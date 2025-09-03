Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh doanh

Warren Buffett thất vọng vì Kraft Heinz chia tách công ty

Ngọc Trang

03/09/2025, 15:52

Công ty Berkshire Hathaway của ông Buffett hiện là cổ đông lớn nhất của Kraft Heinz với tỷ lệ cổ phần 27,5%...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNBC ngày thứ Ba (2/9), tỷ phú Warren Buffett cho biết ông cảm thấy thất vọng vì quyết định chia tách công ty thực phẩm Kraft Heinz, đảo ngược thương vụ sáp nhập trị giá 46 tỷ USD do ông thúc đẩy vào năm 2015.

Công ty Berkshire Hathaway của ông Buffett hiện là cổ đông lớn nhất của Kraft Heinz với tỷ lệ cổ phần 27,5%. Kể từ sau vụ sáp nhập năm 2015, Berkshire chưa từng bán cổ phiếu của công ty này.

Sau bình luận của ông Buffett, giá cổ phiếu Kraft Heinz giảm hơn 7% trong phiên giao dịch ngày 2/9.

“Thương vụ sát nhập năm 2015 không phải ý tưởng xuất sắc nhưng tôi cho rằng việc chia tách sẽ không giải quyết được các vấn đề của công ty”, ông Buffett nói trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Theo ông Buffett, ông Greg Abel - người sẽ tiếp quản vị trí điều hành Berkshire Hathaway thay ông vào cuối năm nay - cũng thất vọng vì quyết định của Kraft Heinz.

Với quyết định được công bố ngày 2/9, Kraft Heinz sẽ được tách thành hai công ty. Trong đó, một công ty sẽ tập trung vào kinh doanh nước sốt, bơ phết và thực phẩm bảo quản lâu, gồm các thương hiệu như Heinz, Philadelphia và Kraft Mac & Cheese. Theo báo cáo của Kraft Heinz, doanh thu ròng năm 2024 của công ty đạt 15,4 tỷ USD, trong đó khoảng 75% đến từ nước sốt, bơ phết và gia vị.

Công ty còn lại tập trung vào các mặt hàng chủ lực ở Bắc Mỹ như thịt xông khói Oscar Mayer, phô mai Kraft singles và bữa ăn đóng gói sẵn Lunchables. 

“Các thương hiệu của Kraft Heinz mang tính biểu tượng và được yêu thích, nhưng sự phức tạp trong cơ cấu hiện tại của chúng tôi gây khó khăn để phân bổ vốn hiệu quả cũng như khó ưu tiên các sáng kiến ​​và thúc đẩy quy mô trong những lĩnh vực triển vọng nhất", ông Miguel Patricio, chủ tịch hội đồng quản trị của Kraft Heinz, cho biết khi nói về quyết định chia tách.

Ông cho biết với việc chia tách làm hai, công ty có thể phân bổ nguồn lực và sự quan tâm phù hợp để khai thác tiềm năng của mỗi thương hiệu, từ đó thúc đẩy hiệu suất tốt hơn và tạo ra giá trị cổ đông dài hạn.

Vào năm 2015, Berkshire Hathaway đã bắt tay với công ty 3G Capital để sáp nhập Kraft Foods với H.J. Heinz. Tới năm 2023, 3G Capital chính thức thoái vốn khỏi công ty này, sau nhiều năm định kỳ giảm tỷ trọng trong bối cảnh Kraft Heinz rơi vào khó khăn.

Dù sở hữu nhiều thương hiệu thực phẩm biểu tượng của Mỹ như Oscar Mayer và Velveeta, doanh thu của Kraft Heinz tại Mỹ liên tục sụt giảm chỉ vài năm sau sáp nhập.

Người tiêu dùng có xu hướng quan tâm tới sức khỏe hơn do đó ít mua thực phẩm đóng gói hơn. Một số nhà phân tích cho rằng các biện pháp cắt giảm chi phí đã khiến Kraft Heinz không đầu tư vào các thương hiệu của mình ở thời điểm cần thiết nhất.

Nhằm xoay chuyển tình thế, Kraft Heinz đã dừng một số mảng kinh doanh bao gồm hạt Planters và một mảng phô mai. Công ty cũng đầu tư vào một số thương hiệu quan trọng như Lunchables và Capri Sun. Hồi tháng 5, các giám đốc điều hành của Kraft Heinz cho biết công ty đang cân nhắc đưa ra các thay đổi mang tính chiến lược và thực hiện một số thương vụ tiềm năng. 

Tính từ khi hoàn tất sáp nhập vào năm 2015 tới phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, giá cổ phiếu của Kraft Heinz đã giảm gần 70%, đưa giá trị vốn hóa của công ty xuống còn 33 tỷ USD.

Dù nhiều nhà đầu tư mất niềm tin vào Kraft Heinz, ông Buffett vẫn đứng về phía công ty này. Tuy nhiên, sau một quý với kết quả kinh doanh thảm họa của công ty vào năm 2019, ông nói rằng Berkshire đã trả giá quá cao cho Kraft Heinz.

Nói về tương lai của Berkshire với tư cách là một cổ đông của Kraft Heinz, ông Buffett khẳng định Berkshire sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích tốt nhất của mình.

“Trong trường hợp nhận được đề nghị mua lại cổ phần tại Kraft Heinz từ các nhà đầu tư khác, chúng tôi sẽ không chấp nhận đấu giá cổ phiếu theo khối, trừ phi các cổ đông khác cũng nhận được đề nghị tương tự”, tỷ phú 95 tuổi chia sẻ với CNBC.

Warren Buffett chuẩn bị về hưu, cổ phiếu Berkshire Hathaway “thất thế”

16:11, 07/08/2025

Warren Buffett chuẩn bị về hưu, cổ phiếu Berkshire Hathaway “thất thế”

CEO Nvidia giàu hơn Warren Buffett

11:02, 14/07/2025

CEO Nvidia giàu hơn Warren Buffett

Warren Buffett rút 6 tỷ USD cổ phiếu làm từ thiện

15:19, 29/06/2025

Warren Buffett rút 6 tỷ USD cổ phiếu làm từ thiện

Từ khóa:

Berkshire Hathaway Kraft Heinz Warren Buffett

Đọc thêm

Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc

Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc

CEO hai ngân hàng lớn của Mỹ bị triệu tập vì liên quan các vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của doanh nghiệp Trung Quốc..

Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu

Tesla ngày càng đuối trong cuộc cạnh tranh với xe điện Trung Quốc ở châu Âu

Doanh số của hãng xe điện Mỹ Tesla tiếp tục giảm mạnh ở châu Âu trong tháng 7, khi người mua xe tại thị trường khu vực này chuộng xe BYD hơn...

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu

Tốc độ và quy mô của cuộc cách mạng xe điện ở Trung Quốc đã khiến thế giới bất ngờ, và các nhà phân tích cho rằng xu hướng này chưa hề có dấu hiệu chậm lại...

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Công ty mẹ TikTok được định giá hơn 330 tỷ USD

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, chuẩn bị triển khai một chương trình mua lại cổ phần của nhân viên, theo đó đưa định giá của công ty lên hơn 330 tỷ USD...

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với sự can thiệp của Washington vào khu vực kinh tế tư nhân...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nếu không dùng chung hạ tầng viễn thông, ngân sách nhà nước sẽ tốn 2.100 tỷ đồng/năm

Kinh tế số

2

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Bất động sản

3

Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc

Kinh doanh

4

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Đầu tư

5

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: