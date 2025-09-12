Các ngành công nghiệp nền tảng tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu, công nghệ phòng sạch, các ngành công nghiệp nền tảng của Việt Nam mong muốn tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu...

Ngày 11/9/2025, chuỗi Triển lãm quốc tế Công nghiệp Việt Nam - Phòng sạch & Điều hòa – Thông gió – Lạnh (Viet Industry – Cleanfact - RHVAC Vietnam 2025) chính thức khai mạc tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Hà Nội.

Triển lãm thu hút khoảng 20% doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu trên tổng số đơn vị tham gia. Khu vực trưng bày trong lĩnh vực HVAC và công nghệ phòng sạch chiếm tới 50% quy mô triển lãm, quy tụ các giải pháp tiên tiến phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp nền tảng như xây dựng công nghiệp, cơ khí chế tạo, thiết bị điện – tự động hóa cũng chiếm tỷ trọng lớn, khẳng định vai trò cốt lõi của ngành trong chuỗi giá trị công nghiệp.

ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP XANH – THÔNG MINH

Đại diện ban tổ chức, ông Đinh Hữu Vĩnh, Giám đốc Công ty Truyền thông IBC cho biết sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các chiến lược quốc gia tại Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, bám sát Khung Chiến lược Phát triển Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2025–2035 do Bộ Công Thương ban hành, cơ cấu trưng bày của triển lãm năm nay được thiết kế tập trung vào các ngành mũi nhọn có tính nền tảng, giữ vai trò quyết định đối với năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh dài hạn gồm: Xây dựng công nghiệp, hạ tầng bán dẫn, trung tâm dữ liệu, HVAC, công nghệ phòng sạch, cơ khí chế tạo, thiết bị điện – tự động hóa.

Theo TS.Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch Kiêm Tổng Thư ký Hội khoa học kỹ thuật lạnh và Điều hoà không khí Việt Nam, ngành lạnh và HVAC đang đứng trước yêu cầu cấp bách về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi con người dành đến 80% thời gian sống và làm việc trong các không gian kín, khiến việc đảm bảo chất lượng không khí bên trong trở nên vô cùng quan trọng, bao gồm cả nhiệt độ và độ sạch.

Trong khi kỷ nguyên 4.0 và AI, các trung tâm dữ liệu đóng vai trò "xương sống" cho sự phát triển kinh tế. Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này nên hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí không thể thiếu cho hoạt động hiệu quả của các trung tâm dữ liệu.

Mặt khác, ngành lạnh và điều hòa không khí đang đối mặt với thách thức lớn về tiêu thụ năng lượng, chiếm khoảng 20-30% tổng điện năng tiêu thụ và tác động đáng kể đến biến đổi khí hậu thông qua phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone.

Chính vì vậy, hai định hướng trọng tâm của ngành là nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045; và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tích hợp, kết hợp kinh tế tuần hoàn, công trình xanh và ứng dụng công nghệ số như Big Data, AI, mô phỏng tính toán. Đây cũng là xu thế tất yếu và là định hướng mà cộng đồng doanh nghiệp cần tập trung thúc đẩy.

Do đó, ông Tiên kêu gọi các doanh nghiệp cùng chủ động đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp xanh – thông minh. Mạnh dạn tham gia vào mạng lưới hợp tác quốc tế, khai thác cơ hội từ sự kết nối của triển lãm để từng bước khẳng định thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành lạnh và điều hoà không khí.

CƠ HỘI HÌNH THÀNH MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh đến chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng tự chủ, xanh hóa và nâng cao hàm lượng công nghệ, xây dựng các nền tảng kết nối.

"Triển lãm Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam có ý nghĩa rất thiết thực giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp", ông Phòng chia sẻ; đồng thời đánh giá cao sự đa dạng về ngành hàng, từ công nghệ phòng sạch, điều hòa – thông gió – lạnh đến sản xuất chế tạo, tự động hóa và bán dẫn. Đây là những lĩnh vực có vai trò nền tảng trong quá trình chuyển đổi công nghiệp tại Việt Nam.

Sự hiện diện của hơn 300 thương hiệu trong nước và quốc tế, cùng với chuỗi hơn 10 hội thảo chuyên sâu, cho thấy đây không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là không gian đối thoại, lan tỏa tri thức và khơi mở cơ hội hợp tác.

Bên cạnh khối doanh nghiệp trong nước, triển lãm còn có sự góp mặt của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đến từ các nền công nghiệp phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và châu Âu. Điều này không chỉ khẳng định uy tín của sự kiện, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp công nghệ hiện đại, thúc đẩy hợp tác đa chiều, hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực – toàn cầu.

Lãnh đạo VCCI đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung của hơn 10 hội thảo và diễn đàn chuyên sâu tập trung vào các xu hướng trọng điểm như bán dẫn, hạ tầng dữ liệu, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và sản xuất công nghệ cao,... Đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của những chương trình này, không chỉ là nơi chia sẻ tri thức và cập nhật công nghệ, mà sẽ là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp – chuyên gia – cơ quan hoạch định chính sách, giúp tháo gỡ vướng mắc, đề xuất giải pháp và cùng nhau xây dựng lộ trình phát triển gắn với chiến lược công nghiệp quốc gia.