WB tài trợ 145 triệu USD tăng khả năng chống lũ tại miền Trung

Khoản vay sẽ hỗ trợ Đà Nẵng và Gia Lai nâng cao khả năng chống chịu, quản lý rủi ro thiên tai và phát triển hạ tầng bền vững...

Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt dự án Phát triển tích hợp nâng cao khả năng chống chịu nhằm tăng cường bảo vệ chống lũ và kết nối giao thông tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp khoản vay gần 145 triệu USD để hỗ trợ Dự án phát triển tích hợp nâng cao khả năng chống chịu, phù hợp với các chiến lược quốc gia của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và phát triển hạ tầng bền vững.

Khoản đầu tư sẽ mang lại cho hơn 1,2 triệu người khả năng bảo vệ trước lũ tốt hơn, các tuyến sơ tán an toàn hơn và khả năng tiếp cận ổn định hơn với thị trường và dịch vụ.

Dự án hướng tới giảm gián đoạn do bão lũ gây ra, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm khả năng tiếp cận quanh năm tới các hành lang kinh tế trọng yếu.

Dự án sẽ nâng cao độ và gia cố các tuyến đường, cây cầu trọng điểm để duy trì kết nối quanh năm từ khu vực Tây Nguyên tới Cảng Quy Nhơn.

Cụ thể, dự án tập trung vào hai khu vực vừa dễ tổn thương vừa có ý nghĩa kinh tế quan trọng của Việt Nam- một trung tâm ven biển tăng trưởng nhanh và một hành lang Tây Nguyên kết nối các trang trại, nhà máy với vùng duyên hải. Việc cắt giảm tình trạng thường xuyên đóng đường và phải đi đường vòng sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và hộ gia đình, nâng cao hiệu quả logistics.

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, cho rằng “trước tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạ tầng của Việt Nam thực sự cần được thích ứng để tăng khả năng chống chịu với nguy cơ ngập lụt và rủi ro ven biển”.

“Dự án tập trung vào bảo đảm an toàn cho cộng đồng, thúc đẩy kết nối kinh tế và tăng cường năng lực cho các tỉnh trong quản lý hạ tầng, qua đó tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, lâu dài.”

Tại Đà Nẵng, dự án sẽ khơi thông dòng chảy sông và xây dựng kênh thoát lũ nhằm giảm ngập ở các quận đông dân cư, đồng thời bảo vệ các dịch vụ thiết yếu như trường học và bệnh viện.

Tại tỉnh Gia Lai, dự án sẽ nâng cao độ và gia cố các tuyến đường, cây cầu trọng điểm để duy trì kết nối quanh năm từ khu vực Tây Nguyên tới Cảng Quy Nhơn- cửa ngõ xuất khẩu quan trọng cho hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp.

Kết nối ổn định, thông suốt hơn với các cảng và trung tâm đô thị sẽ củng cố điều kiện thu hút đầu tư tư nhân và hỗ trợ tạo việc làm trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Những cải thiện này cũng được kỳ vọng mở ra các cơ hội mới cho du lịch và doanh nghiệp địa phương.