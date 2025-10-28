Vợ Giám đốc chi nhánh TCBS muốn bán toàn bộ cổ phần

Bà Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Thu Trang, vợ của ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc chi nhánh Hà Nội của TCBS đăng ký bán hết 115.000 cổ phiếu TCX, chiếm 0,00497%.

Phương thức giao dịch là lệnh LO trên sàn, từ ngày 29/10 - 27/11, nhằm nhu cầu tài chính cá nhân.



Còn ông Tuấn Anh đang sở hữu 117.234 cổ phiếu, chiếm 0,00507% vốn tại TCX.

Được biết, TCX đã có thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Cụ thể, TCX lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

Hai là, TCX sẽ phát hành 462.261.604 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu.

Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Trước đó, 2.311.308.021 cổ phiếu TCX đã chính thức lên sàn HOSE vào ngày 21/10 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TCX là 46.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là +-20%. Kết phiên giao dịch, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6% so với tham chiếu.

Chốt phiên ngày 27/10, giá cổ phiếu này giảm 2,77% xuống 45.650 đồng/cổ phiếu và giảm 5 phiên liên tiếp.