Nắng nóng, mưa dông và bụi Sahara cùng lúc bao trùm Bồ Đào Nha

Nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự
báo có thể lên tới gần 40 độ C trong những ngày tới.
Viện Biển và Khí quyển Bồ Đào Nha
(IPMA) cho biết cuối tuần này, nhiệt độ tại nhiều khu vực trên lãnh thổ nước
này sẽ cao hơn đáng kể so với mức trung bình của thời điểm hiện tại trong năm.
Trong khi đó, một khối không khí nhiệt đới từ Bắc Phi đang mang theo bụi từ sa
mạc Sahara tiến vào bán đảo Iberia, tạo nên hiện tượng thời tiết phức hợp hiếm
thấy.
Theo dự báo, nhiệt độ tại phần lớn
lãnh thổ Bồ Đào Nha đại lục có thể dao động từ 30-35 độ C, riêng một số khu vực
nội địa thuộc thung lũng sông Tagus có khả năng chạm ngưỡng 39 độ C. Nhiệt độ
tối thiểu cũng tăng mạnh trên phạm vi toàn quốc, phổ biến quanh mức 20 độ C.
IPMA nhận định đây là một đợt nắng
nóng “bất thường đối với thời điểm này trong năm”, đặc biệt khi mới đang ở giai
đoạn cuối mùa xuân và đầu mùa hè.
THỜI
TIẾT CỰC ĐOAN XUẤT HIỆN ĐỒNG THỜI
Điểm đáng chú ý là nền nhiệt cao
không xuất hiện đơn lẻ mà đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Dọc
các khu vực ven biển, mây và mưa rào được dự báo sẽ xuất hiện rải rác. Trong
khi đó, các vùng nội địa có nguy cơ xảy ra mưa lớn, mưa đá và dông sét.
Các chuyên gia khí tượng cho biết độ
ẩm tăng mạnh có thể khiến nhiệt độ tại một số khu vực giảm nhẹ trong thời gian
có mưa, nhưng đồng thời lại làm gia tăng cảm giác oi bức và khó chịu.
Song song với nắng nóng và dông lốc,
lượng lớn bụi lơ lửng từ Bắc Phi cũng đang di chuyển tới Bồ Đào Nha. Theo IPMA,
điều kiện khí quyển hiện nay “thuận lợi cho quá trình vận chuyển bụi từ Bắc
Phi”, và hiện tượng này có thể kéo dài ít nhất đến hết ngày thứ Bảy.
Tại nhiều khu vực ở bán đảo Iberia,
bầu trời đã bắt đầu xuất hiện sắc vàng nhạt đặc trưng do bụi Sahara gây ra.
Hiện tượng này thường làm giảm chất lượng không khí và khiến tầm nhìn suy giảm
đáng kể.
Theo IPMA, tám quận gồm Bragança,
Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Porto, Viseu và Guarda đã được đặt
trong tình trạng cảnh báo vàng do nguy cơ mưa lớn và dông sét. Đây là mức thấp
nhất trong hệ thống cảnh báo ba cấp của cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha, nhưng vẫn
phản ánh nguy cơ thời tiết nguy hiểm đối với các hoạt động thường ngày.
Không chỉ riêng Bồ Đào Nha, nhiều
quốc gia Nam Âu trong những năm gần đây cũng thường xuyên phải đối mặt với các
đợt thời tiết cực đoan diễn ra đồng thời, từ nắng nóng kéo dài, hạn hán cho tới
mưa lớn bất thường và cháy rừng diện rộng. Các chuyên gia khí hậu cho rằng hiện
tượng khí quyển ngày càng biến động là một trong những dấu hiệu cho thấy khu
vực Địa Trung Hải đang chịu ảnh hưởng ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu
toàn cầu.
BỤI
SAHARA DI CHUYỂN HÀNG NGHÌN KM VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG HAI MẶT
Các chuyên gia cho biết hiện tượng
bụi Sahara bắt nguồn từ những cơn bão cát mạnh tại sa mạc Sahara ở Bắc Phi. Gió
lớn cuốn cát và bụi lên tầng khí quyển, tạo thành các đám bụi khổng lồ có thể
di chuyển qua nhiều châu lục.
Theo Meteo Tras os Montes - một nền
tảng chuyên cung cấp thông tin khí tượng tại Bồ Đào Nha - các hạt bụi lớn và
nặng thường rơi xuống gần nơi phát sinh, trong khi những hạt nhỏ và nhẹ hơn có
thể bay lên độ cao hàng nghìn mét và lơ lửng trong khí quyển suốt nhiều ngày.
Khi đạt độ cao trên 1.500 mét, các
hạt bụi nhẹ này đi vào các dòng không khí mạnh và bắt đầu hành trình vượt Địa
Trung Hải cũng như Đại Tây Dương.
“Tùy điều kiện thời tiết, các khối
bụi này có thể di chuyển hàng nghìn km”, Meteo Trás os Montes cho biết. Một
phần bụi sẽ tới châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong khi phần
khác thậm chí vượt Đại Tây Dương tới châu Mỹ.
Hiện tượng bụi Sahara thực tế không
phải hiếm tại Nam Âu, nhưng tần suất và cường độ của các đợt bụi lớn trong vài
năm gần đây đang có xu hướng gia tăng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm thay
đổi mô hình gió và nhiệt độ toàn cầu.
Giới chức y tế cảnh báo nồng độ bụi
cao trong không khí có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt với người
già, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh hô hấp.
Các triệu chứng phổ biến gồm kích
ứng mắt, dị ứng, khó thở, hen suyễn hoặc viêm phế quản. Trong những ngày bụi
dày đặc, chất lượng không khí tại nhiều khu vực có thể giảm xuống mức không an
toàn đối với nhóm dân cư nhạy cảm.
Ngoài ảnh hưởng sức khỏe, lớp bụi
mịn lơ lửng còn tạo ra hiện tượng mù khô, làm giảm tầm nhìn và gia tăng nguy cơ
tai nạn giao thông, nhất là trên các tuyến đường cao tốc.
Cùng với đó, sự kết hợp giữa bụi sa
mạc và nền nhiệt cao còn khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, đặc biệt
tại các đô thị lớn. Một số chuyên gia môi trường cho rằng các đợt bụi Sahara
xuất hiện thường xuyên hơn có thể làm gia tăng áp lực đối với hệ thống y tế
công cộng tại các nước Nam Âu trong tương lai.
Tuy nhiên, bụi Sahara cũng mang lại
một số tác động tích cực đối với hệ sinh thái tự nhiên. Theo Meteo Trás os
Montes, bụi sa mạc rất giàu khoáng chất, đặc biệt là sắt và phốt pho. Khi rơi
xuống đại dương, lượng khoáng chất này trở thành nguồn dinh dưỡng quan trọng
cho sinh vật phù du - nền tảng của chuỗi thức ăn biển.
Khi lắng xuống mặt đất, bụi Sahara
cũng hoạt động như một dạng “phân bón tự nhiên”, bổ sung khoáng chất cho đất
đai.
NAM ÂU TIẾP TỤC ĐỐI MẶT ÁP LỰC KHÍ HẬU GIA TĂNG
Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy
bụi từ Sahara thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dưỡng
chất cho rừng mưa Amazon sau khi vượt Đại Tây Dương.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng
nếu các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan tới bụi Sahara xuất hiện với
tần suất ngày càng dày đặc, lợi ích sinh thái có thể không đủ để bù đắp những
tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người và môi trường đô thị.
IPMA dự báo đợt nắng nóng hiện nay
có thể tiếp tục gia tăng cường độ trong tuần tới. Nhà chức trách Bồ Đào Nha đã
đưa ra hàng loạt khuyến cáo nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
Người dân được khuyến nghị uống
nhiều nước hơn bình thường, tránh sử dụng đồ uống có cồn, hạn chế tiếp xúc trực
tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 17 giờ chiều và tìm
nơi mát hoặc có điều hòa ít nhất từ hai đến ba giờ mỗi ngày.
Cơ quan y tế cũng khuyến cáo người
dân sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30, đồng thời giảm các hoạt động
thể chất ngoài trời trong thời gian nhiệt độ đạt đỉnh.
Giới chức khí tượng cảnh báo đợt
nắng nóng lần này có thể chỉ là khởi đầu cho một mùa hè khắc nghiệt tại khu vực
Nam Âu. Trong những năm gần đây, các nước quanh Địa Trung Hải liên tục ghi nhận
nhiệt độ kỷ lục, cháy rừng diện rộng và tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng.
Nhiều chuyên gia nhận định khu vực
Địa Trung Hải đang trở thành một trong những “điểm nóng khí hậu” của thế giới,
nơi các tác động của biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và rõ rệt hơn mức trung
bình toàn cầu.
Trong bối cảnh các hiện tượng thời
tiết cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, đợt nắng nóng kèm
bụi Sahara tại Bồ Đào Nha được xem là một lát cắt cho thấy tác động ngày càng
mang tính toàn cầu của biến đổi khí hậu. Những khối bụi có thể di chuyển hàng
nghìn km xuyên lục địa cũng phản ánh thực tế rằng các biến động môi trường hiện
nay không còn giới hạn trong phạm vi một quốc gia hay khu vực riêng lẻ.
Các chuyên gia cho rằng từ Nam Âu
tới châu Á hay châu Mỹ, nhiều nền kinh tế đang đồng thời phải đối mặt với áp
lực kép: thích ứng với thời tiết cực đoan trong ngắn hạn và đẩy nhanh quá trình
chuyển đổi xanh trong dài hạn. Điều này khiến vấn đề khí hậu ngày càng trở
thành thách thức toàn cầu gắn trực tiếp với an ninh y tế, năng lượng, lương
thực và phát triển kinh tế bền vững.