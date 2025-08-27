Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Xây Tổ Ấm và hành trình nâng tầm không gian sống của gia đình Việt

Khánh Huyền

27/08/2025, 09:48

Trong bức tranh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về một không gian sống hướng tới sự tiện nghi, hiện đại và mang tính thẩm mỹ. Thiết bị vệ sinh vốn từng được xem là hạng mục phụ nay đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm sống của mỗi gia đình. Nắm bắt xu hướng ấy, Xây Tổ Ấm đang khẳng định vị thế của mình bằng việc mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp giải pháp toàn diện cho tổ ấm Việt.

NHÀ THẦU XÂY DỰNG ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT

Xuất phát điểm từ một nhà thầu xây dựng với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, Xây Tổ Ấm hiểu rõ giá trị của từng chi tiết trong một công trình. Sự gắn bó lâu dài với hàng trăm mái ấm đã giúp thương hiệu nhận ra rằng chất lượng vật liệu và thiết bị nội thất có vai trò then chốt, ảnh hưởng tới độ bền của ngôi nhà và quyết định sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày. Từ nền tảng kết nối các nhà thầu uy tín, Xây Tổ Ấm từng bước mở rộng, trở thành đơn vị phân phối thiết bị vệ sinh và vật liệu nội thất được người tiêu dùng tin cậy.

VnEconomy

Thương hiệu đã hợp tác với các nhà sản xuất lớn như TOTO, INAX, Caesar hay Viglacera nhằm mang đến những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Xây Tổ Ấm còn đóng vai trò như một người bạn đồng hành, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng từ khâu lựa chọn sản phẩm, lắp đặt cho đến bảo hành và hậu mãi.

THIẾT BỊ VỆ SINH: DANH MỤC MŨI NHỌN TRONG HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM

Trong số các dòng sản phẩm mà thương hiệu cung cấp, thiết bị vệ sinh luôn giữ vị trí trọng tâm. Đặc biệt, các mẫu bồn cầu Xây Tổ Ấm được phân phối đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ phân khúc phổ thông cho đến cao cấp. Sự lựa chọn phong phú về kiểu dáng và công nghệ mang lại giải pháp phù hợp cho mọi không gian, từ căn hộ nhỏ gọn đến biệt thự hiện đại.

Những thiết kế bồn cầu truyền thống như loại hai khối hay một khối vẫn giữ được chỗ đứng nhờ giá trị bền bỉ và khả năng tiết kiệm nước. Trong khi đó, các mẫu treo tường lại được ưa chuộng tại các căn hộ chung cư vì tối ưu diện tích và tạo sự sang trọng. Đáng chú ý nhất là dòng bồn cầu thông minh, tích hợp công nghệ xả tự động, nắp rửa điện tử hay tính năng khử mùi, đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình trẻ yêu thích sự tiện nghi.

Song song với việc phân phối sản phẩm, Xây Tổ Ấm còn xây dựng chuyên mục “Cẩm nang vật liệu nội thất”, nơi khách hàng có thể tìm thấy nhiều thông tin hữu ích để chủ động hơn trong quá trình hoàn thiện ngôi nhà. Một trong những nội dung được quan tâm nhiều là hướng dẫn chi tiết về cách lắp đặt bồn cầu Toto, giúp người dùng có thêm kiến thức thực tiễn, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo đúng kỹ thuật.

VnEconomy

LÝ DO KHÁCH HÀNG ĐẶT NIỀM TIN VÀO XÂY TỔ ẤM

Sự phát triển của Xây Tổ Ấm đến từ chiến lược mở rộng sản phẩm và triết lý lấy khách hàng làm trung tâm. Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về độ bền, khả năng tiết kiệm năng lượng và tính an toàn trong sử dụng. Sự minh bạch về giá cả cũng là một trong những yếu tố khiến thương hiệu chiếm được lòng tin, khi khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao với mức chi phí hợp lý.

Ngoài ra, Xây Tổ Ấm chú trọng xây dựng trải nghiệm dịch vụ toàn diện. Đội ngũ tư vấn viên được đào tạo bài bản, am hiểu cả sản phẩm lẫn đặc thù công trình, sẵn sàng đưa ra giải pháp tối ưu cho từng trường hợp cụ thể. Dịch vụ giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc và chính sách bảo hành rõ ràng giúp khách hàng an tâm trong suốt quá trình sử dụng. Nhờ đó, Xây Tổ Ấm đã trở thành một đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng hàng nghìn gia đình trong hành trình xây dựng tổ ấm.

Trong bối cảnh đô thị hóa và nhu cầu nâng cao chất lượng sống, Xây Tổ Ấm không ngừng cập nhật xu hướng mới. Các sản phẩm mà thương hiệu phân phối đều chú trọng tới sự cân bằng giữa công năng và thẩm mỹ, giúp không gian phòng tắm trở thành một phần quan trọng trong tổng thể kiến trúc ngôi nhà. Bằng việc giới thiệu các dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, Xây Tổ Ấm còn thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững, góp phần định hình phong cách sống xanh cho người Việt.

VnEconomy

Hướng tới tương lai, thương hiệu đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, gia tăng giá trị dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Xây Tổ Ấm mong muốn trở thành điểm đến đầu tiên mà khách hàng nghĩ tới khi lựa chọn thiết bị vệ sinh, vật liệu nội thất và giải pháp xây dựng, qua đó góp phần nâng tầm chất lượng không gian sống của cộng đồng.

Nền tảng một trạm đáp ứng nhu cầu cho cả Chủ nhà lẫn Nhà thầu trong lĩnh vực xây dựng. Xây Tổ Ấm được vận hành với MVC & CO, một thành viên của tập đoàn Mitsui.

MVC Xây Tổ Ấm - Giải pháp lựa chọn nhà thầu và vật liệu lý tưởng

Email: info@xaytoam.vn

Hotline: 024 7309 6896

Văn phòng: Phòng 903B, tòa Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Địa chỉ Showroom: Tầng 3, Hải Âu 3 - SP 10.01, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: