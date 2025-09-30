VNSteel bán đấu giá 65% cổ phần Công ty Thép Việt Nam

VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng.

Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP (mã VCA-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (mã TVN-UPCoM).

Theo đó, VNSteel đăng ký bán toàn bộ gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ.

Phương thức thực hiện là bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 – 30/10/2025.

Được biết, VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng, tương đương giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 9/5 Thép VICASA-VNSTEEL cho biết đã nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Đồng Nai do không có giấy phép môi trường. Nguyên nhân là do công ty thuộc diện phải di dời để KCN Biên Hòa chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai nên các cơ quan chức năng không cấp giấy phép môi trường cho Công ty.

Theo Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 09/5/2025 có nội dung: “Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Công ty cồ phần Thép VICASA-VNSTEEL đang hoạt động sản xuất tại Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Binh, TP. Biên Hòa, tinh Đồng Nai trong thời hạn 3,75 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này”.

Đồng thời, buộc Thép VICASA-VNSTEEL di dời đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt do không phù hợp với quy hoạch tình Đồng Nai”. Do các cơ quan chức năng đã tổ chức thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC nên hiện nay công ty đã ngưng hoạt động sản xuất tại các vị trí lò luyện thép và sàn cán thành phẩm, nên hoạt động sản xuất thép cán và phôi thép của Công ty bị tạm ngưng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bán hàng và tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn đang được duy trì.

Công ty cho biết do phải thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 9/5/2025 nên hoạt dộng sản xuất thép thành phẩm và phôi thép của công ty phải tạm ngưng khoảng 3,75 tháng, dẫn đến công ty rất khó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Dù vậy, công ty vẫn đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất. Song khả năng được sản xuất trở lại là rất thấp vì tỉnh Đồng Nai có chủ trương di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I nên không cấp giấy phép môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I.

Về vấn đề di dời theo yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, công ty đã đề xuất các phương án di dời công ty để Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn chiếm 65% cổ phần của Công ty) trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt. Công ty sẽ thông tin khi có phương án chính thức được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2025, cổ đông công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản xuất luyện thép đạt 150.000 tấn, sản xuất cán thép và tiêu thụ cán thép đạt 105.000 tấn; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.