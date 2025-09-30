Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VNSteel bán đấu giá 65% cổ phần Công ty Thép Việt Nam

Hà Anh

30/09/2025, 07:12

VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCA trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCA trên TradingView.

Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP (mã VCA-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (mã TVN-UPCoM).

Theo đó, VNSteel đăng ký bán toàn bộ gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ.

Phương thức thực hiện là bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 7 – 30/10/2025.

Được biết, VNSteel đã công bố phương án chào bán toàn bộ số cổ phần nêu trên theo lô với tổng giá trị khởi điểm của lô cổ phiếu là gần 126,3 tỷ đồng, tương đương giá khởi điểm 12.790 đồng/cổ phiếu.

VnEconomy

Trước đó, ngày 9/5 Thép VICASA-VNSTEEL cho biết đã nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Đồng Nai do không có giấy phép môi trường. Nguyên nhân là do công ty thuộc diện phải di dời để KCN Biên Hòa chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa I theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai nên các cơ quan chức năng không cấp giấy phép môi trường cho Công ty.

Theo Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 09/5/2025 có nội dung: “Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Công ty cồ phần Thép VICASA-VNSTEEL đang hoạt động sản xuất tại Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Binh, TP. Biên Hòa, tinh Đồng Nai trong thời hạn 3,75 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này”.

Đồng thời, buộc Thép VICASA-VNSTEEL di dời đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt do không phù hợp với quy hoạch tình Đồng Nai”. Do các cơ quan chức năng đã tổ chức thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC nên hiện nay công ty đã ngưng hoạt động sản xuất tại các vị trí lò luyện thép và sàn cán thành phẩm, nên hoạt động sản xuất thép cán và phôi thép của Công ty bị tạm ngưng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh bán hàng và tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn đang được duy trì.

Công ty cho biết do phải thi hành Quyết định 1515/QĐ-XPHC ngày 9/5/2025 nên hoạt dộng sản xuất thép thành phẩm và phôi thép của công ty phải tạm ngưng khoảng 3,75 tháng, dẫn đến công ty rất khó hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Dù vậy, công ty vẫn đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất. Song khả năng được sản xuất trở lại là rất thấp vì tỉnh Đồng Nai có chủ trương di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I nên không cấp giấy phép môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa I.

Về vấn đề di dời theo yêu cầu của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, công ty đã đề xuất các phương án di dời công ty để Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn chiếm 65% cổ phần của Công ty) trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt. Công ty sẽ thông tin khi có phương án chính thức được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2025, cổ đông công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản xuất luyện thép đạt 150.000 tấn, sản xuất cán thép và tiêu thụ cán thép đạt 105.000 tấn; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.

HCM lên kế hoạch tăng vốn, HFIC đăng ký bán đấu giá hết toàn bộ quyền mua cổ phiếu

16:02, 23/07/2025

Giá giảm mạnh, BCM tạm hoãn đấu giá 300 triệu cổ phiếu ngày 28/4 tới

08:54, 14/04/2025

PLX chốt thời gian bán đấu giá toàn bộ 1,89 triệu USD vốn góp tại Petrolimex Lào

10:06, 14/03/2025

Từ khóa:

chứng khoán đấu giá cổ khai di dời nhà máy HNX TVN VCA

Đọc thêm

Hai cá nhân đăng ký giao dịch cổ phiếu OCB

Cả hai cá nhân này đều đăng ký giao dịch trong thời gian từ 30/9 đến 29/10/2025...

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán ra quyết định quan trọng rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu

Quy chế mới không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục, mà còn góp phần tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa quy trình IPO gắn với niêm yết. Doanh nghiệp khi thực hiện IPO sẽ đồng thời được chuẩn bị điều kiện niêm yết...

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

Trước áp lực thuế quan, lợi nhuận nhóm xuất khẩu, khu công nghiệp và logistics ra sao?

Trong số những ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, ngành bất động sản khu công nghiệp được dự báo lợi nhuận sẽ trầm lắng hơn so với các nhóm ngành còn lại trên thị trường.

HAG hoán đổi cổ phiếu thành công, khoản xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

HAG công bố đã hoàn tất đợt phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng.

Vietcombank chi 3.700 tỷ trả cổ tức 2024 bằng tiền

VCB sẽ chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, (1 cổ phiếu nhận 450 đồng).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy