Vương quốc Anh đã chuẩn bị những gì cho lễ đăng quang của Vua Charles III?

Vua Charles III sẽ làm lễ đăng quang tại Tu viện Westminster ngày 6/5 tới đây, sau hơn 9 tháng lên ngôi. Tâm điểm của buổi lễ là nghi thức trao vương miện khi đức vua ngồi trên ngai làm bằng gỗ sồi mạ vàng. Hiện chiếc ngai vàng này đang được tân trang để chuẩn bị cho nghi thức quan trọng. "Ngai vàng đăng quang, một trong những món nội thất quý giá và nổi tiếng nhất thế giới, đang trải qua một số khâu trùng tu trước buổi lễ của Vua và Vương hậu ngày 6/5 tại Tu viện Westminster", thông báo ngày 1/3 trên website của Tu viện viết.

Chiếc ngai vàng này được làm theo lệnh của Vua Edward I vào khoảng năm 1300. Nó được sử dụng trong nhiều thế kỷ cho lễ đăng quang của các vị vua Anh gồm: Henry VIII, Elizabeth I và Elizabeth II. Chiếc ngai vàng làm bằng gỗ sồi mạ vàng cao 2,05 m, được trang trí công phu bằng thủy tinh, các hình vẽ chim, tán lá. Mặt trước là những chi tiết điêu khắc tinh tế, phần đế được thay thế vào thế kỷ 18 cũng được mạ vàng với bức tượng sư tử ở mỗi góc.

Krista Blessley, chuyên viên bảo tồn tại Tu viện Westminster, cho biết ngai vàng trên là "món đồ nội thất lâu đời nhất còn sót lại vẫn được sử dụng cho mục đích ban đầu của nó". Phần lớn lớp mạ vàng ban đầu của chiếc ngai vàng vẫn còn tồn tại. Việc tân trang sẽ đảm bảo chuyện bảo tồn các lớp trang trí lịch sử này, không chỉ cho lễ đăng quang sắp diễn ra mà còn tồn tại trong nhiều thế kỷ tới.

Theo CNN, sự kiện Vua Charles III đăng quang sẽ diễn ra trong 3 ngày, với lễ đăng quang vào thứ Bảy ngày 6/5. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành nghi lễ tại Tu viện Westminster, Vua Charles và Vương hậu Camilla sẽ dẫn đầu đoàn rước quay trở về Cung điện Buckingham và cùng đại gia đình xuất hiện trên ban công biểu tượng, ra mắt nhân dân. “Bữa trưa đăng quang” và “Buổi hòa nhạc đăng quang” sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật ngày 7/5 và ngày nghỉ lễ ngân hàng bổ sung vào thứ Hai, 8/5.

Vào thứ Hai, cũng là ngày cuối cùng của buổi lễ, Cung điện đã công bố một chương trình có tên The Big Help Out. Mục tiêu của chương trình này là khuyến khích công chúng cùng tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương của mình. Mục đích của The Big Help Out là dùng hoạt động tình nguyện để gắn kết các cộng đồng lại với nhau và tạo là một truyền thống tình nguyện lâu dài kể từ buổi lễ đăng quang.

Điện Buckingham trước đó cho biết Lễ đăng quang của Vua Charles III (74 tuổi) và Vương hậu Camilla (75 tuổi) sẽ tôn vinh truyền thống, đồng thời đưa nghi lễ tôn giáo vào kỷ nguyên hiện đại. "Lễ đăng quang sẽ phản ánh vai trò của quốc vương ngày nay là hướng tới tương lai, đồng thời bắt nguồn từ truyền thống lâu đời", cung điện cho biết.

Để đạt được mục tiêu đó, Vua Charles III đã ủy quyền trình diễn 12 bản nhạc mới trong buổi lễ diễn ra vào tháng 5, thu hút các nghệ sĩ từ khắp nước Anh với nhiều phong cách. Trong đó bao gồm Bài ca đăng quang của Andrew Lloyd Webber, nhà soạn nhạc nổi tiếng với các tác phẩm The Phantom of the Opera, Cats, Evita. Bên cạnh đó, buổi lễ còn bao gồm dàn hợp xướng của các nhóm người dễ bị tổn thương như cộng đồng người tị nạn, cộng đồng LGBTQ+ và dàn hợp xướng của người khiếm thính.

Cũng giống như những buổi lễ được tổ chức trước đây, những người tham dự buổi hòa nhạc sẽ được lựa chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu quy mô quốc gia và được phát sóng bởi BBC. Người phát ngôn của cung điện tuyên bố: "Tâm điểm của buổi hòa nhạc mang tên Lighting up the Nation là tất cả các địa điểm mang tính biểu tượng trên khắp Vương quốc Anh sẽ đồng thời được thắp sáng bằng cách sử dụng máy chiếu, tia laser, máy bay không người lái và hệ thống chiếu sáng".

Cung điện cho biết "các biểu tượng âm nhạc toàn cầu và các ngôi sao đương đại" sẽ biểu diễn cùng dàn nhạc và vũ công đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, nhiều báo cáo cho rằng một số ngôi sao của nước Anh như Harry Styles, Elton John, Robbie Williams... đều đã từ chối biểu diễn tại buổi hòa nhạc diễn ra tại lễ đăng quang của Vua Charles III. Ca sĩ Elton John đứng đầu danh sách mời nhưng không tham gia được vì vướng lịch diễn. Còn Harry Styles cũng đang có một chuyến lưu diễn toàn cầu.

Trong khi đó, các thành viên của ban nhạc Anh, Take That, cũng như Kylie Minogue và Lionel Richie được cho là đã sẵn sàng xuất hiện. Các chuyên gia hoàng gia khẳng định vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị một dàn sao đình đám cho ngày trọng đại của Charles. Christopher Andersen, tác giả của cuốn sách The King tự tin nhận định: “Còn một hàng dài các ngôi sao nhạc pop mong muốn được biểu diễn”. Những ngôi sao hạng A như Diana Ross, Alicia Keys và Andrea Bocelli đã biểu diễn tại Đại lễ Bạch Kim của nữ hoàng Anh vào năm ngoái và có khả năng sẽ được mời trở lại.

Một chuyên gia am hiểu về Vương thất Anh, Shannon Felton Spence cho biết Vua Charles III thực tế là người rất “có thiện cảm với giới giải trí”, nên các nghệ sĩ từ chối thì đơn giản là chỉ do xung đột lịch trình. Các chuyên gia cũng đồng tình Vương quốc Anh là quốc gia dẫn đầu về nghệ thuật và văn hóa, vì vậy sẽ không thiếu các lựa chọn hấp dẫn khác. Hơn nữa, nhà vua cũng mong muốn nhân dịp này để giới thiệu các nghệ sĩ biểu diễn đến từ khắp nơi trong Khối thịnh vượng chung.

Trước đó, thiết kế huy hiệu chính thức sẽ được sử dụng cho các lễ kỷ niệm đi kèm với lễ đăng quang của Vua Charles III đã được công bố hôm 10/2. Huy hiệu được thiết kế với nhiều hình vẽ tượng trưng cho cây cối, thể hiện tình yêu môi trường và hoạt động vì môi trường của vị vua trong nhiều năm, Reuters đưa tin. Các hình vẽ biểu tượng cho hệ thực vật từ cả bốn vùng lãnh thổ tạo nên Vương quốc Anh, bao gồm hoa hồng của Anh, cây kế của Scotland, thủy tiên vàng của xứ Wales và cỏ shamrock (như cỏ ba lá) của Bắc Ireland.