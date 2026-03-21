Xây dựng phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo nhóm chẩn đoán

Ngày 21/3, Bộ Y tế cho biết Bộ đang phối hợp với các bộ,
ngành, tổ chức quốc tế và các chuyên gia để nghiên cứu, từng bước xây dựng và
hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xây dựng phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán (DRG).
Việc triển khai phương thức thanh
toán theo theo nhóm chẩn đoán không chỉ là thay đổi về kỹ thuật thanh toán, mà
là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý tài chính y tế, hướng tới một hệ
thống y tế hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.
Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Y tế đề ra 5 nhóm nội dung
trọng tâm cần hướng tới. Thứ
nhất, các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục tăng
cường phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế
chính sách và các hướng dẫn chuyên môn liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất
và khả thi trong triển khai.
Thứ hai, các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, trong đó tập trung
chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đầu tư, hoàn thiện hệ
thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai xây dựng phương thức thanh toán
theo nhóm chẩn đoán.
Thứ ba, các Sở Y tế tăng cường chỉ
đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc; tổ chức đào tạo, tập huấn; lựa chọn các
cơ sở đủ điều kiện để tham gia thí điểm, bảo đảm triển khai có trọng tâm, hiệu
quả.
Thứ tư, các chuyên gia, tổ
chức quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế,
đặc biệt trong xây dựng hệ thống phân nhóm, phương pháp tính toán và đào tạo
nguồn nhân lực.
Thứ năm, Vụ Bảo hiểm y tế chủ
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý; khẩn trương hoàn thiện
Đề án và lộ trình triển khai, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, khả thi và phù hợp
với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo
hiểm Y tế (Bộ Y tế), việc xây dựng
phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán dựa trên các quy định của Luật Bảo
hiểm y tế, Nghị định 188/2025/NĐ-CP. Bộ Y tế đã triển khai việc thành lập Ban
chỉ đạo, chuẩn hóa mã lâm sàng, xây dựng tài liệu thuật toán, hoàn thiện dữ liệu
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Những năm qua, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế không ngừng tăng, năm 2025
ước đạt 95,16% dân số; quyền lợi người tham gia ngày càng được mở rộng; chất lượng
khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao; người dân ngày càng được tiếp cận các
dịch vụ kỹ thuật hiện đại,…
Tuy nhiên, hệ thống cũng đang đối
mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là chi phí khám, chữa bệnh gia tăng
nhanh; cơ chế thanh toán theo phí dịch vụ còn bộc lộ hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ lạm
dụng; yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, hiệu quả trong quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.
Thời gian tới, cùng với các nhiệm
vụ tiếp tục được hoàn thiện, Vụ Bảo hiểm y tế sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế lựa
chọn một số tỉnh để áp dụng thí điểm, đào tạo các cơ sở khám chữa bệnh và giám
định viên về nguyên tắc thuật toán gộp nhóm.
Việc đổi mới phương thức thanh
toán là yêu cầu cấp thiết, trong đó phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán được
xác định là một giải pháp quan trọng.
Trên thế giới, mô hình này đã được nhiều quốc gia
như Thái Lan, Hàn Quốc, Australia, Hoa Kỳ triển khai hiệu quả, góp phần chuẩn
hóa chi phí điều trị theo nhóm bệnh; tăng tính minh bạch, công bằng; nâng cao
hiệu quả sử dụng nguồn lực; kiểm soát chi phí và hạn chế lạm dụng dịch vụ y tế.
Phương thức này hướng tới kiểm
soát chi phí hiệu quả, minh bạch, giảm lãng phí Quỹ Bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.