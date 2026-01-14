Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: 55 bị cáo lĩnh án

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 16/01/2026
Đỗ Mến
14/01/2026, 00:00
Hội đồng xét xử đánh giá hai cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ rồi phân chia theo cấp bậc. Hai bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, cần áp dụng mức hình phạt cao...
Chiều 14/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).
Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên phạt 15 năm tù. Hai cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Hùng Long lĩnh mức án 12 năm tù; Đỗ Hữu Tuấn lĩnh mức án 7 năm tù.
30 bị cáo là cán bộ cấp dưới lĩnh mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ”.
Đối với nhóm 21 bị cáo tội “Đưa hối lộ”, tòa đã tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo – 5 năm 6 tháng tù.
Trong vụ án này, Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đã phạm tội gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa lãnh đạo, chuyên viên và doanh nghiệp. Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Hành vi sai phạm xảy ra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dễ gây ra hệ lụy xấu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân.
Đối với nhóm tội Nhận hối lộ, tòa án đánh giá hai cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ rồi phân chia theo cấp bậc. Hai bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn, cần áp dụng mức hình phạt cao.
Quá trình tranh tụng, một số luật sư nêu quan điểm cho rằng hành vi nhận hối lộ của các bị cáo thuộc Cục An toàn thực phẩm chỉ diễn ra ở một số trường hợp, một số hồ sơ. Số lượng hồ sơ bị tiêu cực ít hơn so với tổng số các hồ sơ mà Cục An toàn thực phẩm đã tiếp nhận thẩm xét và cấp giấy tiếp nhận, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá đây là chuỗi hành vi sai phạm liên tiếp trong suốt các giai đoạn doanh nghiệp phải thực hiện các hồ sơ trình xin cấp giấy chứng nhận liên quan đến quy trình sản xuất, công bố, kinh doanh, quảng cáo, hậu kiểm… Trong quy trình khép kín này, doanh nghiệp đều phải chịu tác động bởi hành vi nhận hối lộ của các cán bộ Cục An toàn thực phẩm.
Về phía doanh nghiệp, tại các bước, các quy trình sản xuất kinh doanh… phải chịu nhiều chi phí phát sinh và phiền toái từ nạn tham nhũng, tiêu cực. Từ việc kiểm tra của đoàn hậu kiểm GMP đến việc xin cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, cấp giấy xác nhận quảng cáo… đều có sai phạm nhận hối lộ trong từng giai đoạn.
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2018-2025, các bị cáo đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong việc thẩm định cấp "giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm"; "giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm"; cấp "giấy chứng nhận GMP".
Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ trong việc cấp giấy tiếp nhận là hơn 93,7 tỷ đồng; cấp giấy xác nhận là hơn 12,7 tỷ đồng và cấp giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong phải chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 94,8 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng với vai trò lãnh đạo. Còn bị cáo Nguyễn Hùng Long chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ là hơn 22,5 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 8,6 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga chịu trách nhiệm với số tiền nhận hối lộ là hơn 12,7 tỷ đồng…
