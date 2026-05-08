Xu hướng tìm kiếm căn hộ diện tích lớn và việc tái định nghĩa chuẩn sống sang tại thị trường Hà Nội

Mặt bằng giá bất động sản liên tục đi lên khiến khái niệm “sống sang” nhiều khi bị giới hạn bởi diện tích. Tuy nhiên, tại Hà Nội, cách hiểu này đang dần thay đổi bởi khách hàng đang quay lại tìm kiếm những không gian sống rộng rãi, môi trường gần thiên nhiên và trải nghiệm tiện ích hàng ngày.

Trong những năm qua, thị trường bất động sản Hà Nội chứng kiến một cuộc bùng nổ về giá. Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2025 của Savills Việt Nam cho thấy tại thị trường Hà Nội, giá bán trung bình căn hộ sơ cấp đã đạt ngưỡng 128 triệu đồng/m2, tăng trung bình 22% theo năm trong vòng 5 năm qua.

Tuy nhiên, có 1 nghịch lý đang tồn tại, đó là xu hướng áp đảo của các căn hộ nhỏ. Để tối ưu hóa lợi nhuận và phù hợp với túi tiền số đông, hơn 67% nguồn cung mới trong năm 2025 tập trung vào phân khúc hạng B với các loại hình Studio, 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ diện tích từ 45 - 75m2.

XU HƯỚNG TÌM KIẾM CĂN HỘ DIỆN TÍCH LỚN VÀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊNH NGHĨA “SỐNG SANG”

Những căn hộ 3-4 phòng ngủ (trên 120m2) đang trở thành "hàng hiếm". Ngay cả ở phân khúc cao cấp, diện tích cho căn 3 phòng ngủ thường bị giới hạn chỉ còn 75 - 85m2. Điều này vô hình trung tạo ra một tiêu chuẩn sống "nén", nơi sự sang trọng chỉ dừng lại ở trang thiết bị bàn giao mà thiếu đi cái "tầm" của không gian. Báo cáo của Savills cũng chỉ ra rằng, trong khi nguồn cung căn hộ hạng B vẫn dồi dào, thì nguồn cung căn hộ hạng A diện tích lớn tại các khu vực như Tây Hồ, Nam Từ Liêm chỉ chiếm chưa đầy 15% tổng lượng hàng toàn thị trường.

Sau giai đoạn chạy đua về tiện ích và vị trí, phân khúc khách hàng cao cấp đang quay trở lại với giá trị cốt lõi: Diện tích sống. Sống sang không còn là sở hữu một căn hộ đắt tiền ở trung tâm, mà là sở hữu một "khoảng thở" đủ rộng để tái tạo năng lượng.

Nội thất điển hình dự án Iconia Lakeside (Nguồn: NewX Estate).

Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng (One Mount Group) đầu năm 2026, tỷ trọng tìm kiếm các căn hộ diện tích lớn (trên 100m2) đã tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Khách hàng thuộc nhóm Millennials và Gen X thành đạt không còn mặn mà với những căn hộ "vừa đủ", họ khao khát những không gian đa năng với trải nghiệm sống thoáng rộng.

Cùng với những căn hộ diện tích lớn với không gian thoáng rộng, những dự án kế cận công viên mặt nước với vị trí giữa trung tâm đang ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh không thể thay thế.

ICONIA LAKESIDE - CHUẨN SỐNG SANG GIỮA TRUNG TÂM NỘI ĐÔ ĐÃ HÌNH THÀNH

Tại khu vực trung tâm của Hà Nội, Iconia Lakeside do Công ty Cổ phần Đầu tư MIC (MIC Invest) phát triển được nhắc đến như một trường hợp hiếm khi kết hợp được nhiều yếu tố vốn khó song hành: Căn hộ vị trí trung tâm, không gian và môi trường sống thoáng đãng.

Điểm đáng chú ý nhất tại dự án nằm ở cách phát triển không gian sống vô cùng hiếm có tại Iconia Lakeside. 603 căn hộ được chủ đầu tư thiết kế với diện tích đa dạng, trong đó tỷ trọng các căn diện tích lớn, đặc biệt từ 3 phòng ngủ trở lên, được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thoải mái và tính riêng tư cho gia đình nhiều thế hệ.

Không gian bên trong được bố trí theo hướng tối ưu công năng, gia tăng mặt thoáng và khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên. Cách tiếp cận này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm sống, mà còn phản ánh rõ định hướng phát triển lấy nhu cầu ở thực làm trọng tâm, thay vì tối ưu hóa số lượng căn hộ. Từ đó đáp ứng chuẩn “sống sang” mà nhiều người mua nhà đang hướng tới.

Không chỉ rộng rãi về diện tích căn hộ, cư dân tại Iconia Lakeside còn được tận hưởng một không gian thoáng rộng tự nhiên từ công viên hồ điều hòa Phùng Khoang quy mô gần 12ha. Với lợi thế nằm tại giao điểm Tố Hữu – Lương Thế Vinh, kế cận các vị trí trọng điểm như Trung tâm hội nghị Quốc gia, Khách sạn Marriott…cùng hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh.

Dự án kề cận 3 hồ điều hoà lớn trong khu vực. Nguồn: NewX Estate.

Bên cạnh yếu tố vị trí, mô hình phát triển tích hợp cũng là một điểm đáng chú ý. Iconia Lakeside được quy hoạch theo hướng “live - work - enjoy”, với sự kết hợp của căn hộ, khu thấp tầng, thương mại và văn phòng trong cùng một không gian. Cách tổ chức này giúp hình thành một nhịp sống khép kín, giảm phụ thuộc vào giao thông đô thị, đồng thời tối ưu thời gian di chuyển và sinh hoạt hàng ngày.

Trong bối cảnh người mua đang hướng tới giá trị “sống sang” nguyên bản, những dự án có khả năng duy trì sự cân bằng giữa vị trí, không gian sống và môi trường xung quanh như Iconia Lakeside trở thành lựa chọn nổi bật và khó có thể thay thế trên thị trường.