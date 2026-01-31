Xuất khẩu dẫn nhịp giao thương trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn

Từ vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng đến máy móc, thiết bị, xuất khẩu của Thanh Hóa sang Hủa Phăn (Lào) không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư và hoạt động xây dựng hạ tầng tại Bắc Lào...

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động thương mại biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kết nối thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hỗ trợ phát triển sản xuất của cả hai địa phương.

CƠ CẤU HÀNG HÓA BỔ TRỢ LẪN NHAU

Theo thống kê, trong giai đoạn 2021–2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua biên giới giữa hai tỉnh đạt 384,77 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Thanh Hóa sang Hủa Phăn đạt 349,61 triệu USD, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị thương mại song phương. Kim ngạch nhập khẩu đạt 35,16 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất, chế biến trong tỉnh Thanh Hóa.

Những con số này cho thấy Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm cung ứng hàng hóa quan trọng đối với Hủa Phăn nói riêng và khu vực Bắc Lào nói chung, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ phía bạn để phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp trong nước.

Cơ cấu mặt hàng trao đổi qua biên giới phản ánh rõ nét tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Từ Thanh Hóa, các mặt hàng xuất khẩu sang Hủa Phăn chủ yếu là sắt thép, xi măng, tấm lợp, gạch lát nền – những vật liệu thiết yếu phục vụ xây dựng hạ tầng, đô thị và các công trình dân sinh tại địa phương bạn.

Bên cạnh đó, các mặt hàng tiêu dùng do Việt Nam sản xuất như xăng dầu, gas cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất tại Hủa Phăn. Ngoài ra, máy móc, thiết bị và phương tiện tạm xuất – tái nhập phục vụ thi công các công trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cũng là nhóm hàng quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa nhập khẩu từ Hủa Phăn chủ yếu là gỗ, quặng sắt và các sản phẩm nông, lâm sản. Đây đều là những mặt hàng có vai trò thiết yếu trong cung ứng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, chế biến và xuất khẩu của tỉnh, góp phần đa dạng hóa nguồn đầu vào và giảm chi phí logistics.

Sự bổ trợ này không chỉ giúp cân đối cung – cầu giữa hai địa phương, mà còn tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất – thương mại xuyên biên giới, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế khu vực.

LƯU THÔNG BIÊN GIỚI NGÀY CÀNG THUẬN LỢI

Song song với hoạt động thương mại, công tác quản lý người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn được các lực lượng chức năng hai bên triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Từ năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 97.722 lượt người và 26.750 lượt phương tiện; làm thủ tục xuất cảnh cho 99.699 lượt người và 26.098 lượt phương tiện. Tần suất giao thương và đi lại lớn không chỉ phản ánh nhu cầu hợp tác kinh tế, lao động và đầu tư ngày càng gia tăng, mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý biên giới, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động hợp pháp, vừa bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Khu vực bến bãi tại cửa khẩu Na Mèo.

Hệ thống vận tải trên tuyến Thanh Hóa – Hủa Phăn cũng từng bước được củng cố, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, trên tuyến này có một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định với 6 phương tiện; 6 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đi Lào với tổng số 45 phương tiện; cùng 14 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa sang Lào với 170 phương tiện.

Mạng lưới vận tải đa dạng đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng khả năng kết nối giữa doanh nghiệp hai bên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại biên giới.

Hoạt động thương mại biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn còn được hỗ trợ bởi hệ thống chợ khu vực cửa khẩu và biên giới. Trên tuyến biên giới Thanh Hóa hiện có 7 chợ đang hoạt động, gồm 2 chợ cửa khẩu là Na Mèo và Tén Tằn, cùng 5 chợ biên giới.

Các chợ này cơ bản đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa thiết yếu của cư dân hai bên, góp phần ổn định đời sống, tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới. Đồng thời, đây cũng là kênh phân phối quan trọng, giúp hàng hóa sản xuất trong nước tiếp cận thị trường Hủa Phăn một cách thuận lợi, phù hợp với đặc thù tiêu dùng địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới và kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hủa Phăn Thong Súc Sổm Pha Văn nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh Hóa, triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại biên giới và Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh.

Theo ông Thong Súc Sổm Pha Văn, trọng tâm hợp tác là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai bên đầu tư, trao đổi thương mại; thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi theo các hiệp định; đồng thời đẩy mạnh kết nối vận tải, rút ngắn thời gian thông quan, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới.