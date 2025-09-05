Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Xây dựng báo cáo môi trường biển, đảo quốc gia

Tùng Dương

05/09/2025, 20:21

Báo cáo sẽ phân tích, đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường biển, hải đảo, làm cơ sở định hướng chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong giai đoạn tới...

VnEconomy

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa có Công văn số 1012 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường 21 tỉnh, thành phố có biển về việc phối hợp cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia 5 năm, giai đoạn 2021- 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thực hiện Điều 51 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giao, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam triển khai xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia 5 năm, giai đoạn 2021– 2025.

Nội dung cung cấp thông tin bao gồm dữ liệu về các nguồn thải, sự cố môi trường, hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản, thống kê các sự cố tràn dầu cửa sông, trên biển.
Nội dung cung cấp thông tin bao gồm dữ liệu về các nguồn thải, sự cố môi trường, hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản, thống kê các sự cố tràn dầu cửa sông, trên biển.

Để phục vụ công tác này, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường 21 tỉnh, thành phố ven biển và vùng nội địa có liên quan phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về môi trường biển, hải đảo tại địa phương giai đoạn 2021– 2025.

Nội dung cung cấp thông tin bao gồm dữ liệu về các nguồn thải, sự cố môi trường, hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản, thống kê các sự cố tràn dầu cửa sông, trên biển.

Bên cạnh đó là các thông tin dữ liệu về hoạt động quan trắc môi trường, dữ liệu về đa dạng sinh học biển và báo cáo về công tác quản lý môi trường biển, hải đảo và các tài liệu liên quan khác đến công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo của địa phương từ giai đoạn 2021- 2025 đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên – Môi trường biển khu vực phía Bắc được giao trực tiếp tiếp nhận thông tin, tài liệu từ các địa phương trước ngày 25/9/2025 để tổng hợp, phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia 5 năm, giai đoạn 2021- 2025.

