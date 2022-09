Vua Charles III từng thu về 2,7 triệu USD nhờ bán tranh tự vẽ

Tháng 1/2022, triển lãm tranh lớn nhất từ ​​trước đến nay của Vua Charles – khi đó còn là thái tử, đã được trưng bày tại London. Có tổng cộng 79 bức tranh màu nước về phong cảnh ở Anh, Scotland, Pháp, Tanzania... đã được giới thiệu tới công chúng. Cuộc triển lãm được mô tả là “triển lãm đầy đủ” đầu tiên về tác phẩm nghệ thuật của ông. Charles trước đó đã trưng bày 50 bức tranh màu nước của mình tại Cung điện Hampton Court vào năm 1998 và 30 bức tại Phòng trưng bày Quốc gia Úc vào năm 2018.

Tại triển lãm hồi đầu năm, các bức tranh màu nước do vua Charles III vẽ đã được trưng bày tại Nhà nguyện Garrison ở Chelsea Barracks, một doanh trại quân đội đã được chuyển đổi ở quận Belgravia sang trọng của London. Cũng được trưng bày tại đây còn có một tấm thảm treo tường được tạo nên dựa trên một trong những bức tranh của Charles, bức "Ngôi nhà bị bỏ hoang tại Isle of Stroma". Những người thợ dệt Ben Hymers đã mất tám tháng để hoàn thành tấm thảm này.

Vua Charles từng giải thích cách vẽ màu nước giúp ông tái tập trung năng lượng của mình. “Trong khi vẽ, bạn ngày càng nhận thức rõ hơn về những thứ mà trước đây bạn có thể không chú ý đến: ánh sáng và bóng râm, tông màu và kết cấu cũng như hình dạng của các công trình kiến trúc liên quan đến cảnh quan. Tất cả đều đòi hỏi sự tập trung cao độ nhất và do đó, là một trong những bài tập trị liệu và thư giãn nhất mà tôi biết”.

Theo tờ Euronews, thái tử Charles đã bắt đầu thử nghiệm thú vui giải trí này vào những năm 1970 sau khi nhận ra rằng nhiếp ảnh - một sở thích của mẹ ông, Nữ hoàng Elizabeth II - không mang lại cho ông cảm giác thể hiện sáng tạo như vậy. Ông cho biết: “Rất đơn giản, tôi cảm thấy thôi thúc muốn thể hiện những gì tôi nhìn thấy qua môi trường màu nước và truyền tải cảm giác gần như bên trong nội tâm, điều không thể đạt được thông qua nhiếp ảnh”.

Vua Charles III và bậc sinh thành có rất ít điểm chung. Ông có tính cách lãng mạn và nhạy cảm, còn cha mẹ là những người thẳng thắn và ít khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Ký hoạ màu nước ông vẽ mang bảng màu trầm ấm. Vua Charles cho biết ông thích và chỉ vẽ màu nước cỡ nhỏ vì chúng hoàn thành nhanh hơn, do đó các nhân viên an ninh sẽ không phải chờ đợi quá lâu.

Địa điểm yêu thích nơi Vua Charles thường ngồi vẽ tranh là Scotland như hồ câu cá ở Helmsdale. Ông cũng rất thích vẽ quang cảnh núi non, sông suối quanh Lâu đài Balmoral ở Aberdeenshire, là nơi Nữ hoàng Elizabeth đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/9. Ông cũng từng được hướng dẫn bởi một số nghệ sĩ nổi tiếng của Anh, bao gồm John Napper, John Ward, Hugh Casson, Edward Seago và Derek Hill.

Không chỉ vẽ các thắng cảnh ở Anh, Vua Charles còn thường xuyên vẽ cảnh đẹp ở những quốc gia và vùng lãnh thổ khác mà ông từng đi qua: Nepal, Morocco, ông từng vẽ lá cờ trong vịnh Double Haven ở Hồng Kông. Vào thời điểm đó, ông cùng vợ cũ – Công nương Diana đã đến thăm Hồng Kông để dự lễ khai trương một trung tâm văn hóa.

Năm 1986, Vua Charles đến thăm Nhật Bản, và ông cũng đã say sưa ngồi vẽ trong khu vườn của Cung điện Hoàng gia ở Kyoto. Nhà vua từng dành nhiều kì nghỉ tại khu resort trượt tuyết Klosters, Thụy Sĩ và ghi lại khung cảnh núi tuyết hùng vĩ. Một trong những bức tranh của ông thậm chí đã được sử dụng trên vé trượt tuyết của khu nghỉ này vào năm 1997.

Mặc dù Charles nói rằng ông "kinh hoàng" trước chất lượng của các tác phẩm đầu tiên của mình, vị vua mới lên ngôi tin rằng kỹ thuật của mình đã được cải thiện trong những năm qua. Đồng thời, ông lập luận rằng những lợi ích trị liệu về tinh thần mà tranh màu nước mang lại vượt xa mọi quan niệm cho rằng tác phẩm nghệ thuật của ông có thể đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

“Tôi không ảo tưởng rằng các bản phác thảo của tôi là rất đẹp hay thể hiện một tài năng đang phát triển gì cả,” ông từng nói trong một thông cáo báo chí. “Hơn bất cứ thứ gì khác, chúng giống như một album ảnh của riêng tôi và chỉ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi mà thôi”.

Theo The Daily Telegraph từ năm 1997 đến 2016, số tiền bán tranh thu được từ những cuộc đấu giá từ thiện cho quỹ The Prince of Wales's Charitable Fund lên đến hai triệu bảng Anh (2,7 triệu USD), khiến Vua Charles III được coi là một trong những họa sĩ còn sống bán tranh chạy nhất vương quốc Anh.

Ngoài Vua Charles III, một số nhân vật hoàng gia Anh khác cũng đã tham gia theo đuổi nghệ thuật trong quá khứ. Năm 2015, cháu gái của Charles, Công chúa Eugenie, tham gia phòng trưng bày Hauser & Wirth với tư cách là giám đốc nghệ thuật. Cô ấy đã chia sẻ một số bức tranh màu nước của riêng mình trên tài khoản Instagram. Nữ hoàng Victoria I, bà cố của Charles, cũng là một người vẽ tranh màu nước nổi tiếng. Năm ngoái, Royal Collection Trust đã trưng bày một loạt các bức tranh màu nước do nữ hoàng Victoria và chồng bà, Hoàng thân Albert, sưu tầm và ủy thác.