VNeID nằm trong Top 7 ứng dụng có số lượng người dùng trên 10 triệu.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền, trong tháng 8/2023, có 7 ứng dụng có số lượng tài khoản hoạt động đạt trên 10 triệu, gồm: Zalo, Zing Mp3, VNeID, Báo Mới, Ví MoMo, MBBank và My Viettel. Mạng xã hội Zalo tiếp tục ghi nhận gia tăng gần 500 nghìn tài khoản hoạt động.

Ngoài ra, tính đến ngày 22/9, 100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử 2.0; 100% Bộ, ngành và địa phương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 76.905 Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) với 356.914 thành viên tham gia Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, phố.

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), tổng số giao dịch tính đến ngày 23/8 là 364.762.969, hàng ngày có trung bình khoảng 1,57 triệu giao dịch trên tổng số 860 triệu giao dịch của năm 2023. Tỷ trọng kinh tế số/GDP Quý 2 năm 2023 ước đạt 15,26%, tỷ trọng kinh tế số/GDP 6 tháng năm 2023 là 14,96%.

Tổng số lượt tải mới ứng dụng di động trong tháng 8/2023 là 323 triệu lượt. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 9 toàn cầu và thứ 2 khu vực Đông Nam Á về số lượng lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, số vụ tấn công mạng tháng 9/2023 là 903 cuộc, giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9/2022; IP botnet tháng 9/2023 là 436.063 địa chỉ, giảm 17,9% so với cùng kỳ tháng 9/2022.

CẢNH GIÁC CUỘC GỌI KÍCH HOẠT VNEID

Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện thoại cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, lợi dụng sự nắm bắt chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử của một bộ phận người dân, các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại, sau đó gửi đường dẫn (đường link) qua các ứng dụng trò chuyện trực tuyến trên mạng xã hội như Zalo, Facebook... để dẫn dụ người dân truy cập đường link cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.

Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP…, các đối tượng lừa đảo kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại bị hại, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Do đó, người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị; không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại.

Công an TP.HCM khuyến cáo, lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại. Số điện thoại đường dây nóng của Công an TP.HCM liên quan đến lĩnh vực cấp CCCD và đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố là 0693.187.111; Tổng đài duy nhất hướng dẫn về VNeID của Bộ Công an là 1900.0368.