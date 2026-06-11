Hóa giải thách thức để nắm bắt cơ hội vàng từ thị trường Halal

Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...

Ngày 11/6/2026, tại Đà Nẵng, Văn phòng chứng nhận Halal Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Halal: Cánh cửa vào thị trường toàn cầu cho doanh nghiệp”, nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp cận các kiến thức hữu ích liên quan đến thị trường Halal.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, xu hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, thị trường Halal được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất hiện nay với hơn 2 tỷ người tiêu dùng tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy mô chi tiêu cho các sản phẩm và dịch vụ Halal liên tục tăng trưởng mạnh qua các năm.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Ngô Anh Văn.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm, Halal ngày nay đã phát triển thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện, bao gồm các lĩnh vực như đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics, du lịch, khách sạn, tài chính và nhiều ngành dịch vụ khác. Đây là dư địa phát triển rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng.

Với nguồn nguyên liệu nông sản và thủy sản phong phú, cùng với năng lực sản xuất ngày càng được nâng cao, Đà Nẵng có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Halal toàn cầu.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, theo ông Sơn, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao nhận thức và đầu tư cải tiến quy trình sản xuất. Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Halal là điều cần thiết. Đồng thời, doanh nghiệp cần tăng cường kết nối với các tổ chức chứng nhận và các nhà phân phối quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Ngô Anh Văn.

Chia sẻ tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Trà My, đại diện Văn phòng Chứng nhận Halal Việt Nam, cho biết ngành Công nghiệp tiêu dùng Halal hiện không chỉ dành riêng cho người hồi giáo mà là một nền kinh tế toàn cầu gồm thực phẩm đồ uống, dược phẩm – mỹ phẩm, du lịch thân thiện hồi giáo...

Chính phủ Việt Nam đã nhận thức rõ tiềm năng từ thị trường Halal và đã triển khai nhiều đề án nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030. Các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận cũng được đẩy mạnh.

Đối với Đà Nẵng, thành phố đang sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm, thủy sản, nông sản đặc trưng, logistics, cảng biển, hàng không và du lịch. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng lớn để tham gia chuỗi giá trị Halal trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics, du lịch chất lượng cao và trung tâm kết nối giao thương quốc tế của khu vực miền Trung.

Giới thiệu dược phẩm – mỹ phẩm cho các đại biểu nữ bên lề hội thảo. Ảnh: Ngô Anh Văn.

Tuy nhiên, theo bà My, để tận dụng được cơ hội từ thị trường Halal, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về các yêu cầu luật định của thị trường liên quan đến Halal, cũng như văn hóa của thị trường. Đồng thời, tham gia các khóa đào tạo về Halal để hiểu sâu về tiêu chuẩn và văn hóa Hồi giáo là điều cần thiết. Ngoài ra, doanh nghiệp cần đánh giá thực trạng của mình để xây dựng lộ trình phù hợp cho việc đăng ký, đánh giá và chứng nhận Halal…

Thị trường Halal không chỉ là một cơ hội kinh doanh mà còn là một thách thức đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược dài hạn. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức quốc tế, cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng hoàn toàn có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng Halal toàn cầu. Đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.