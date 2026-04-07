Xu hướng lựa chọn không gian sống vì sức khỏe

94% người Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn cho không gian sống trong lành, cho thấy yếu tố sức khỏe ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản.
Trong bối cảnh đó, những khu đô thị có mật độ xây dựng thấp, giàu không gian xanh đang được quan tâm nhiều hơn. Nằm trong đại đô thị với mật độ xây dựng chỉ 29,2%, phân khu The Flame Vine mang đến môi trường sống cân bằng, tối ưu trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên.
Không gian xanh đã dần trở thành giá trị cốt lõi của bất động sản. Cây xanh không chỉ giúp điều hòa khí hậu, giảm nhiệt đô thị, mà còn mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy việc sống gần thiên nhiên có thể cải thiện sức khỏe tổng thể, tốt cho tim mạch, giảm stress và gia tăng tuổi thọ trung bình thêm 2,5 năm.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một không gian sống xanh tốt cho sức khỏe cần đáp ứng các tiêu chí cơ bản như: Có thể nhìn thấy cây xanh từ nơi ở, được bao phủ bởi mật độ cây xanh đáng kể và nằm trong khoảng cách thuận tiện tới các không gian công cộng như công viên hay sân chơi.
Theo định hướng đó, những khu căn hộ được quy hoạch theo triết lý “sống xanh”, đưa thiên nhiên hiện diện trong từng góc không gian như cụm chung cư The Flame Vine - đang dần trở thành lựa chọn của nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống.
The Flame Vine có quy mô hơn 2,5ha, thừa hưởng lợi thế từ quy hoạch tổng thể của đại đô thị Hinode Royal Park có mật độ xây dựng chỉ 29,2% với hệ thống 16,7ha công viên cây xanh và 6 ha hồ điều hòa, tạo nên môi trường sống cân bằng, tốt cho sức khỏe.
Không chỉ hưởng lợi từ quy hoạch tổng thể, phân khu The Flame Vine còn được kiến đạo để tối đa trải nghiệm sống kết nối với thiên nhiên. Dự án nằm liền kề 2 công viên với các tiện ích như sân bóng rổ, sân cầu lông, máy thể dục... giúp cư dân dễ dàng duy trì thói quen vận động và thư giãn hàng ngày. Từ căn hộ, việc tiếp cận các không gian dạo bộ hay hoạt động ngoài trời của cư dân được rút ngắn, phù hợp với xu hướng “sống gần thiên nhiên” đang được nhiều nghiên cứu quốc tế khuyến nghị nhằm cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.
Bên cạnh đó, thiết kế căn hộ tại The Flame Vine cũng chú trọng những khoảng mở nhằm tăng cường kết nối với môi trường bên ngoài. 100% căn hộ sở hữu logia rộng, cho phép linh hoạt bố trí không gian xanh cá nhân, đồng thời đóng vai trò như lớp đệm giúp lưu thông không khí và đón ánh sáng tự nhiên. Diện tích căn hộ dao động từ khoảng 71,3 đến 119m2, từ 1 đến 3 phòng ngủ đáp ứng đa dạng nhu cầu từ gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ đến mục đích đầu tư.
Thêm vào đó, hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe và dịch vụ đi kèm trong khu vực cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống. The Flame Vine nằm gần trung tâm y tế và các dãy shophouse dịch vụ, giúp cư dân thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Psychology cho thấy, việc thường xuyên tiếp xúc với không gian thiên nhiên có thể cải thiện khả năng tập trung và phản ứng của trẻ nhỏ, đồng thời mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe tinh thần.
Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng ưu tiên các tiêu chí liên quan đến sức khỏe và môi trường, những dự án có lợi thế về không gian xanh, mật độ xây dựng thấp và quy hoạch đồng bộ như The Flame Vine đang trở thành lựa chọn đáng chú ý. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, các yếu tố này còn góp phần tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản trong dài hạn.
Bộ Xây dựng đề xuất các nội dung điều chỉnh trong Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong Luật Nhà ở sửa đổi lần này, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc, tăng phân cấp cho địa phương và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường nhà ở…
Thu hút 100 đại lý ra quân, Khải Hoàn Imperial gây chú ý với định vị căn hộ Bespoke tại Đông Bắc TP.HCM
Sự kiện kickoff dự án Khải Hoàn Imperial vừa diễn ra đã thu hút hơn 3.500 chuyên viên kinh doanh đến từ 100 đại lý phân phối, qua đó giới thiệu ra thị trường nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.
Hà Nội: Tái cấu trúc không gian đô thị, hướng tới phát triển cân bằng và bền vững
Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị với định hướng phát triển đa trung tâm, giảm tải cho khu vực lõi và mở rộng các cực tăng trưởng mới…
Bộ Xây dựng dự báo vật liệu xây dựng còn tăng giá
Bộ Xây dựng cảnh báo xu hướng tăng giá vật liệu xây dựng theo biến động xăng dầu có thể còn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ và hiệu quả của nhiều dự án…
Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế
Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: