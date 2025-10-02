WB tài trợ 145 triệu USD tăng khả năng chống lũ tại miền Trung

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Hằng Anh
02/10/2025, 09:42
Khoản vay sẽ hỗ trợ Đà Nẵng và Gia Lai nâng cao khả năng chống chịu, quản lý rủi ro thiên tai và phát triển hạ tầng bền vững...
Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt dự án Phát triển tích hợp nâng cao khả năng chống chịu nhằm tăng cường bảo vệ chống lũ và kết nối giao thông tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.
Theo đó, Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp khoản vay gần 145 triệu USD để hỗ trợ Dự án phát triển tích hợp nâng cao khả năng chống chịu, phù hợp với các chiến lược quốc gia của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và phát triển hạ tầng bền vững.
Khoản đầu tư sẽ mang lại cho hơn 1,2 triệu người khả năng bảo vệ trước lũ tốt hơn, các tuyến sơ tán an toàn hơn và khả năng tiếp cận ổn định hơn với thị trường và dịch vụ.
Dự án hướng tới giảm gián đoạn do bão lũ gây ra, bảo vệ các dịch vụ thiết yếu và bảo đảm khả năng tiếp cận quanh năm tới các hành lang kinh tế trọng yếu.
Cụ thể, dự án tập trung vào hai khu vực vừa dễ tổn thương vừa có ý nghĩa kinh tế quan trọng của Việt Nam- một trung tâm ven biển tăng trưởng nhanh và một hành lang Tây Nguyên kết nối các trang trại, nhà máy với vùng duyên hải. Việc cắt giảm tình trạng thường xuyên đóng đường và phải đi đường vòng sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và hộ gia đình, nâng cao hiệu quả logistics.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, cho rằng “trước tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạ tầng của Việt Nam thực sự cần được thích ứng để tăng khả năng chống chịu với nguy cơ ngập lụt và rủi ro ven biển”.
“Dự án tập trung vào bảo đảm an toàn cho cộng đồng, thúc đẩy kết nối kinh tế và tăng cường năng lực cho các tỉnh trong quản lý hạ tầng, qua đó tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, lâu dài.”
Tại Đà Nẵng, dự án sẽ khơi thông dòng chảy sông và xây dựng kênh thoát lũ nhằm giảm ngập ở các quận đông dân cư, đồng thời bảo vệ các dịch vụ thiết yếu như trường học và bệnh viện.
Tại tỉnh Gia Lai, dự án sẽ nâng cao độ và gia cố các tuyến đường, cây cầu trọng điểm để duy trì kết nối quanh năm từ khu vực Tây Nguyên tới Cảng Quy Nhơn- cửa ngõ xuất khẩu quan trọng cho hàng hóa nông nghiệp và công nghiệp.
Kết nối ổn định, thông suốt hơn với các cảng và trung tâm đô thị sẽ củng cố điều kiện thu hút đầu tư tư nhân và hỗ trợ tạo việc làm trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Những cải thiện này cũng được kỳ vọng mở ra các cơ hội mới cho du lịch và doanh nghiệp địa phương.
Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Niña, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Niña kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Niña làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…
Dự án CASE Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng trong việc củng cố nền tảng khoa học – công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch, mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó góp phần đưa các cam kết của Việt Nam vào hành động cụ thể...
Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách, thể chế, chế tài để hỗ trợ cho phát triển hạ tầng giao thông “xanh”, trình HĐND, UBND Thành phố ban hành theo thẩm quyền; trong đó có quy định về màu nền biển kiểm soát phương tiện để nhận diện các phương tiện sử dụng năng lượng xanh và gắn mã QR tích hợp xe xanh vào hệ thống đăng ký và thu phí ETC để camera kiểm tra, giám sát và sàng lọc…
Thanh Hóa đang khẳng định vị thế là vùng đất giàu tiềm năng về giống cây trồng, vật nuôi bản địa. Từ đàn vịt Cổ Lũng đến những đồi quế Ngọc, từ bưởi Luận Văn đến cam Vân Du, nguồn gen quý không chỉ được gìn giữ mà từng bước trở thành hàng hóa, tạo sinh kế và thương hiệu nông nghiệp đặc sắc cho xứ Thanh.
Pháp sẵn sàng trao đổi chi tiết với Việt Nam về chiến lược và dự án để thực hiện cam kết NetZero vào năm 2050, hỗ trợ đạt mục tiêu NDC, trao đổi tín chỉ carbon theo Điều 6 Hiệp định Paris và phối hợp trong cơ chế CBAM, giúp doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thực thi công bằng và bền vững...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: