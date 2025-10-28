Vợ Giám đốc chi nhánh TCBS muốn bán toàn bộ cổ phần

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Hà Anh
28/10/2025, 09:26
Bà Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE).
Theo đó, bà Nguyễn Thu Trang, vợ của ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc chi nhánh Hà Nội của TCBS đăng ký bán hết 115.000 cổ phiếu TCX, chiếm 0,00497%.
Phương thức giao dịch là lệnh LO trên sàn, từ ngày 29/10 - 27/11, nhằm nhu cầu tài chính cá nhân.
Còn ông Tuấn Anh đang sở hữu 117.234 cổ phiếu, chiếm 0,00507% vốn tại TCX.
Được biết, TCX đã có thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.
Cụ thể, TCX lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
Hai là, TCX sẽ phát hành 462.261.604 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu.
Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024.
Trước đó, 2.311.308.021 cổ phiếu TCX đã chính thức lên sàn HOSE vào ngày 21/10 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TCX là 46.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là +-20%. Kết phiên giao dịch, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6% so với tham chiếu.
Chốt phiên ngày 27/10, giá cổ phiếu này giảm 2,77% xuống 45.650 đồng/cổ phiếu và giảm 5 phiên liên tiếp.
VIX đã thông báo việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10. Ngày tổ chức họp là ngày 28/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo về kết quả phiên đấu giá theo lô cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Theo đó, Tập đoàn Geleximco đã trúng đấu giá với số tiền hơn 2.562 tỷ đồng...
Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...
Toàn bộ số vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến là hơn 1.183 tỷ đồng sẽ được VJC sử dụng cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính dài hạn cho công ty và vốn điều lệ của Vietjet sau đợt phát hành sẽ tăng lên hơn 7.000 tỷ đồng.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: