của các doanh nghiệp niêm yết.

Nhà đầu tư duy trì nắm giữ các vị thế ngắn hạn đang có theo các ngưỡng trailing stop. Các hoạt động mua trading có thể tiếp tục mở vị thế ở các thời điểm thị trường rung lắc, điều chỉnh. Tập trung các ngành có dự báo lợi nhuận quý 1 tích cực”.

Thị trường đang có xu hướng tạo nền giá mới quanh ngưỡng 1.750

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.745 – 1.765 trước khi đóng cửa tại mốc 1.750, tăng hơn 13 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Truyền thông, Hóa chất,… Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Thị trường đang có xu hướng tạo nền giá mới quanh ngưỡng 1.750".

Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên, dưới vùng kháng cự quanh 1.750 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 2/2026 cũng như vùng giá cao nhất phiên giảm mạnh đột biến ngày 09/03/2026. Cần động lực rất lớn về cơ bản mới có thể kỳ vọng vượt lên vùng kháng cự này. Ngắn hạn VN-Index chịu áp lực kiểm định lại vùng hỗ trợ gần nhất 1.700 điểm - 1.720 điểm.

Xu hướng chung của thị trường đang cải thiện và tích lũy tích cực trở lại sau giai đoạn suy giảm, phục hồi. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 400 tỉ USD, tương ứng khoảng 78% GDP 2025. Đây không phải là vùng quá hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn lớn trong khi giá dầu thế giới vẫn neo cao, do kể cả khi eo biển Hormuz trở lại bình thường thì cũng cần nhiều thời gian để nguồn cung quay trở lại trước thời điểm xảy ra xung đột. Do đó nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội gia tăng tỉ trọng trong giai đoạn những áp lực địa chính trị hạ nhiệt, dựa trên kỳ vọng thị trường nâng hạng và kết quả kinh doanh quý I/2026, nhưng chỉ nên xem xét mua ở vùng giá hỗ trợ thấp khi thị trường điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Lực mua tại vùng giá cao vẫn duy trì trên thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Diễn biến hiện tại cho thấy lực mua tại vùng giá cao vẫn duy trì trên thị trường, tập trung rõ hơn ở nhóm có tính dẫn dắt cao là Ngân hàng. Do đó, chúng tôi cho rằng trở ngại tại đường MA50 (1.750 điểm) mang tính ngắn hạn, trong khi nhịp điều chỉnh, nếu xuất hiện trong phiên 13/04, nhiều khả năng sẽ được giới hạn bởi vùng hỗ trợ gần tại 1.725 điểm”.

VN-Index quay lại vận động tích cực song vẫn chịu áp lực từ vùng cản quan trọng 1.750 – 1.755

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index quay lại vận động tích cực song vẫn chịu áp lực từ vùng cản quan trọng 1.750 – 1.755. Quá trình giằng co có thể tiếp diễn nhằm kiểm định khả năng hấp thụ cung – cầu tại đây.

Đà tăng ngắn hạn vẫn được duy trì khi chỉ số tiếp tục giữ vững trên vùng hỗ trợ 1.700 – 1.720 điểm. Trong kịch bản tích cực, việc bứt phá thuyết phục qua vùng 1.750 – 1.755 không những củng cố xu hướng tăng trung hạn mà còn mở ra dư địa hướng lên vùng 1.780 – 1.800”.

Áp lực bán vẫn còn khá mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 13,3 điểm (+0,8%), đóng cửa tại mức 1,750 điểm. Chỉ số tăng điểm tích cực trong phiên sáng với động lực tăng đến từ nhóm Vingroup và nhóm Ngân hàng. Mặc dù vậy, áp lực bán quay trở lại vào phiên chiều đã thu hẹp đà tăng của chỉ số.

Với việc VN-Index quay đầu giảm điểm vào cuối phiên và đóng cửa dưới vùng kháng cự tại MA100 và MA50 ngày, chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng đối với diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn. Áp lực bán quanh MA100 - MA50 ngày vẫn còn khá mạnh khiến chỉ số chưa thể vượt được qua vùng cản này và có thể khiến chỉ số quay lại kiểm định hỗ trợ gần tại 1.700-1.710. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời nên theo dõi diễn biến chỉ số quanh hỗ trợ nêu trên trong các phiên tới và duy trì tỷ trọng ở mức an toàn.

Trong trường hợp chỉ số đóng cửa trên MA100 ngày và xác nhận tăng trở lại, đây sẽ là điểm mua an toàn hơn để thực hiện giao dịch trong ngắn hạn”.

Thị trường đang có tín hiệu chững lại ở vùng kháng cự 1.750 với diễn biến phân hóa rõ nét

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Gravestone Doji do lực cung dâng cao trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI chững lại quanh vùng 50 và chỉ báo MACD chưa vượt qua mốc 0 cho thấy khả năng cao VN-Index vẫn sẽ vận động rung lắc ở 1-2 phiên đầu tuần. Tuy nhiên, VN-Index đang tiệm cận vùng eo mây Ichimoku nên kỳ vọng chỉ số sẽ bứt phá qua khu vực này sau khi hoàn thành kiểm tra động lực ở vùng 1.750.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI hình thành phân kỳ âm và chỉ báo MFI đi xuống từ vùng cao cho thấy lực cung ngắn hạn đang gây áp lực lên thị trường, theo đó củng cố cho nhận định rung lắc ở các phiên tiếp theo, với hỗ trợ gần nhất tại 1.730.

Thị trường đang có tín hiệu chững lại ở vùng kháng cự 1.750 với diễn biến phân hóa rõ nét. Tuy nhiên, thanh khoản đã có sự cải thiện so với tuần trước (+5.3%) và dòng tiền vẫn luân chuyển khá sôi nổi, cộng hưởng với diễn biến đảo chiều mua ròng trở lại của khối ngoại giúp củng cố cho động lực chung trong ngắn hạn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với cổ phiếu đang trong xu hướng tăng thuyết phục, bên cạnh đó có thể tìm kiếm cơ hội mới ở những mã cho tín hiệu củng cố hỗ trợ hoặc kiểm tra kháng cự thành công, đồng thời có kỳ vọng KQKD Q1 đột phá và giải ngân tại những nhịp giằng co của thị trường trong tuần tới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.