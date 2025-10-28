Thứ Ba, 28/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vợ Giám đốc chi nhánh TCBS muốn bán toàn bộ cổ phần

Hà Anh

28/10/2025, 09:26

Bà Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu TCX trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu TCX trên TradingView.

Theo đó, bà Nguyễn Thu Trang, vợ của ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc chi nhánh Hà Nội của TCBS  đăng ký bán hết 115.000 cổ phiếu TCX, chiếm 0,00497%.

Phương thức giao dịch là lệnh LO trên sàn, từ ngày 29/10 - 27/11, nhằm nhu cầu tài chính cá nhân.

Còn ông Tuấn Anh đang sở hữu 117.234 cổ phiếu, chiếm 0,00507% vốn tại TCX.

Được biết, TCX đã có thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024 theo hình hai thức là tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Cụ thể, TCX lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 được trình cổ đông thông qua bao gồm hai hình thức: Một là bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện quyền 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

Hai là, TCX sẽ phát hành 462.261.604 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tương ứng 20% cổ phiếu.

Thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu là trước ngày 30/6/2026. Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

Trước đó, 2.311.308.021 cổ phiếu TCX đã chính thức lên sàn HOSE vào ngày 21/10 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của TCX là 46.800 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là +-20%. Kết phiên giao dịch, thị giá TCX đạt 48.950 đồng/cổ phiếu, tăng 4,6% so với tham chiếu.

Chốt phiên ngày 27/10, giá cổ phiếu này giảm 2,77% xuống 45.650 đồng/cổ phiếu và giảm 5 phiên liên tiếp.

