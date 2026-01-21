Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Thị trường

Vương quốc Anh rà soát hạn ngạch thuế quan với sản phẩm tôn mạ và thép tấm

Song Hà

21/01/2026, 21:48

Vương quốc Anh vừa rà soát nhằm xem xét loại bỏ sản phẩm tôn mạ và thép tấm khỏi biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép. Để bảo vệ quyền lợi, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động kiểm tra mã HS và thực hiện đăng ký tham gia trước ngày 25/1/2026 nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh xuất khẩu tại thị trường này...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh, ngày 14 tháng 01 năm 2026, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã chính thức thông báo khởi xướng đợt rà soát hạn ngạch thuế quan đối với một số sản phẩm thép đang bị áp dụng biện pháp tự vệ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép hiện nay dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 năm 2026.

Cuộc rà soát lần này tập trung vào hai nhóm sản phẩm chính với mục tiêu xem xét loại bỏ một số mã hàng hóa cụ thể ra khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ.

Đó là nhóm 4 - tôn mạ kim loại: Các mã hàng hóa cụ thể được đề nghị xem xét loại bỏ bao gồm một số mã thuộc nhóm 7210.61 và 7210.69.

Nhóm 7 - Thép tấm Quarto: Các mã hàng hóa cụ thể được đề nghị xem xét loại bỏ bao gồm một số mã thuộc nhóm 7208.51 và 7208.52.

Để đảm bảo quyền lợi, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan cần lưu ý các mốc thời gian và quy định.

Thời kỳ điều tra (POI): Dữ liệu rà soát sẽ được tính từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025.

Thời hạn đăng ký: Các bên liên quan (bao gồm nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, chính phủ nước ngoài...) phải đăng ký tham gia trước ngày 25 tháng 01 năm 2026.

Ý kiến đóng góp và đăng ký phải được gửi thông qua Hệ thống Dịch vụ Phòng vệ Thương mại (Trade Remedies Service) của TRA.

Trước những thay đổi chính sách từ thị trường Anh, Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm liên quan (đặc biệt là tôn mạ và thép tấm) cần kiểm tra kỹ lại mã HS của các sản phẩm đang xuất khẩu để xác định xem có trùng với các mã đang được đề nghị loại bỏ khỏi biện pháp tự vệ hay không.

Đồng thời trong trường hợp xác định có lợi ích liên quan, doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký tham gia đúng thời hạn để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Việc chủ động nắm bắt thông tin và tham gia vào quá trình rà soát sẽ giúp các doanh nghiệp thép Việt Nam duy trì và tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh.

biện pháp tự vệ Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh doanh nghiệp xuất khẩu khởi xướng rà soát thuế quan mã hàng hóa quyền lợi doanh nghiệp thép tấm Quarto Thép Việt Nam thời hạn đăng ký tham gia tôn mạ kim loại

