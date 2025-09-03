Warren Buffett thất vọng vì Kraft Heinz chia tách công ty

Công ty Berkshire Hathaway của ông Buffett hiện là cổ đông lớn nhất của Kraft Heinz với tỷ lệ cổ phần 27,5%...

Chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNBC ngày thứ Ba (2/9), tỷ phú Warren Buffett cho biết ông cảm thấy thất vọng vì quyết định chia tách công ty thực phẩm Kraft Heinz, đảo ngược thương vụ sáp nhập trị giá 46 tỷ USD do ông thúc đẩy vào năm 2015.

Công ty Berkshire Hathaway của ông Buffett hiện là cổ đông lớn nhất của Kraft Heinz với tỷ lệ cổ phần 27,5%. Kể từ sau vụ sáp nhập năm 2015, Berkshire chưa từng bán cổ phiếu của công ty này.

Sau bình luận của ông Buffett, giá cổ phiếu Kraft Heinz giảm hơn 7% trong phiên giao dịch ngày 2/9.

“Thương vụ sát nhập năm 2015 không phải ý tưởng xuất sắc nhưng tôi cho rằng việc chia tách sẽ không giải quyết được các vấn đề của công ty”, ông Buffett nói trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Theo ông Buffett, ông Greg Abel - người sẽ tiếp quản vị trí điều hành Berkshire Hathaway thay ông vào cuối năm nay - cũng thất vọng vì quyết định của Kraft Heinz.

Với quyết định được công bố ngày 2/9, Kraft Heinz sẽ được tách thành hai công ty. Trong đó, một công ty sẽ tập trung vào kinh doanh nước sốt, bơ phết và thực phẩm bảo quản lâu, gồm các thương hiệu như Heinz, Philadelphia và Kraft Mac & Cheese. Theo báo cáo của Kraft Heinz, doanh thu ròng năm 2024 của công ty đạt 15,4 tỷ USD, trong đó khoảng 75% đến từ nước sốt, bơ phết và gia vị.

Công ty còn lại tập trung vào các mặt hàng chủ lực ở Bắc Mỹ như thịt xông khói Oscar Mayer, phô mai Kraft singles và bữa ăn đóng gói sẵn Lunchables.

“Các thương hiệu của Kraft Heinz mang tính biểu tượng và được yêu thích, nhưng sự phức tạp trong cơ cấu hiện tại của chúng tôi gây khó khăn để phân bổ vốn hiệu quả cũng như khó ưu tiên các sáng kiến ​​và thúc đẩy quy mô trong những lĩnh vực triển vọng nhất", ông Miguel Patricio, chủ tịch hội đồng quản trị của Kraft Heinz, cho biết khi nói về quyết định chia tách.

Ông cho biết với việc chia tách làm hai, công ty có thể phân bổ nguồn lực và sự quan tâm phù hợp để khai thác tiềm năng của mỗi thương hiệu, từ đó thúc đẩy hiệu suất tốt hơn và tạo ra giá trị cổ đông dài hạn.

Vào năm 2015, Berkshire Hathaway đã bắt tay với công ty 3G Capital để sáp nhập Kraft Foods với H.J. Heinz. Tới năm 2023, 3G Capital chính thức thoái vốn khỏi công ty này, sau nhiều năm định kỳ giảm tỷ trọng trong bối cảnh Kraft Heinz rơi vào khó khăn.

Dù sở hữu nhiều thương hiệu thực phẩm biểu tượng của Mỹ như Oscar Mayer và Velveeta, doanh thu của Kraft Heinz tại Mỹ liên tục sụt giảm chỉ vài năm sau sáp nhập.

Người tiêu dùng có xu hướng quan tâm tới sức khỏe hơn do đó ít mua thực phẩm đóng gói hơn. Một số nhà phân tích cho rằng các biện pháp cắt giảm chi phí đã khiến Kraft Heinz không đầu tư vào các thương hiệu của mình ở thời điểm cần thiết nhất.

Nhằm xoay chuyển tình thế, Kraft Heinz đã dừng một số mảng kinh doanh bao gồm hạt Planters và một mảng phô mai. Công ty cũng đầu tư vào một số thương hiệu quan trọng như Lunchables và Capri Sun. Hồi tháng 5, các giám đốc điều hành của Kraft Heinz cho biết công ty đang cân nhắc đưa ra các thay đổi mang tính chiến lược và thực hiện một số thương vụ tiềm năng.

Tính từ khi hoàn tất sáp nhập vào năm 2015 tới phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, giá cổ phiếu của Kraft Heinz đã giảm gần 70%, đưa giá trị vốn hóa của công ty xuống còn 33 tỷ USD.

Dù nhiều nhà đầu tư mất niềm tin vào Kraft Heinz, ông Buffett vẫn đứng về phía công ty này. Tuy nhiên, sau một quý với kết quả kinh doanh thảm họa của công ty vào năm 2019, ông nói rằng Berkshire đã trả giá quá cao cho Kraft Heinz.

Nói về tương lai của Berkshire với tư cách là một cổ đông của Kraft Heinz, ông Buffett khẳng định Berkshire sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích tốt nhất của mình.

“Trong trường hợp nhận được đề nghị mua lại cổ phần tại Kraft Heinz từ các nhà đầu tư khác, chúng tôi sẽ không chấp nhận đấu giá cổ phiếu theo khối, trừ phi các cổ đông khác cũng nhận được đề nghị tương tự”, tỷ phú 95 tuổi chia sẻ với CNBC.