Tổng thống Hàn Quốc lo xảy ra khủng hoảng tài chính vì yêu cầu đầu tư của Mỹ

Hoài Thu

22/09/2025, 10:25

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc có thể rơi vào khủng hoảng tài chính tương tự như cuộc khủng hoảng năm 1997 nếu Seoul chấp nhận các yêu cầu về đầu tư của Mỹ trong đàm phán thương mại mà không có biện pháp bảo vệ...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trả lời phỏng vấn của hãng Reuters tại Văn phòng tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/9/2025 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trả lời phỏng vấn của hãng Reuters tại Văn phòng tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 19/9/2025 - Ảnh: Reuters

Đây là nhận định được ông Lee đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 19/9.

Hồi tháng 7, Seoul và Washington đã nhất trí với nhau về một thỏa thuận thương mại, trong đó Mỹ sẽ giảm thuế quan đối ứng với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc. Đổi lại, Hàn Quốc phải đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, cùng một số cam kết khác.

Theo ông Lee, hai bên vẫn chưa chính thức hóa thỏa thuận này bằng việc ký kết bởi vẫn còn bất đồng về các điều khoản liên quan tới cam kết đầu tư trên.

“Nếu không có thỏa thuận về hoán đổi tiền tệ, nếu chúng tôi rút 350 tỷ USD theo yêu cầu của Mỹ và đầu tư toàn bộ số tiền này bằng tiền mặt vào Mỹ, Hàn Quốc sẽ đối mặt với tình huống tương tự như khủng hoảng tài chính năm 1997”, ông Lee trả lời phỏng vấn thông qua một phiên dịch viên.

Các cuộc đàm phán về thương mại và quốc phòng với Mỹ - đồng minh quân sự và cũng là một đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc - đang phủ bóng chuyến công tác của ông Lee tới New York vào ngày thứ Hai (22/9). Trong chuyến công tác này, ông sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Liên hợp Quốc (UN).

Ông Lee được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc bầu cử bất thường hồi tháng 6, sau khi người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol bị phế truất và bắt giam. Thời gian qua, ông cố gắng xoa dịu công chúng và nỗ lực ổn định nền kinh tế. 

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong chuyến công tác tại New York sắp tới, ông Lee không có lịch trình gặp ông Trump và các cuộc đàm phán thương mại cũng không nằm trong chương trình của chuyến công tác.

Về thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Seoul nên làm theo thỏa thuận mà Washington đạt được trước đó với Nhật Bản. Ông cho rằng Seoul hoặc phải chấp nhận thỏa thuận hoặc phải trả thuế quan cao hơn.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đã đề xuất một thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ với Mỹ để giảm bớt cú sốc từ các khoản đầu tư vào Mỹ bằng đồng won nhưng không đề cập tới việc Washington liệu sẽ đồng ý với điều này hay không.

“Hàn Quốc khác với Nhật Bản. Tokyo có dự trữ ngoại hối 410 tỷ USD, gấp đôi so với của Hàn Quốc, sở hữu đồng yên là đồng tiền quốc tế và có hệ thống hoán đổi tiền tệ với Mỹ”, ông Lee nói.

Vị tổng thống cho biết Seoul và Washington đã ra tuyên bố bằng văn bản rằng bất kỳ dự án đầu tư nào giữa hai bên cũng phải khả thi về mặt thương mại, nhưng đang gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa nội dụng này.

Trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ muốn có toàn quyền kiểm soát các khoản đầu tư của Hàn Quốc sẽ rót vào đâu. Tuy nhiên, hồi tháng 7, ông Kim Yong-beom, cố vấn chính sách của Tổng thống Hàn Quốc, cho biết Seoul đã bổ sung một cơ chế an toàn để giảm thiểu rủi ro tài chính, bao gồm hỗ trợ các dự án khả thi về mặt thương mại, thay vì đầu tư vô điều kiện.

Về hợp tác an ninh, ông Lee cho biết Hàn Quốc và Mỹ không bất đồng quan điểm về việc tăng đóng góp của Seoul cho liên minh quốc phòng, nhưng Washington muốn tách biệt các cuộc đàm phán về an ninh và thương mại.

"Hai bên phải chấm dứt tình trạng bất ổn này càng sớm càng tốt”, Tổng thống Hàn Quốc trả lời khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán có kéo dài sang năm sau hay không.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phòng tổng thống ở Seoul, ông Lee cũng nói đến chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép và bắt giữ nhiều người lao động Hàn Quốc tại Mỹ gần đây.

Đầu tháng này, chính quyền ông Trump gây chấn động Hàn Quốc khi bắt giữ hơn 300 công dân nước này đang làm việc tại một nhà máy pin của công ty Hyundai Motor ở bang Georgia. Theo ông Lee, vụ việc này có thể khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc thận trọng hơn khi đầu tư vào Mỹ.

Dù vậy, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định cuộc truy bắt trên của nhà chức trách Mỹ không làm tổn hại tới liên minh Hàn - Mỹ, đồng thời hoan nghênh việc ông Trump đề nghị cho phép những người lao động trên ở lại Mỹ. Ông Lee cũng tin rằng cuộc đột kích này không do ông Trump chỉ đạo mà chỉ là kết quả của việc thực thi pháp luật quá mức.

"Tôi tin rằng đây không phải là hành động cố ý và phía Mỹ đã xin lỗi về sự cố này. Chúng tôi đã nhất trí tìm kiếm các giải pháp hợp lý trong vấn đề này và đang triển khai các giải pháp đó”, ông nói.

Hàn Quốc khủng hoảng tài chính Mỹ thỏa thuận thương mại Mỹ Hàn Quốc Tổng thống Hàn Quốc

1

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Thế giới

2

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Thế giới

3

Đằng sau hiện tượng chứng khoán Mỹ không ngừng lập kỷ lục

Thế giới

4

Tấn công mạng gây gián đoạn tại nhiều sân bay lớn của châu Âu

Kinh tế số

5

Bộ đôi Sinh Lời VIB - Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền, lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%

Tài chính

