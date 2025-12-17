Thứ Tư, 17/12/2025

Trang chủ Thế giới

Elon Musk “kiếm” 216 tỷ USD từ đầu năm tới nay

Bình Minh

17/12/2025, 10:24

Tài sản của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc, khi chỉ trong vòng hai ngày, ông đã có thêm gần 180 tỷ USD...

Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Reuters.
Tỷ phú Elon Musk - Ảnh: Reuters.

Sự gia tăng tài sản này chủ yếu đến từ việc SpaceX, công ty khai phá vũ trụ do ông Musk sáng lập và nắm cổ phần đa số, thực hiện một cuộc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mức định giá công ty lên tới 800 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức 400 tỷ USD vào tháng 8.

Theo xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index, vụ phát cổ phiếu trên đã nâng giá trị tài sản ròng của ông Musk, người sở hữu khoảng 42% cổ phần của SpaceX, tăng thêm 167 tỷ USD vào hôm thứ Hai tuần này.

Tiếp đó, vào ngày thứ Ba, khi cổ phiếu của Tesla tăng hơn 3% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục gần 490 USD/cổ phiếu, tài sản ròng của ông Musk tăng thêm 10,6 tỷ USD nữa. Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, giá trị tài sản ròng của ông đã đội thêm gần 178 tỷ USD.

Với mức tài sản ròng 648 tỷ USD, ông Musk đang giữ vững vị trí người giàu nhất hành tinh, giàu hơn gấp đôi so với người đứng ở vị trí thứ hai trong xếp hạng. Ông Larry Page, nhà đồng sáng lập Google, đang là người giàu thứ hai thế giới, với mức tài sản 264 tỷ USD.

Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới ngày 16/12/2025 theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index. Đơn vị: $M = triệu USD/ $B = tỷ USD.
Top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới ngày 16/12/2025 theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index. Đơn vị: $M = triệu USD/ $B = tỷ USD.

Tính từ đầu năm đến nay, ông Musk đã “kiếm” được 216 tỷ USD - theo Bloomberg. Phần lớn tài sản khổng lồ của ông đến từ cổ phần trong các công ty có giá trị cao, đặc biệt là SpaceX và Tesla. Giá trị thị trường và định giá tư nhân của các công ty này có thể dao động nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao.

Cũng cần lưu ý rằng tài sản của ông Musk chủ yếu gắn liền với các cổ phần này thay vì tiền mặt, có nghĩa là phần lớn tài sản của ông không phải là tài sản có thể chi tiêu ngay lập tức.

Đợt chào bán cổ phiếu mới nhất của SpaceX diễn ra trong bối cảnh công ty đang hướng tới một cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2026, có thể định giá công ty ở mức khoảng 1,5 nghìn tỷ USD - theo xác nhận của một nhà đầu tư của công ty với truyền thông Mỹ.

Với định giá hiện tại 800 tỷ USD, SpaceX đang là tài sản có giá trị lớn nhất của Musk, chiếm phần lớn giá trị tài sản ròng của ông. Musk sở hữu khoảng 42% SpaceX - công ty điều hành chương trình tên lửa Starship, mạng lưới internet vệ tinh Starlink, và các hợp đồng phóng tên lửa cho chính phủ và thương mại.

Cùng với đó, hãng xe điện Tesla - công ty mà Musk sở hữu cổ phần khoảng 12% - cũng đóng góp hàng trăm tỷ USD vào khối tài sản của ông.

Ngoài SpaceX và Tesla, ông Musk còn nắm giữ cổ phần trong một số dự án khác, bao gồm xAI và X Corp (trước đây là Twitter), Neuralink, và The Boring Company. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, nhưng những dự án này có tầm quan trọng chiến lược đối với danh mục đầu tư kinh doanh của ông.

Người giàu nhất thế giới được cho là sở hữu rất ít bất động sản và giữ lượng tiền mặt tương đối nhỏ so với các khoản đầu tư cổ phần của mình.

Nếu kế hoạch IPO của SpaceX không thành công, ông Musk vẫn có thể trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt tới mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD nhờ vào gói thù lao trị giá 1 nghìn tỷ USD mà Tesla dành cho ông. Gói này gắn liền với các cột mốc tham vọng về doanh số bán xe, tiến trình triển khai robotaxi và robot hình người của Tesla, cùng các mục tiêu lợi nhuận và vốn hóa thị trường.

Sự gia tăng tài sản gần đây của ông Musk cho thấy cách mà các dự án công nghệ có tác động lớn có thể tạo ra những khối tài sản có quy mô chưa từng có trong lịch sử. Biến động tài sản của ông trong những năm tới sẽ phụ thuộc vào hiệu suất hoạt động của các công ty, điều kiện thị trường và kết quả của các đợt phát hành cổ phiếu.

