VNE giải trình việc bán 562.602 cổ phiếu VE4 bị kê biên

VNE là công ty mẹ của VE4 và VNE cho biết lô 562.602 cổ phiếu VE4 của VNE nêu trên hiện đang là tài sản bị kê biên tại Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đà Nẵng.

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) thông báo giải trình công bố thông tin giao dịch cổ phiếu VE4 của Công ty cổ phần Xây dựng Điện Vneco 4, ngày 09/01/2026 vừa qua.

Cụ thể: theo phản hồi công văn số 1136/SGDHN-QLNY ngày 06/05/2026 của HNX về việc giải trình dấu hiệu vi phạm công bố thông tin đối với giao dịch bán 562.602 cổ phiếu VE4 vào ngày 09/01/2026.

VNE là công ty mẹ của VE4 và VNE cho biết lô 562.602 cổ phiếu VE4 của VNE nêu trên hiện đang là tài sản bị kê biên tại Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đà Nẵng.

Tại thời điểm phát sinh giao dịch là ngày 09/01/2026, VNE không thực hiện bất kỳ lệnh bán nào và cũng không nhận được thông báo bán chứng khoán kê biên của THADS và cũng chưa có văn bản đồng ý hay chấp thuận cho việc bán lô chứng khoán này.

VNE cho biết do không phải là đơn vị chủ động thực hiện giao dịch, VNE gặp các trở ngại khách quan dẫn đến việc không bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

Đáng chú ý, tính đến ngày giao dịch (09/01/2026), VNE không nhận được thông báo từ Cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng về việc ấn định thời gian hay phương thức bán lô chứng khoán đã kê biên.

Vì không nhận được kế hoạch bán tài sản từ phía cơ quan chức năng và bản thân VNE không đồng ý thực hiện giao dịch tại thời điểm đó, nên VNE hoàn toàn không có cơ sở để lập "Thông báo giao dịch cổ phiếu" gửi HOSE theo thời gian quy định trước khi giao dịch phát sinh.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, VNE vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về kết quả của đợt chào bán cũng như các hồ sơ, chứng từ liên quan từ Cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng. Do đó, doanh nghiệp đang thiếu các tài liệu pháp lý cần thiết để thực hiện báo cáo kết quả giao dịch theo đúng trình tự quy định.

Đáng chú ý, VNE khẳng định việc không công bố thông tin dự kiến giao dịch là tình huống bất khả kháng, phát sinh từ quá trình Thi hành án dân sự đối với tài sản đang bị kê biên mà doanh nghiệp không có quyền chủ động điều hành.

Do đó, VNE đề nghị HNX xem xét bối cảnh đặc thù này và xem xét không xử lý vi phạm đối với VNE và VNE sẽ thực hiện công bố thông tin bổ sung ngay sau khi nhận được các văn bản, hồ sơ chính thức từ phía Cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng.

Mới đây, HOSE cho biết chuyển cổ phiếu VNE từ diện cảnh báo (theo Quyết định số 326/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2026) sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/05/2026. Nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu VNE đồng thời được theo dõi ở các diện sau: Kiểm soát theo Quyết định số 194/QĐ-SGDHCM ngày 04/04/2025 của Tổng Giám đốc HOSE do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2023 và 2024);

Kiểm soát theo Quyết định số 195/QĐ-SGDHCM ngày 04/04/2025 của Tổng Giám đốc HOSE do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 và 2024 của Công ty là số âm và cảnh báo theo Quyết định số 196/QĐ-SGDHCM ngày 04/04/2025 của Tổng Giám đốc HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty là số âm.

Đối với cổ phiếu VE4, HNX cho biết duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu VE4 của Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNEC04 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 là số âm (dựa trên báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Xây dựng Điện VNEC04 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế).