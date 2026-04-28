Trang chủ Dân sinh

Xác định lộ trình đưa các đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top đầu châu Á

Song Hoàng

28/04/2026, 16:02

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phải thống nhất bảng xếp hạng và hệ tiêu chí đánh giá để tránh tình trạng “mỗi đề án một chuẩn”...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng 28/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số bộ, ngành, đại diện một số cơ sở giáo dục đại học vùng Đông Nam Bộ về Đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các trường hàng đầu trong khu vực châu Á (Đề án).

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ đã xây dựng và hoàn thiện Đề án trên cơ sở ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, đồng thời cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về định hướng tổng thể quốc gia đối với hệ thống giáo dục đại học, Đề án không tách rời định hướng chung, bảo đảm thống nhất với các quy hoạch, chương trình, đề án đã và đang triển khai.

Việc lựa chọn, đầu tư phát triển cho 3 cơ sở giáo dục đại học (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Việt Đức) dựa trên quy trình rà soát, đánh giá nghiêm túc, bảo đảm lĩnh vực ưu tiên, tính khách quan, minh bạch.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn bao gồm: Là các trường công lập đầu ngành, có năng lực tự chủ cao; có uy tín quốc tế hiện hữu; có ngành, lĩnh vực đào tạo gắn trực tiếp với nhu cầu nhân lực chiến lược của vùng, tập trung xử lý các "điểm nghẽn" về nhân lực chất lượng cao như vi mạch bán dẫn, tài chính quốc tế, y học thông minh và công nghệ lõi. Bên cạnh đó, Đề án bảo đảm sự đồng bộ giữa mục tiêu và nguồn lực thực hiện thông qua 3 trụ cột là nguồn lực tài chính, hạ tầng và cơ chế chính sách.

Cơ bản nhất trí với nội dung Đề án, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu, trong nhiệm kỳ này, Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tăng cường nắm bắt tình hình thực tế và làm việc trực tiếp với lãnh đạo các địa phương.

"Sự nghiệp giáo dục không chỉ có Bộ Giáo dục và Đào và ngành Giáo dục làm, mà cả hệ thống chính trị cùng làm, trong đó vai trò, trách nhiệm của địa phương rất lớn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện các Đề án liên quan nhằm thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đã đề ra đến năm 2030.

Đó là: Phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, ít nhất 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Chậm nhất cuối tháng 6, phải hoàn thành xong các đề án này.

Trong 3 cơ sở giáo dục được chọn, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa mục tiêu phát triển. Phó Thủ tướng yêu cầu, cần xác định rõ mục tiêu Trường Đại học Việt Đức nằm trong nhóm bao nhiêu của châu Á.

Phó Thủ tướng nêu rõ, cần xác định trong Đề án, thứ hạng các trường theo bảng xếp hạng nào và phải thống nhất giữa các đề án, kế hoạch khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tránh trường hợp mỗi đề án, kế hoạch, mỗi cơ sở đào tạo lại căn cứ trên một bảng xếp hạng, một hệ tiêu chí khác nhau; từ đó, tiếp tục rà soát cụ thể các chỉ tiêu thành phần để bảo đảm phù hợp, khả thi với các tiêu chí xếp hạng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải rà soát xây dựng Danh mục phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết hơn cho từng bộ, ngành và địa phương. Tinh thần chung là rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, rõ sản phẩm và thời hạn hoàn thành.

Đây là công cụ để giúp điều hành và kiểm soát tiến độ, làm căn cứ theo dõi, đôn đốc thường xuyên; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực thi.

Nghị quyết số 71-NQ/TW tiếp tục đặt ra mục tiêu chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện Đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính rà soát kỹ lưỡng đối với phần vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Đề án bảo đảm thực hiện đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến xác đáng, khẩn trương hoàn thiện Đề án, hồ sơ và các tài liệu có liên quan; trình Đề án hoàn chỉnh trong ngày 10/5 và chậm nhất trong tháng 5, phải ban hành Chương trình hành động.

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Bộ Giáo dục: Sẽ sửa đổi quy định, không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Cơ chế "làn xanh" áp dụng đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án lớn của Thành phố Hà Nội...

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu, trên cơ sở đó để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu mới trong thời gian tới...

Các địa phương cần hướng dẫn để thực hiện 355 nhiệm vụ được phân quyền

Các địa phương cần hướng dẫn để thực hiện 355 nhiệm vụ được phân quyền

Qua rà soát đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện...

Lừa bán nhà, đất “giá ưu đãi”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lừa bán nhà, đất “giá ưu đãi”, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Các bị can đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng tìm kiếm, đặt cọc mua suất nhà, đất với giá ưu đãi để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các nhà đầu tư...

Bóc gỡ đường dây sản xuất sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine

Bóc gỡ đường dây sản xuất sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả, mang nhãn hiệu Emo's chứa chất cấm Sibutramine — hoạt chất có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn nhưng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy