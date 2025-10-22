Thứ Năm, 23/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Vụ buôn lậu hơn 546kg vàng và hành vi vi phạm kế toán, gây thất thu thuế cho nhà nước

Đỗ Mến

22/10/2025, 09:49

Với việc sử dụng 2 phần mềm kế toán, các bị can để ngoài sổ sách, không hạch toán đầy đủ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và giảm số thuế phải đóng, gây thất thu thuế cho nhà nước...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam.

Ở hành vi Buôn lậu, cơ quan điều tra xác định Trần Thị Hoàn (SN 1985, điều hành Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (SN 1970) tổ chức 2 đường dây buôn lậu vàng tổng số hơn 546,3kg vàng (dạng thỏi), trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Công an đã rà soát theo tài liệu của bị can Nông Thị Thùy Linh (nhân viên Công ty Hoàn Huế) thể hiện Trần Thị Hoàn đã bán vàng lậu cho nhiều khách hàng. Trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam số lượng 52kg, trị giá hơn 124 tỷ đồng.

Từ đó, cơ quan điều tra làm rõ và đề nghị truy tố các bị can thuộc Công ty Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết (1981, Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, kế toán trưởng) về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

SỬ DỤNG 2 PHẦN MỀM KẾ TOÁN, ĐỂ NGOÀI SỔ SÁCH GIAO DỊCH KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

Theo kết luận điều tra, Công ty Vàng Việt Nam chuyên sản xuất, gia công, chế tác và mua bán vàng bạc. Công ty sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán, gồm phần mềm Vacom và phần mềm QLVang.

Phần mềm Vacom phục vụ công tác kế toán, theo dõi, hạch toán các nghiệp vụ mua bán, xuất nhập, tồn kho vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; từ đó lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Còn phần mềm QLVang dùng để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế hàng ngày, bao gồm cả các giao dịch có hóa đơn và không có hóa đơn.

Các bị can My, Thuyết và Hợp được phân quyền truy cập toàn bộ dữ liệu kế toán.

Quá trình hoạt động, My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng gồm cả nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ.

Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Hợp không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm QLVang.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của các người thân, người quen của My và Thuyết cho mượn rồi giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý và cập nhật trên phần mềm.

Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần mềm Vacom.

Theo chỉ đạo của My và Thuyết, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Hợp đã chỉ đạo nhân viên kế toán cập nhật các giao dịch có hóa đơn chứng từ vào phần mềm Vacom để lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Các báo cáo này được Hợp ký với chức danh Kế toán trưởng, sau đó Thuyết ký phát hành.

Còn lại toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế.

NHÀ NƯỚC THẤT THU THUẾ HƠN 5 TỶ ĐỒNG

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2023, Công ty Vàng Việt Nam có tổng doanh thu thực tế là hơn 4.243 tỷ đồng. Giá vốn thực tế hơn 4.226 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trước thuế hơn 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can chỉ khai báo thuế với tổng doanh thu hơn 646 tỷ đồng, giá vốn hơn 641 tỷ đồng, lợi nhuận gộp trước thuế hơn 4,1 tỷ đồng.

Căn cứ số liệu các chỉ tiêu doanh thu, chi phí.., cơ quan điều tra xác định công ty không hạch toán, để ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, năm 2023, công ty cũng phải nộp hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Song, công ty chỉ kê khai khoản thuế này là hơn 461 triệu đồng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,14 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Tương tự, 6 tháng đầu năm 2024, công ty có tổng doanh thu hơn 5.726 tỷ đồn; giá vốn hơn 5.703 tỷ đồng; tiền thuế phải nộp hơn 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ kê khai thuế doanh thu hơn 332 tỷ đồng; giá vốn hơn 324 tỷ đồng; tiền thuế nộp hơn 811 triệu đồng. Như vậy, nhà nước thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ nhằm làm giảm doanh thu, lợi nhuận và giảm số thuế phải đóng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho nhà nước là hơn 5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án. Bị can Trần Như My đã phối hợp với gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại gây ra.

