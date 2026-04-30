Xuất khẩu Nghệ An tăng 57%, cán mốc gần 1,9 tỷ USD

Nguyễn Thuấn

30/04/2026, 10:59

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, kinh tế tỉnh Nghệ An 4 tháng đầu năm nay vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục bứt tốc với mức tăng 57%, đạt gần 1,9 tỷ USD, khẳng định vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cảng Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Chiều 29/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026 nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Kết quả cho thấy, bức tranh tăng trưởng của địa phương tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, với nhiều chỉ tiêu đạt mức cao so với cùng kỳ.

Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 23,25%, lũy kế 4 tháng tăng 19,66%. Đây tiếp tục là “trụ cột” dẫn dắt tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành dịch vụ và xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 1,9 tỷ USD, tăng mạnh 57,4%, cho thấy khả năng phục hồi và mở rộng thị trường của doanh nghiệp địa phương. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, không phát sinh dịch bệnh lớn, góp phần bảo đảm nền tảng an sinh và cung ứng.

Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục khởi sắc với 3,78 triệu lượt khách du lịch, tăng 11%; doanh thu đạt 4.229 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 62.171 tỷ đồng, tăng 13,14%.

Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước đạt 11.863 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư, Nghệ An ghi nhận sự bứt phá mạnh khi chấp thuận chủ trương 18 dự án mới, điều chỉnh 58 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 788 triệu USD. Hoạt động doanh nghiệp cũng sôi động với 1.883 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 58,6%; 589 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 42,2%.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ
Song song với tăng trưởng, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng và quy hoạch. Việc điều chỉnh quy hoạch khu vực Đại lộ Vinh - Cửa Lò cùng các dự án nhà ở xã hội, trụ sở cấp xã được triển khai nhằm tạo nền tảng phát triển dài hạn. Toàn tỉnh đã hoàn thành 4.771 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 đạt gần 27% kế hoạch.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, bám sát kịch bản điều hành, rà soát dư địa từng ngành để đề xuất giải pháp đột phá. Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là “đòn bẩy” kích thích tăng trưởng.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ giải ngân, báo cáo định kỳ, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng chủ đầu tư. Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp phải khẩn trương xây dựng phương án khắc phục.

Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Khu công nghiệp VSIP 3 và các dự án hạ tầng xã hội tại khu vực biên giới. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư được xác định là khâu then chốt, tuyệt đối không để ảnh hưởng tiến độ.

chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An kim ngạch xuất khẩu Nghệ An nghệ an tăng trưởng kinh tế Nghệ An

Mỹ phẩm thiên nhiên Việt Nam xuất sang EU cần nâng chuẩn tuân thủ

Thị trường nguyên liệu tự nhiên cho mỹ phẩm tại châu Âu đang chứng kiến những chuyển dịch pháp lý khắt khe chưa từng có. Không còn dừng lại ở những lời quảng cáo mỹ miều, các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải "nâng chuẩn" toàn diện từ hồ sơ kỹ thuật đến tính minh bạch chuỗi cung ứng nếu muốn bám trụ tại thị trường khó tính này...

Bất chấp sự chững lại của kinh tế đảo quốc sư tử trong quý 1/2026, quan hệ thương mại Việt Nam – Singapore vẫn ghi nhận những con số bứt phá kỷ lục, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhóm hàng công nghệ và máy móc...

Trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá các địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2026 do Bộ Ngoại giao chủ trì, ba tỉnh Quảng Ngãi, Lạng Sơn và Tây Ninh đã tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư – thương mại với hơn 40 đại biểu phía Hoa Kỳ tại Houston, Texas...

Thành phố hướng tới việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng...

Việc lô bưởi đầu tiên được thông quan thành công tại thị trường Australia không chỉ tạo nền tảng để mở rộng xuất khẩu cho ngành hàng bưởi, mà còn góp phần thúc đẩy các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

