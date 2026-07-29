VPBank mang trải nghiệm tài chính đến Đà Nẵng

Mùa hè luôn là thời điểm Đà Nẵng sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch và giải trí. Hòa vào không khí đó, chuỗi hoạt động “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” đưa trải nghiệm tài chính ra khỏi không gian giao dịch truyền thống, kết nối với người dân qua những hoạt động tương tác gần gũi.

Sau nhiều điểm dừng trên cả nước, trong hai ngày 25 và 26/7, chuỗi hoạt động “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng với các điểm tổ chức ở siêu thị GO! Đà Nẵng và công viên bờ đông cầu Rồng. Tại đây, người dân có dịp tham gia các trò chơi tương tác, trải nghiệm xe buýt hai tầng khám phá thành phố và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Giữa nhịp hè sôi động của thành phố, sắc xanh đặc trưng của VPBank hiện diện nổi bật tại các điểm tổ chức. Từ khu vực trò chơi, không gian check-in đến quầy tư vấn, dòng người liên tục dừng chân tham gia các hoạt động, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Diễn ra đúng vào thời điểm Đà Nẵng bước vào cao điểm mùa du lịch hè, chương trình góp thêm một hoạt động trải nghiệm, cùng với Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 và nhiều sự kiện khác đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, người dân và du khách có thêm một điểm hẹn để hòa mình vào không khí lễ hội cuối tuần.

Là một trong những người có mặt từ sớm, anh Nguyễn Hoàng Long (phường An Hải) cho biết anh lựa chọn tham gia gần như trọn vẹn chương trình để không bỏ lỡ các hoạt động. “Mình thấy chương trình có nhiều hoạt động nối tiếp nhau nên không bị nhàm chán. Ngoài các trò chơi tương tác, mình thích nhất là chuyến xe buýt hai tầng vì có dịp ngắm Đà Nẵng theo một góc nhìn khác”, anh Long chia sẻ.

ĐƯA NGÂN HÀNG RA KHỎI KHÔNG GIAN TRUYỀN THỐNG

Thông qua không gian tư vấn tại siêu thị, công viên và hoạt động trải nghiệm, người dân, du khách có dịp tìm hiểu nhiều sản phẩm, dịch vụ của VPBank như: dịch vụ thanh toán tự động trên ứng dụng VPBank NEO, công cụ tài chính Super Sinh lời Premier, tính năng Hoàn tiền Thịnh vượng hay phương thức thanh toán Pay by Account. Bên cạnh đó là các dòng thẻ tín dụng, các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm như Thịnh Vượng Linh Hoạt hay giải pháp tiền gửi toàn diện từ online và tại quầy.

Tại đây, các thuật ngữ và khái niệm tài chính được giới thiệu theo cách dễ hiểu hơn thông qua phần tư vấn trực tiếp. Đội ngũ nhân viên sẵn sàng lắng nghe nhu cầu của từng khách tham dự để gợi ý những sản phẩm, dịch vụ phù hợp.

Khách hàng hào hứng check-in, tham gia minigame. Ảnh VPBank.

Trong lúc mua sắm tại siêu thị GO! Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Bảo Trinh (phường Thanh Khê) ghé khu vực trải nghiệm của VPBank vì tò mò. Ban đầu chỉ định tham gia một trò chơi, nhưng sau khi được hướng dẫn sử dụng ứng dụng và giới thiệu các tiện ích, chị dành thêm thời gian trao đổi với nhân viên về những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

“Trước đây mình chỉ biết một vài dịch vụ cơ bản của ngân hàng. Đến chương trình mới thấy có khá nhiều tính năng thiết thực, nhất là những tiện ích hỗ trợ quản lý tài chính và thanh toán. Được hướng dẫn trực tiếp nên mình cũng dễ hình dung hơn và đã quyết định mở một thẻ tín dụng để thuận tiện chi tiêu”, chị Trinh chia sẻ.

Màn trình diễn của ban nhạc tạo nên bầu không khí náo nhiệt tại GO! Đà Nẵng. Ảnh Xuân Dũng.

Cách tổ chức đưa hoạt động tư vấn ra khỏi không gian giao dịch truyền thống, kết hợp với các trải nghiệm tương tác, được nhiều người đánh giá cao. Chị Lê Thị Ngọc Dung (phường Hải Châu), cho rằng việc kết hợp giữa hoạt động tương tác và tư vấn trực tiếp tạo sự gần gũi với khách tham gia. Mọi thắc mắc đều được đội ngũ tư vấn giải đáp ngay tại chỗ nên việc tìm hiểu sản phẩm diễn ra rất tự nhiên, thoải mái.

GẮN SỰ PHÁT TRIỂN VỚI CỘNG ĐỒNG

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ tài chính, chuỗi hoạt động “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” còn mang đến đêm nhạc “VPBank Live the Vibe - Move Together” tại công viên bờ đông cầu Rồng với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Chương trình trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân và du khách, góp phần làm phong phú thêm chuỗi sự kiện, lễ hội của “thành phố đáng sống” dịp cuối tuần.

Chuỗi sự kiện âm nhạc với thông điệp "Hòa cùng cộng đồng - Sống trọn cảm xúc". Ảnh VPBank.

Theo đại diện VPBank, ở mỗi địa phương, nội dung chương trình đều được VPBank điều chỉnh để phù hợp với không gian, văn hóa và nhịp sống của từng điểm đến.

“Việc kết hợp các hoạt động trải nghiệm, tư vấn sản phẩm và chương trình nghệ thuật trong không gian mở góp phần tạo thêm một điểm hẹn cuối tuần cho người dân và du khách. Thông qua những hoạt động gần gũi với đời sống địa phương, VPBank kỳ vọng giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp tài chính thuận tiện hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng”, đại diện VPBank cho hay.

Sau Đà Nẵng, chuỗi hoạt động “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” tiếp tục quay trở lại TP.HCM tại AEON MALL Bình Dương Canary (Số 1, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM) trong hai ngày 1 và 2/8, nối dài hành trình mang các trải nghiệm tài chính và hoạt động cộng đồng đến nhiều địa phương trên cả nước.