VPS chốt ngày mua và đặt cọc cổ phiếu IPO

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua và đặt cọc mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 - 31/10/2025 với giá trị đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) thông báo chốt ngày đăng ký mua và đặt cọc mua cổ phiếu phát hành ra công chúng.

Theo đó, VPS đăng ký chào bán 375 triệu cổ phiếu ra công chúng với mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến là 12.712 tỷ đồng. Sau khi IPO thành công, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng lên 18.750 tỷ đồng.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua và đặt cọc mua cổ phiếu IPO từ ngày 10/10 - 31/10/2025 với giá trị đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 03/11 - 07/11/2025. Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ 01/11 - 02/11/2025.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu/nhà đầu tư và số lượng đăng ký mua tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể mua tại VPBankS và các đại lý gồm Vietcap, SSI và SHS.

Về phương án sử dụng vốn, VPBankS dự kiến dùng 30% tương đương gần 3.814 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán; 68% tức 8.645 tỷ đồng cho hoạt động cho vay ký quỹ và phần còn lại cho hoạt động ứng trước tiền bán.

Theo bản cáo bạch, VPS có công ty mẹ là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Hiện, VPBank đang sở hữu 1.499.306.000 cổ phiếu tại VPS với tỷ lệ 99,9537%. Hiện VPBank có vốn điều lệ hơn 79.339 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, VPS ghi nhận doanh thu tăng 10% đạt 3.678,94 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh giảm 9% còn 1.881,56 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng 40% lần lượt đạt 1.797 tỷ và 1.437,9 tỷ đồng.

Theo giải trình từ VPS, lợi nhuận tăng là do doanh thu tăng 10% tương đương 322 tỷ; chi phí kinh doanh giảm 9% tương đương 181 tỷ nên lợi nhuận sau thuế tăng 40%, tương đương 410,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.