Xu hướng mới của thị trường chăm sóc cá nhân tại Việt Nam

Thị trường chăm sóc cá nhân đang mở rộng nhanh chóng khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc làm đẹp và chăm sóc sức khỏe...

Với sự gia tăng của đô thị hóa và thu nhập khả dụng, nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc cá nhân tiên tiến ngày càng tăng.

Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường này dự kiến sẽ đạt 631,94 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 6,69%. Đặc biệt, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, trong khi Bắc Mỹ và châu Âu ưu tiên các sản phẩm cao cấp và bền vững.

Các sản phẩm chăm sóc cơ thể đang trở thành phân khúc năng động nhất, với mức tăng trưởng vượt trội so với toàn thị trường chăm sóc da. Nhiều thương hiệu đã phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể mang lại lợi ích tương tự như serum hay kem dưỡng da mặt, giúp nuôi dưỡng, tái tạo và chống lão hóa da toàn thân.

Bên cạnh đó, khái niệm bảo vệ hàng rào da đã trở thành tâm điểm, với các sản phẩm được thiết kế để củng cố và tái tạo hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh trước các tác nhân gây hại.

Tại Việt Nam, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân cũng đang phát triển mạnh mẽ, với dự báo đạt 2,74 tỷ USD vào năm 2025. Xu hướng tiêu dùng bền vững đang định hình thị trường, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường.

Đây là cơ hội vàng cho các thương hiệu Việt Nam phát triển sản phẩm chăm sóc cá nhân theo hướng lành mạnh và bền vững, từ đó cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Xu hướng tiêu dùng bền vững cũng định hình thị trường chăm sóc cá nhân tại Việt Nam. Người tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm phải an toàn cho cơ thể, thân thiện với môi trường và có nguồn gốc minh bạch. Thế hệ Millennials và Gen Z là những nhóm người tiêu dùng chính thúc đẩy xu hướng này.

Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều thương hiệu Việt tập trung khai thác sản phẩm chăm sóc cá nhân theo hướng lành và sạch, tạo ra cơ hội để sản phẩm Việt cạnh tranh ở các thị trường phát triển như Bắc Mỹ và châu Âu.

