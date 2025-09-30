VNSteel bán đấu giá 65% cổ phần Công ty Thép Việt Nam
Hà Anh
30/09/2025, 07:12
VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng.
Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP (mã VCA-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (mã TVN-UPCoM).
Theo đó, VNSteel đăng ký bán toàn bộ gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ.
Phương thức thực hiện là bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 – 30/10/2025.
Được biết, VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng, tương đương giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, ngày 9/5 Thép VICASA-VNSTEEL cho biết đã nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Đồng Nai do không có giấy phép môi trường. Nguyên nhân là do công ty thuộc diện phải di dời để KCN Biên Hòa chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai nên các cơ quan chức năng không cấp giấy phép môi trường cho Công ty.
Theo Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 09/5/2025 có nội dung: “Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Công ty cồ phần Thép VICASA-VNSTEEL đang hoạt động sản xuất tại Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Binh, TP. Biên Hòa, tinh Đồng Nai trong thời hạn 3,75 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này”.
Đồng thời, buộc Thép VICASA-VNSTEEL di dời đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt do không phù hợp với quy hoạch tình Đồng Nai”. Do các cơ quan chức năng đã tổ chức thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC nên hiện nay công ty đã ngưng hoạt động sản xuất tại các vị trí lò luyện thép và sàn cán thành phẩm, nên hoạt động sản xuất thép cán và phôi thép của Công ty bị tạm ngưng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bán hàng và tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn đang được duy trì.
Công ty cho biết do phải thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 9/5/2025 nên hoạt dộng sản xuất thép thành phẩm và phôi thép của công ty phải tạm ngưng khoảng 3,75 tháng, dẫn đến công ty rất khó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
Dù vậy, công ty vẫn đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất. Song khả năng được sản xuất trở lại là rất thấp vì tỉnh Đồng Nai có chủ trương di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I nên không cấp giấy phép môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I.
Về vấn đề di dời theo yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, công ty đã đề xuất các phương án di dời công ty để Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn chiếm 65% cổ phần của Công ty) trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt. Công ty sẽ thông tin khi có phương án chính thức được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Năm 2025, cổ đông công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản xuất luyện thép đạt 150.000 tấn, sản xuất cán thép và tiêu thụ cán thép đạt 105.000 tấn; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.
HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu
16:02, 23/07/2025
Giá giảm mạnh, BCM tạm hoãn đấu giá 300 triệu cổ phiếu ngày 28/4 tới
08:54, 14/04/2025
PLX chốt thời gian bán đấu giá toàn bộ 1,89 triệu USD vốn góp tại Petrolimex Lào
Cả hai cá nhân này đều đăng ký giao dịch trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025...
Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu
Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...
Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?
Trong số những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo lợi nhuận sẽ trầm lắng hơn so với các nhóm ngành còn lại trên thị trường.
HAG hoán đổi cổ phiếu thành công, khoản xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng
HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng.
Vietcombank chi 3.700 tỷ trả cổ tức 2024 bằng tiền
VCB sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, (1 cổ phiếu nhận 450 đồng).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: