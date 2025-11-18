Xu hướng chạy bộ có lợi cho các thương hiệu thể thao

Trong bối cảnh ngành đồ thể thao có một năm đầy biến động, vẫn có một điểm sáng rõ rệt: mảng đồ chạy bộ. Dù kết quả kinh doanh tổng thể của từng thương hiệu thể thao có khác nhau, phân khúc chạy bộ vẫn tăng trưởng mạnh trên toàn thị trường...

Tại Mỹ, doanh số giày dép trong nửa đầu năm 2025 giảm 1%, nhưng riêng giày chạy bộ chuyên nghiệp lại tăng 7%. Những thiết kế lấy cảm hứng từ chạy bộ cũng giúp danh mục “phong cách sống thể thao” tăng 3%, theo dữ liệu của Circana’s Retail Tracking Service.

Các doanh nghiệp trong ngành cũng đều bày tỏ sự lạc quan về đà tăng trưởng bền vững của phân khúc chạy bộ, và tin rằng thị trường vẫn còn dư địa lớn để tất cả cùng phát triển.

“Ngành của chúng ta giống một cuộc chạy đua — không phải một trận đấu quyền anh — nên bạn không chiến thắng bằng cách hạ gục đối thủ,” Ben Hodge, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm và phân phối của Adidas Bắc Mỹ, chia sẻ.

Các doanh nghiệp trong ngành thể thao đều bày tỏ sự lạc quan về đà tăng trưởng bền vững của phân khúc chạy bộ.

Sự tăng trưởng của phân khúc này đến từ hai nhóm khách hàng: những người chạy bộ thực sự - nhóm người đã tăng lên rõ rệt từ sau đại dịch, và những người mang giày chạy trong cuộc sống hằng ngày. Nhóm này đóng góp doanh số lớn hơn nhiều.

“Mảng thời trang của ngành lớn hơn rất nhiều so với mảng sản phẩm tập trung vào hiệu năng,” Matt Powell, cố vấn cấp cao tại BCE Consulting, cho biết. "Điều đó tạo ra một quỹ đạo mới, nơi chỉ cần bạn tạo ra một đôi giày chạy chuyên nghiệp nhưng trông thú vị, thì mọi người sẽ mua nó để mang trên phố”.

“ĂN NÊN LÀM RA” NHỜ GIÀY CHẠY

Sau báo cáo lợi nhuận mới nhất, thương hiệu đồ thể thao Asics đã nâng dự báo cả năm dựa trên đà tăng trưởng mạnh mẽ ở các phân khúc giày chạy hiệu năng, sản phẩm phong cách thể thao và hãng giày Onitsuka Tiger. Tám trong số chín quý gần đây Asics đều có lãi tại thị trường Bắc Mỹ, và mảng đồ chạy bộ tăng trưởng hai chữ số so với năm trước.

Mảng đồ chạy bộ của Asics tăng trưởng mạnh.

"Nhu cầu ổn định đối với sản phẩm giày dép của Asics trên toàn khu vực cho thấy nhu cầu với các sản phẩm giày chạy hiệu năng có công nghệ tiên tiến,’ ông Koichiro Kodama, Chủ tịch kiêm CEO của Asics Bắc Mỹ, cho biết.

Hãng thể thao Brooks thậm chí còn đang ở trong chuỗi tăng trưởng ấn tượng hơn, với quý thứ chín liên tiếp tăng trưởng so với cùng kỳ. Dữ liệu từ Circana cho thấy thương hiệu này đang giữ thị phần số 1 tại bán lẻ Mỹ và sở hữu ba trong số sáu mẫu giày chạy hiệu năng bán chạy nhất.

Brooks cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh ở mảng trang phục chạy và đang hướng tới việc nắm bắt xu hướng giày sneaker thông qua dòng sản phẩm lifestyle vừa được tái ra mắt.

Brooks sở hữu ba trong số sáu mẫu giày chạy hiệu năng bán chạy nhất tại Mỹ.

“Sản phẩm của chúng tôi phù hợp với bất cứ ai vận động,” Giám đốc điều hành mảng sản phẩm chạy bộ của Brooks, ông Dan Sheridan, cho biết. “Trong ngành này, không có điều gì xảy ra một cách tình cờ, và chúng tôi đã duy trì khả năng ổn định suốt 25 năm. Tất cả bắt đầu từ việc quan tâm với khách hàng của mình, và chúng tôi có 1.400 nhân sự trên toàn thế giới, mỗi ngày thức dậy chỉ nghĩ về những người chạy bộ”.

Trong khi đó, Nike cho biết mảng chạy bộ của hãng đã tăng trưởng 20% trong quý 1 năm tài chính 2026. Một trong những động lực chính là dòng giày đệm dày tối đa (max-cushioned) Vomero.

Mẫu giày này vốn đã được thiết kế lại và tách thành ba phiên bản: Vomero 18, Vomero Plus và Vomero Premium. Trong đó Vomero Premium có đế giày cao nhất trong lịch sử dòng giày chạy của Nike. Ngay từ đầu năm, trước khi Vomero Plus và Vomero Premium ra mắt, mẫu Vomero 18 đã mang về hơn 100 triệu USD doanh thu.

Dòng sản phẩm Nike Vomero.

Seema Simmons, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng Nike Running tại Bắc Mỹ, cho biết nghiên cứu của hãng cho thấy phụ nữ đang đóng vai trò lớn hơn nam giới trong sự bùng nổ của thị trường chạy bộ. Nhu cầu số một của các nữ runner: đệm giày tối đa.

“Chúng tôi được tạo nên từ nhu cầu của người chạy, và 50 năm qua, điều đó vẫn không thay đổi,’ bà Seema Simmons cho biết. “Chúng tôi cam kết đổi mới, bắt đầu từ việc suy nghĩ cách phục vụ người chạy bộ trên hành trình tập luyện và ngày thi đấu — đảm bảo họ có sản phẩm phù hợp cho mọi kiểu chạy mà họ muốn”.

Colin Ingram, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm toàn cầu của thương hiệu thể thao Hoka, cho biết các runner ngày nay thích sự đa dạng.

Việc luân phiên thay đổi giày giúp người chạy làm mới cảm hứng với môn thể thao này.

“Dù ai cũng muốn có một đôi giày dùng được cho mọi dịp, nhưng việc có thể lựa chọn nhiều trải nghiệm khác nhau khi mang lên chân lại rất quan trọng. Mỗi đôi giày mang đến một lợi ích riêng — như giày tempo cho tốc độ tối ưu, hay giày có đệm bảo vệ tốt hơn cho những buổi chạy dài,” ông nhận định.

“Việc luân phiên thay đổi giày cũng giúp người chạy làm mới cảm hứng với môn thể thao này. Nó không chỉ mang lại lợi ích về hiệu suất mà còn giúp tinh thần phấn chấn hơn”.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI CHẠY ĐA DẠNG

Dù vậy, khi các thương hiệu tiếp thị tới cộng đồng chạy bộ, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Người chạy có nhiều động lực khác nhau: một nhóm theo đuổi thành tích và thi đấu, trong khi nhóm khác chạy vì niềm vui và tinh thần cộng đồng.

Những thông điệp tập trung vào nhóm đầu tiên có thể khiến người mới chạy cảm thấy e dè, vì vậy nhấn mạnh vào yếu tố vui vẻ và gắn kết đã trở thành cách hiệu quả để thu hút những người không quá bận tâm đến thành tích chạy của mình.

Phụ nữ đang đóng vai trò lớn hơn nam giới trong sự bùng nổ của thị trường chạy bộ.

Trong những năm gần đây, các thương hiệu đều nhấn mạnh sự hòa nhập trong cộng đồng chạy bộ, và nhiều hãng cho biết đây vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cách họ thực hiện có thể trông khác nhau. Một trong những chiến dịch lớn nhất của Nike năm nay là chuỗi bán marathon “After Dark” tổ chức tại nhiều thành phố, hướng đến phụ nữ. Trong số người tham gia, 40% chạy bán marathon lần đầu tiên.

Hoka thì cố gắng truyền tải mục đích của từng sản phẩm theo cách dễ hiểu, và chiến dịch “Together, We Fly Higher” của hãng tôn vinh những người luôn đồng hành, hỗ trợ các runner. Trong khi đó, Puma lại tập trung khai thác niềm vui của việc chạy bộ với những hoạt động mới như các cuộc đua “ngoài khuôn khổ”, không chính thức.

Để duy trì sức hút của ngành hàng chạy bộ, các thương hiệu sẽ phải phục vụ cả hai nhóm khách hàng mà không làm ai cảm thấy bị bỏ rơi. Các runner thực thụ thường gắn bó lâu dài với thương hiệu, trong khi những người chỉ ưa thích phong cách và sự thoải mái có thể dễ dàng chuyển sang sản phẩm khác.

Theo Powell, điều đó đồng nghĩa với việc thời hoàng kim của giày chạy có thể sẽ không kéo dài mãi. “Nhưng tôi không nghĩ rằng trong ngắn hạn, chúng ta sẽ thấy phân khúc này suy giảm độ hấp dẫn,” ông bổ sung.