Xuất khẩu Nghệ An tăng 57%, cán mốc gần 1,9 tỷ USD
Nguyễn Thuấn
30/04/2026, 10:59
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, kinh tế tỉnh Nghệ An 4 tháng đầu năm nay vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều ở nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, xuất khẩu tiếp tục bứt tốc với mức tăng 57%, đạt gần 1,9 tỷ USD, khẳng định vai trò động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Chiều 29/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ
tháng 4/2026 nhằm đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội và đề ra nhiệm
vụ trọng tâm thời gian tới. Kết quả cho thấy, bức tranh tăng trưởng của địa
phương tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, với nhiều chỉ tiêu đạt mức cao so với
cùng kỳ.
Động lực chính đến từ khu vực công nghiệp khi chỉ số sản xuất
công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 23,25%, lũy kế 4 tháng tăng 19,66%. Đây tiếp
tục là “trụ cột” dẫn dắt tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa sang các ngành dịch
vụ và xuất khẩu.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 1,9 tỷ USD, tăng mạnh
57,4%, cho thấy khả năng phục hồi và mở rộng thị trường của doanh nghiệp địa
phương. Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định,
không phát sinh dịch bệnh lớn, góp phần bảo đảm nền tảng an sinh và cung ứng.
Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục khởi sắc với 3,78 triệu lượt khách
du lịch, tăng 11%; doanh thu đạt 4.229 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 62.171 tỷ đồng, tăng 13,14%.
Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước đạt 11.863 tỷ đồng, bằng
50,8% dự toán năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ.
Về thu hút đầu tư, Nghệ An ghi nhận sự bứt phá mạnh khi chấp
thuận chủ trương 18 dự án mới, điều chỉnh 58 lượt dự án, với tổng vốn đăng ký
hơn 65.219 tỷ đồng, gấp 8,74 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) đạt trên 788 triệu USD. Hoạt động doanh nghiệp cũng sôi động với
1.883 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 58,6%; 589 doanh nghiệp quay trở lại hoạt
động, tăng 42,2%.
Song song với tăng trưởng, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện
hạ tầng và quy hoạch. Việc điều chỉnh quy hoạch khu vực Đại lộ Vinh - Cửa Lò
cùng các dự án nhà ở xã hội, trụ sở cấp xã được triển khai nhằm tạo nền tảng
phát triển dài hạn. Toàn tỉnh đã hoàn thành 4.771 căn nhà ở xã hội, riêng năm
2026 đạt gần 27% kế hoạch.
Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp,
ngành tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, bám sát kịch bản điều hành,
rà soát dư địa từng ngành để đề xuất giải pháp đột phá. Trọng tâm là đẩy nhanh
giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là “đòn bẩy” kích thích tăng trưởng.
Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ
giải ngân, báo cáo định kỳ, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng chủ đầu
tư. Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp phải khẩn trương xây dựng phương án khắc
phục.
Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ
tục để triển khai các dự án trọng điểm như Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập,
cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Khu công nghiệp VSIP 3 và các dự án hạ tầng xã hội tại
khu vực biên giới. Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư được
xác định là khâu then chốt, tuyệt đối không để ảnh hưởng tiến độ.
