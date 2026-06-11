Hóa giải thách thức để nắm bắt cơ hội vàng từ thị trường Halal
Anh Văn
11/06/2026, 13:44
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Ngày
11/6/2026, tại Đà Nẵng, Văn phòng chứng nhận Halal Việt Namphối hợp với Sở Công Thương Đà Nẵng
tổ chức hội thảo “Halal:Cánh cửa vào thị trường toàn cầu cho doanh nghiệp”, nhằm tạo
điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ
quan, đơn vị liên quan tiếp cận các kiến thức hữu ích liên quan đến thị trường
Halal.
Phát biểu
khai mạc hội thảo, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh kinh tế
toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, thị
trường Halal được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất
hiện nay với hơn 2 tỷ người tiêu dùng tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ,
quy mô chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ Halal liên tục tăng trưởng mạnh qua
các năm.
Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm, Halal ngày nay đã phát
triển thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện, bao gồm các lĩnh vực như đồ
uống, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics, du lịch, khách sạn, tài chính và nhiều
ngành dịch vụ khác. Đây là dư địa phát triển rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam
nói chung và doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng.
Với
nguồn nguyên liệu nông sản và thủy sản phong phú, cùng với năng lực sản xuất
ngày càng được nâng cao, Đà Nẵng có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào chuỗi
cung ứng Halal toàn cầu.
Tuy nhiên, để khai
thác hiệu quả tiềm năng này, theo ông Sơn, các doanh nghiệp cần chủ động nâng
cao nhận thức và đầu tư cải tiến quy trình sản xuất. Việc xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Halal là điều cần thiết. Đồng thời,
doanh nghiệp cần tăng cường kết nối với các tổ chức chứng nhận và các nhà phân
phối quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu.
Chia
sẻ tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Trà My, đại diện Văn phòng Chứng nhận Halal Việt
Nam, cho biết ngành Công nghiệp tiêu dùng Halal hiện không chỉ dành riêng cho người
hồi giáo mà là một nền kinh tế toàn cầu gồmthực phẩm đồ uống, dược phẩm – mỹ phẩm, du lịch thân thiện hồi giáo...
Chính phủ Việt Nam đã nhận thức rõ tiềm
năng từ thị trường Halal và đã triển khai nhiều đề án nhằm tăng cường hợp tác
quốc tế, xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030. Các hoạt động
xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp
cận hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận cũng được đẩy mạnh.
Đối với Đà Nẵng,
thành phố đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về sản xuất công nghiệp, chế biến
thực phẩm, thủy sản, nông sản đặc trưng, logistics, cảng biển, hàng không và du
lịch. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng lớn để tham gia chuỗi giá trị Halal
trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung
tâm dịch vụ, logistics, du lịch chất lượng cao và trung tâm kết nối giao thương
quốc tế của khu vực miền Trung.
Tuy nhiên, theo bà My, để tận dụng được cơ hội từ thị trường Halal, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về các yêu cầu luật định của thị trường liên quan đến Halal, cũng như văn hóa của thị trường. Đồng thời, tham gia các khóa đào tạo về Halal để hiểu sâu về tiêu chuẩn và văn hóa Hồi giáo là điều cần thiết. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đánh giá thực trạng của mình để xây dựng lộ trình phù hợp cho việc đăng ký, đánh giá và chứng nhận Halal…
Thị
trường Halal không chỉ là một cơ hội kinh doanh mà còn là một thách thức đòi
hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược dài hạn. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và
các tổ chức quốc tế, cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, Việt Nam nói
chung và Đà Nẵng nói riêng hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng
trong chuỗi cung ứng Halal toàn cầu. Đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp
nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
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