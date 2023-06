Xu thế dòng tiền: VN-Index vượt đỉnh, cơ hội tiến xa?

Thị trường bước vào tuần cuối cùng của tháng 6 và thường là thời điểm chốt danh mục đầu tư bán niên hàng năm. Với sự trở lại của các blue-chips cơ bản khi mùa báo cáo tài chính quý 2 đến gần, các chuyên gia vẫn đánh giá cao hơn cơ hội tăng tiếp trong tuần tới.

Dù vậy sự kiện VN-Index vượt đỉnh trong tuần qua được đánh giá với mức độ thận trọng và lạc quan khác nhau. Quan điểm thận trọng cho rằng mặc dù về mặt kỹ thuật chỉ số vượt đỉnh, nhưng là do sự luân phiên nâng đỡ của các cổ phiếu lớn, diễn biến không có quán tính mạnh, thanh khoản cũng sụt giảm. Quan điểm tích cực hơn cho rằng việc thanh khoản giảm nhẹ vẫn do nhà đầu tư chốt lời các cổ phiếu tăng mạnh thời gian qua và dịch chuyển dòng tiền sang các mã chưa tăng. Khi các blue-chips hưởng lợi từ sự dịch chuyển này thì cơ hội để VN-Index tăng thêm là cao.

Với hiệu ứng kết quả kinh doanh, các chuyên gia khá thống nhất khi cho rằng thị trường sẽ định giá lại cổ phiếu qua đợt tăng vừa rồi. Nếu cổ phiếu chưa tăng hoặc tăng ít mà kết quả kinh doanh tích cực thì giá sẽ có chuyển biến. Ngược lại vừa rồi không ít cổ phiếu chất lượng kém tăng theo dòng tiền đầu cơ và đang bị chốt lời trước thì sẽ có rủi ro điều chỉnh cao.

Phù hợp với nhận định nói trên, các chuyên gia không quá hào hứng với diễn biến thị trường vượt đỉnh mà quan tâm hơn đến quản trị danh mục, cơ cấu lại danh mục theo hướng cơ bản, thay vì giao dịch theo chiến lược thị trường bùng nổ vượt đỉnh.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường quay đầu phục hồi khá tốt tuần này sau khởi đầu ngày thứ Hai sụt giảm mạnh. Sức đẩy tốt hơn ở nhóm cổ phiếu blue-chips cuối cùng cũng phát huy tác dụng, đưa VN-Index vượt qua đỉnh ngắn hạn hồi tháng 1/2023, nhưng quán tính có vẻ hơi chậm về cuối tuần. Anh chị đánh giá độ tin cậy của triển vọng thị trường bùng nổ tuần tới như thế nào?

Thanh khoản tuy có phần sụt giảm nhưng biên độ tăng điểm của chỉ số vẫn tương đối tích cực cho thấy áp lực chốt lời chưa quá mạnh, chỉ cần một ít lực mua lên là đã hoàn toàn có thể kéo chỉ số tăng điểm trở lại. Theo tôi diễn biến của dòng tiền ở thời điểm hiện tại là tương đối phù hợp để chỉ số có thể tiếp tục quá trình đi lên. Ông Thái Hữu Công

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tuần này tuy là một tuần “break” đỉnh hồi tháng 1/2023 với dòng tiền mạnh hơn MA20 nhưng lại yếu hơn tuần trước đó và thể hiện sự suy giảm về dòng tiền trong 2 tuần liên tiếp (phân kỳ giữa giá và khối lượng). Nhiều cổ phiếu sóng này tăng rất tốt và đều tiến về vùng kháng cự mạnh; các cổ phiếu bluechips thì thay phiên nhau nâng đỡ thị trường và không có sự đồng thuận.

Tuần sau tôi nghĩ đầu tuần có thể tiếp diễn đà tăng có thể thị trường sẽ lên được vùng quanh 1.150 điểm nhưng sự bùng nổ cho thị trường là khá khó.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Đúng như vậy, thị trường tuần qua đã được hỗ trợ khá tốt từ nhóm cổ phiếu blue-chips, dòng tiền luân chuyển sang nhóm cổ phiếu này là động lực chính giúp cho thị trường vượt qua được đỉnh ngắn hạn hồi tháng 1/2023.

Theo tôi, sự dịch chuyển dòng tiền chung như vậy là tương đối phù hợp về mặt thời điểm, khi quý 2 đang dần khép lại và mùa báo cáo quý đang tới gần, thì nhà đầu tư thường sẽ cân nhắc về yếu tố cơ bản hơn trong mỗi quyết định giải ngân. Nhóm cổ phiếu blue-chips với nền tảng kinh doanh vững chắc đang thu hút được nhà đầu tư tốt hơn phần còn lại của thị trường.

Với sức chi phối lớn tới điểm số, khi dòng tiền tiếp tục luân chuyển tới nhóm blue-chips, thì chúng ta có thể duy trì kỳ vọng rằng xu hướng đi lên của VN-Index vẫn còn tiếp diễn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng thị trường vẫn đang có thể hướng tới một nhịp tăng tiếp trước giai đoạn cuối tháng. Có thể các cổ phiếu ngân hàng, VN30 đang cố gắng giữ nhịp giúp thị trường có pha tăng điểm hướng lên khu vực 1.140 – 1.150 điểm trong tuần giao dịch tới.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường đã có nhịp phục hồi tích cực so với đầu năm và tăng 25% so với đáy từ năm 2022, thanh khoản cũng phục hồi dần so với thời điểm này năm trước. Cho thấy rằng kênh chứng khoán đang là kênh đầu tư hấp dẫn và thu hút dòng tiền vào thị trường. Với việc lãi suất giảm nhanh thời gian qua kênh đầu tư chứng khoán hiện hiệu quả hơn kênh tiết kiệm, đây là cơ sở để thanh khoản thị trường tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Việc VN-Index vượt qua đỉnh ngắn hạn hồi tháng 1/2023 nhưng quan tính có vẻ hơi chậm cho thấy dòng tiền tuy vào thị trường nhưng vẫn khá thận trọng và muốn bảo toàn thành quả. Tuần này là tuần giao dịch cuối cùng của 6 tháng đầu năm 2023, tôi đánh giá diễn biến giao dịch nhiều khả năng theo xu hướng thận trọng trong bối cảnh thanh khoản kỳ vọng ở mức khá như hiện tại.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Với việc giữ vững được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 109x, VN-Index hiện đang có nhiều cơ hội tiếp tục quán tính tăng điểm của tuần trước và hướng lên vùng kháng cự đáng lưu ý quanh 104x. Theo tôi dù các nhịp rung lắc có thể sẽ diễn ra đan xen nhưng đà tăng điểm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ là động lực để giúp cho chỉ số vượt vùng đỉnh ngắn hạn trong tuần tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản khớp lệnh của VN-Index tuần qua không có gì đột biến, chỉ đạt trung bình 14.400 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ 6% so với trung bình tuần trước. Trong trao đổi tuần trước, anh chị kỳ vọng dòng tiền sẽ mạnh mẽ hơn, liệu dòng tiền tuần này đã đáp ứng kỳ vọng?

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi thị trường duy trì khối lượng giao dịch ở HoSE trên mức bình quân 10 và 20 phiên, cho thấy dòng tiền tham gia thị trường vẫn khá ổn định và đang duy trì ở mức cao.

Mặc dù, về mặt giá trị có suy giảm chút ít so với mức bình quân của tuần trước, nhưng về khối lượng giao dịch đang có phần nhỉnh hơn mức bình quân của giai đoạn thị trường tăng nóng 2020 – 2021.

Do đó, tôi thấy thị trường vẫn còn nhiều dư địa để đi lên nếu tiếp tục duy trì được mức thanh khoản hiện tại.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Dòng tiền kỳ vọng sẽ mạnh mẽ vào đầu tháng 7 sau khi kết thúc 6 tháng đầu năm 2023. Thanh khoản tuần qua không đột biến thậm chí giảm nhẹ là điều dễ hiểu khi nhà đầu tư thận trọng bảo toàn thành quả và chờ nhịp điều chỉnh để có thể giải ngân.

Bối cảnh kinh tế hiện tại không có kênh đầu tư nào hiệu quả hơn thị trường chứng khoán thì việc thanh khoản có giảm nhẹ cũng không phải là điều gì xấu. Sau nhiều phiên tăng trước đó dòng tiền chốt lời chưa vội vàng quay lại thị trường mà chủ động quan sát chờ cơ hội tốt nhất để giải ngân.

Tôi cho rằng thị trường vẫn đang có thể hướng tới một nhịp tăng tiếp trước giai đoạn cuối tháng. Có thể các cổ phiếu ngân hàng, VN30 đang cố gắng giữ nhịp giúp thị trường có pha tăng điểm hướng lên khu vực 1.140 – 1.150 điểm trong tuần giao dịch tới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tôi luôn thích sự tăng giá đi kèm với khối lượng, điều này thể hiện dòng tiền rất khỏe chấp nhận mua cao và thị trường sẽ duy trì được đà tăng dài hơi hơn. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta có 4 tuần tăng liên tiếp nhưng dòng tiền đã suy giảm dần vào 2 tuần cuối. Tuần vừa rồi dòng tiền chưa đáp ứng đủ kỳ vọng của tôi, nếu ổn thì nên bằng hoặc cao hơn tuần trước đó.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Có lẽ thị trường cần một giai đoạn “tăng điểm cuối” trước khu vực cản mạnh 1.140 – 1.150 điểm và thanh khoản có thể không tăng nhiều hơn là bao. Tôi nghĩ đây là giai đoạn cần lưu ý hơn đối với các nhà đầu tư hiện nay.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường sắp đi qua tháng 6 và trong vài tuần tới thông tin kết quả kinh doanh sẽ xuất hiện. Tuy nhiên cổ phiếu cũng đã có nhịp tăng khá tốt những tuần gần đây, liệu giá đã phản ánh đủ kỳ vọng? Có rủi ro “tin ra là bán” hay không?

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Càng gần cuối tháng 6 thị trường với thanh khoản vẫn ở mức cao so với đầu năm nhưng bắt đầu xuất hiện sự phân hoá giữa các cổ phiếu. Nhiều cổ phiếu đã có nhịp tăng khá tốt những tuần gần đây nên theo tôi xu hướng chung là chốt lời bảo toàn thành quả và chờ đợi kết quả kinh doanh nửa đầu năm để có cái nhìn rõ nét hơn về sức khoẻ của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Nhịp tăng điểm trong thời gian vừa qua chủ yếu phản ánh việc Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ đà tăng trưởng đang có phần suy yếu của nền kinh tế. Với những diễn biến của các chỉ báo sớm hiện nay như tăng trưởng tín dụng thấp, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI sụt giảm mạnh,... tôi cho rằng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết sẽ không quá khả quan trong quý 2. Mức độ tác động cũng như rủi ro của thông tin này sẽ phụ thuộc vào việc liệu sức khỏe của các doanh nghiệp niêm yết có xấu hơn so với kỳ vọng hay không và liệu quý 2 đã là đáy kết quả kinh doanh hay chưa.

Khi thời điểm chỉ còn vài tuần nữa là tới kỳ báo cáo kinh doanh quý 2, nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ và có chất lượng thấp sau một giai đoạn tăng nóng có thể sẽ chịu rủi ro đối mặt với áp lực chốt lời. Thay vào đó, dòng tiền đang có dấu hiệu luân chuyển sang lớp cổ phiếu blue-chips, vốn chưa được chú ý đúng mức ở giai đoạn trước đó, thì nay lại có cơ hội đi lên mạnh hơn phần còn lại của thị trường. Ông Nguyễn Văn Sơn

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Sóng vừa rồi tôi thấy nhiều cổ phiếu giá đã tăng vượt quá tiềm năng tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp nên khi có kết quả kinh doanh quý 2 sẽ nhiều cổ phiếu trả về giá trị thật của doanh nghiệp. Nhiều cổ phiếu sẽ điều chỉnh trước khi ra tin, có những cổ phiếu sẽ điều chỉnh sau khi ra tin nhưng giai đoạn này nếu đạt lợi nhuận ở cổ phiếu không có tiềm năng tăng trưởng kết quả kinh doanh thì chúng ta nên chốt lời sớm.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Việc thị trường tăng điểm liên tiếp sau khi phục hồi từ mốc 1.105 điểm đầu tuần thì việc giảm bán, chốt lãi là cần thiết. Có thể thị trường vẫn phát tín hiệu “tăng điểm” và cơ hội ngắn hạn đang hiện hữu nhưng từng nhà đầu tư vẫn sẽ có chiến lược và phương pháp tiếp cận khác nhau cũng như danh mục nắm giữ với tỷ trọng mua khác nhau. Việc mua nhiều cổ phiếu rồi việc có lãi tốt ngắn hạn thì việc bán ra là cần thiết. Có cổ phiếu bán giảm hoặc bán hết nhưng có những cổ phiếu vẫn có thể nắm giữ thêm.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan sát cá nhân về sự dịch chuyển dòng tiền trên thị trường, trong giai đoạn hiện tại, tôi thấy dù dòng tiền tham gia thị trường đang hoạt động khá mạnh, nhưng không phải dàn trải vào tất cả cổ phiếu, mà ở từng thời điểm cụ thể thì dòng tiền sẽ có sự luân chuyển và phân hóa vào từng nhóm cổ phiếu nhất định.

Nếu ở giai đoạn trước, khi thông tin về kết quả kinh doanh vẫn còn chưa rõ ràng, thì nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ và có chất lượng thấp được “đánh lên” khá mạnh là nhờ tính chất đầu cơ phù hợp với giai đoạn “trống vắng thông tin”. Tuy nhiên, khi thời điểm chỉ còn vài tuần nữa là tới kỳ báo cáo kinh doanh quý 2, thì nhóm cổ phiếu này sau một giai đoạn tăng nóng có thể sẽ chịu rủi ro đối mặt với áp lực chốt lời.

Thay vào đó, dòng tiền đang có dấu hiệu luân chuyển sang lớp cổ phiếu blue-chips, vốn chưa được chú ý đúng mức ở giai đoạn trước đó, thì nay lại có cơ hội đi lên mạnh hơn phần còn lại của thị trường.

Do đó, tôi cho rằng rủi ro ở thời điểm “tin ra” có thể chỉ xuất hiện ở lớp cổ phiếu đầu cơ có thị giá nhỏ và báo cáo quý 2 kém tích cực, chứ chưa hẳn là với toàn bộ thị trường chung.

Nhiều cổ phiếu đã có nhịp tăng khá tốt những tuần gần đây nên theo tôi xu hướng chung là chốt lời bảo toàn thành quả và chờ đợi kết quả kinh doanh nửa đầu năm để có cái nhìn rõ nét hơn về sức khoẻ của nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp. Ông Lê Minh Nguyên

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Rất nhiều nhà đầu tư cũng chờ đợi một sự đột phá rõ ràng về xu hướng để giải ngân mạnh hơn. Anh chị thì sao, tỷ trọng hiện tại như thế nào, có tăng mua thêm tuần tới nếu VN-Index chính thức vượt đỉnh?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi nhà đầu tư vẫn nên lưu ý giảm dần tỷ trọng cổ phiếu và chốt lãi ở các phiên tăng điểm, nhất là khi thị trường đang giao động quanh vùng cản mạnh 1.125 +/- 1.130 +/-. Về mặt kỹ thuật thì khi VN-Index tăng điểm hướng lên khu vực 1.140 – 1.150 điểm thì việc hạ tỷ trọng bán ra là cần thiết trong khi giao dịch chọn lựa nắm giữ hay ngắn hạn trở lại sẽ cần phải cẩn thận hơn. Việc thị trường vượt đỉnh cũng nên quan sát khu vực 1.140 – 1.150 điểm để quản lý danh mục hợp lý cũng như nắm giữ cổ phiếu gì để phân biệt cổ phiếu giao dịch ngắn và cổ phiếu gì nắm giữ lâu hơn cho dù thị trường điều chỉnh thế nào tiếp theo.

Ông Thái Hữu Công - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBSV

Tỷ trọng danh mục của tôi vẫn tiếp tục đi ngang so với thời điểm đầu năm và sẽ duy trì như vậy cho đến khi xu hướng giảm điểm trong trung hạn chấm dứt. Ở thời điểm hiện tại, tôi ưu tiên việc cơ cấu lại danh mục sang các cổ phiếu vốn hóa lớn đang tích lũy chặt chẽ ở vùng giá thấp. Để chỉ số có cơ hội vượt qua vùng đỉnh cũ thì sự góp mặt của nhóm cổ phiếu này là không thể thiếu.

Sóng vừa rồi tôi thấy nhiều cổ phiếu giá đã tăng vượt quá tiềm năng tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp nên khi có kết quả kinh doanh quý 2 sẽ nhiều cổ phiếu trả về giá trị thật của doanh nghiệp. Giai đoạn này nếu đạt lợi nhuận ở cổ phiếu không có tiềm năng tăng trưởng kết quả kinh doanh thì chúng ta nên chốt lời sớm.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Tuần vừa rồi tôi vẫn thiên về giao dịch thận trọng đã giảm hết margin và đang nắm giữ cổ phiếu bằng NAV đang có. Giai đoạn này tôi chủ yếu là mua bán lướt sóng trên cổ phiếu sẵn có. Nếu thị trường có diễn biến xấu tôi sẽ cân nhắc giảm thêm tỷ trọng để có sức mua khi thị trường có nhịp điều chỉnh.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dựa trên kỳ vọng vào cơ hội thay đổi xu hướng dài hạn sang tích cực nhờ xu hướng nới lỏng của chính sách tiền tệ, đồng thời, tôi nhận thấy cơ hội trong ngắn hạn cũng đang tương đối tốt, khi dòng tiền chung đang duy trì ở mức cao. Do đó, tôi vẫn ưu tiên giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn, chiếm hơn 70% trong danh mục của mình. Tôi dự định duy trì tỷ trọng cao này nếu VN-Index chính thức vượt đỉnh trong tuần tới.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Cùng với xu hướng chung tôi cho rằng thị trường tuần này giao dịch thận trọng và ưu tiên bảo toàn thành quả của nhịp tăng trước đây. Với các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên ưu tiên chốt lời và chờ nhịp điều chỉnh để vào lại thị trường.