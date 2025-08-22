Xác định thẩm quyền giải quyết án kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ và phá sản

Theo đó, hiện nay Tòa án khu vực được giao nhiệm vụ giải quyết
tất cả các vụ, việc kinh doanh thương mại (riêng sở hữu trí tuệ và phá sản thuộc
về Tòa án khu vực 2- Hà Nội) kể cả những vụ án có yếu tố nước ngoài.
Đối với các vụ việc liên quan đến Trọng tài thương mại trong
nước vẫn thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh.
Đối với những vụ việc công nhận và cho thi hành các Bản án,
Quyết định của Tòa án nước ngoài, các phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại
Việt Nam thì thuộc thẩm quyền chung của các Tòa án khu vực.
Tòa án khu vực nào có trụ sở của bị đơn hay có tài sản phải
thi hành án thì có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. TAND TP Hà Nội
giải quyết theo thủ tục phúc thẩm nếu đương sự có kháng cáo hay Viện kiểm sát
kháng nghị.
Đặc biệt, trước kia còn nhiều ý kiến liên quan đến việc phân
chia tài sản chung của vợ chồng là cổ phần, cổ phiếu hoặc tài sản chung trong
doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh hay TAND cấp huyện.
Hiện nay, thẩm
quyền được giao toàn bộ cho TAND khu vực giải quyết cả các vụ án tranh chấp thành
viên công ty nên phải giải quyết ngay trong cùng một vụ án và áp dụng các quy định
của Luật doanh nghiệp và Luật Hôn nhân gia đình để giải quyết.
Về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ,
ông Nguyễn Tuấn Vũ cho biết trước ngày 01/7/2025, còn nhiều quan điểm chưa áp dụng
thống nhất trong việc xác định đâu là vụ án dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án
nhân dân cấp huyện, đâu là vụ án kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa
án nhân dân cấp tỉnh.
Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, tất cả các vụ án này thuộc thẩm
quyền của Tòa sở hữu trí tuệ thuộc TAND khu vực 2 nên không phân biệt vụ án dân
sự hay vụ án kinh doanh thương mại.
Về yêu cầu hủy Nghị quyết của HĐQT, theo khoản 4 Điều 153 Luật
doanh nghiệp 2020 thì TAND khu vực thụ lý và giải quyết theo trình tự việc kinh
doanh thương mại.
Về thẩm quyền của Tòa án khi có thỏa thuận trọng tài, theo
quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết số 01/2014/NQ-
HĐTP Tòa án nhân dân tối cao thì khi trong Hợp đồng có thỏa thuận nếu có tranh
chấp thì sẽ được giải quyết tại Trọng tài thì Tòa án không được thụ lý và giải
quyết vụ án mà trả lại đơn cho Nguyên đơn để khởi kiện tại Trọng tài.
Các vụ việc khác liên quan đến hoạt động của Trọng tài
thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh nơi Trọng tài có trụ
sở hoặc nơi Trọng tài ra phán quyết. Các Tòa án cấp khu vực không thụ lý giải
quyết các vụ việc liên quan đến Trọng tài thương mại.
Phó Chánh án TAND TP Hà Nội cũng cho rằng các Tòa án khu vực hiện
nay có số lượng án rất lớn. Do đó, cần phải thành lập bộ phận Hành chính tư
pháp để kiểm soát toàn bộ đầu vào, đầu ra của Đơn khởi kiện, Đơn yêu cầu các loại,
phối hợp với Trung tâm hòa giải tránh thất lạc đơn.
Bộ phận Hành chính tư pháp hỗ trợ cho các Thẩm phán trong việc
làm thủ tục Ủy thác ra nước ngoài.
Việc xử lý đơn khởi kiện phải đúng thời hạn quy định trong
luật tố tụng, các Thẩm phán không được yêu cầu nguyên đơn xác minh nơi cư trú,
trụ sở của bị đơn, người liên quan. Có hiện tượng các Thẩm phán xác minh trước
khi thụ lý là trái quy định của pháp luật.
Phó Chánh án TAND TP Hà Nội lưu ý, các tòa án khu vực khác
chỉ được chuyển những đơn khởi kiện các vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ, các
đơn yêu cầu phá sản về TAND khu vực 2 khi các tòa nhận được đơn kể từ ngày
01/7/2025.
Theo ông Vũ, hiện nay, nhiều địa phương chưa kiện toàn được Hội
đồng định giá nên các Tòa án gặp rất nhiều khó khăn trong công tác định giá tài
sản tranh chấp.
Khi tiến hành tố tụng, các Thẩm phán có thể gợi ý các bên
đương sự thỏa thuận với nhau về việc lựa chọn công ty thẩm định giá, chi phí thẩm
định giá. Nếu các bên đồng ý lựa chọn công ty thẩm định giá nhưng không thống
nhất được đơn vị thẩm định giá nào thì Tòa án chỉ định công ty thẩm định giá.
Trường hợp một trong các bên không nhất trí việc chỉ định Tổ
chức thẩm định giá thì Tòa án phải thành lập Hội đồng định giá để định giá tài
sản tranh chấp.