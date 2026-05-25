Phân tầng tiêu chí áp dụng khung tiêu chuẩn ESG theo quy mô doanh nghiệp
Tùng Dương
25/05/2026, 17:02
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân loại tiêu chí thành tiêu chí tuân thủ pháp luật và tiêu chí tự nguyện tuân thủ áp dụng theo quy mô doanh nghiệp. Cơ chế phân tầng theo quy mô (3/6/12/18 trên 35 tiêu chí tự nguyện) được thiết kế nhằm bảo đảm khung tiêu chí vừa đủ thách thức, vừa khả thi cho từng nhóm chủ thể: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp vừa và lớn...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến,
tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng
dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu
chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
Dự thảo thu hút sự quan tâm đóng góp ý kiến của các Bộ ngành,
Hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương.
THỰC THI ESG TRONG SME CÒN KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, dự thảo hiện
đặt ra một khung ESG có cấu trúc khá gần chuẩn quốc tế, gồm nhiều nội dung như:
hệ thống quản lý môi trường phù hợp ISO 14001 hoặc tương đương; đánh giá định kỳ
rủi ro môi trường và rủi ro khí hậu theo ISO 14001 và/hoặc TCFD/ISSB; có mục
tiêu môi trường và khí hậu trung hạn, dài hạn; cơ chế quản trị và trách nhiệm
quản lý các vấn đề môi trường trong tổ chức.
Các yêu cầu này phù hợp với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp
FDI, doanh nghiệp niêm yết hoặc doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Những doanh nghiệp này thường đã có bộ phận ESG hoặc bộ phận tuân thủ; có hệ thống kiểm soát nội
bộ; có dữ liệu quản trị tương đối hoàn chỉnh; có ngân sách thuê tư vấn, kiểm
toán, xác minh độc lập.
Ngược lại, đa số SME Việt Nam chưa có bộ phận ESG chuyên
trách; chưa có hệ thống thu thập dữ liệu ESG định kỳ; chưa quen với các khung
TCFD/ISSB, quản trị rủi ro khí hậu, báo cáo phi tài chính; rất nhạy cảm với chi
phí tuân thủ, thời gian lập hồ sơ, chi phí thuê tư vấn và chi phí xác minh.
Mặc dù dự thảo có phân tầng theo quy mô doanh nghiệp, nhưng
việc yêu cầu các doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh lập báo
cáo ESG định kỳ theo mẫu và đáp ứng các tiêu chí bắt buộc trong Phụ lục III vẫn
là một gánh nặng đáng kể nếu không có cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ, huấn luyện và
chuẩn hóa biểu mẫu ở mức tối giản.
“Nói cách khác, dự thảo hiện có thể phù hợp với logic quản
trị của doanh nghiệp lớn, nhưng chưa thật sự có thể thực thi với SME”, Hiệp hội
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nêu rõ.
Từ thực tế phân tích, Hiệp hội đề xuất bổ sung/sửa đổi
Điều 6 và Phụ lục III, VI theo hướng thiết kế riêng bộ tiêu chí ESG cốt lõi cho
SME, số lượng ít hơn, ngôn ngữ đơn giản hơn, chứng từ chứng minh dễ hơn.
Ngoài ra, Hiệp hội kiến nghị tách 3 cấp độ áp dụng: Doanh
nghiệp lớn/FDI/niêm yết; SME; Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh.
Với SME, chỉ
yêu cầu các tiêu chí nền tảng, trọng yếu về tuân thủ pháp luật, quản trị tối
thiểu, an toàn lao động, sử dụng năng lượng- tài nguyên ở mức cơ bản, có lộ
trình nâng dần. Với hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh, chuyển sang checklist (danh
sách kiểm tra) tối giản.
BẢO ĐẢM KHUNG TIÊU CHÍ VỪA ĐẦY ĐỦ TRÁCH NHIỆM, VỪA KHẢ THI CHO TỪNG NHÓM CHỦ THỂ
Theo thuyết minh Dự thảo, Phụ lục III gồm 52 tiêu chí ESG,
trong đó doanh nghiệp lớn và các đối tượng còn lại phải bảo đảm thông tin tối
thiểu 40/52 tiêu chí; còn SME, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải bảo đảm
các tiêu chí bắt buộc theo từng quy mô.
Nhìn nhận vấn đề này, Hiệp hội nhận thấy một số hạn chế. Cách
tiếp cận theo số lượng tiêu chí còn cơ học: Quy định 40/52 tiêu chí chưa phản
ánh mức độ trọng yếu khác nhau giữa các tiêu chí. Một tiêu chí về công bố thông
tin không thể có trọng lượng như một tiêu chí về kiểm soát phát thải, an toàn
lao động, chống tham nhũng hay quản trị rủi ro.
Khung tiêu chí còn thiên về kiểm tra sự tồn tại của chính
sách, quy trình và hồ sơ hơn là đánh giá kết quả đầu ra: Nếu doanh nghiệp chỉ
chứng minh “có quy trình”, “có mục tiêu”, “có cơ chế” thì vẫn có thể đáp ứng
trên giấy tờ mà chưa phản ánh tác động thực tế.
Điều này có nguy cơ trùng lặp với nghĩa vụ tuân thủ đã có trong
pháp luật chuyên ngành: Nhiều nội dung môi trường, lao động, an toàn, kế toán,
công khai thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân vốn đã được quy định ở các văn bản
khác. Nếu Phụ lục III không được rà soát để tinh gọn, Hiệp hội cho rằng SME sẽ
phải làm thêm một vòng hồ sơ mà chưa chắc tạo ra giá trị quản trị mới…
Nhóm tiêu chí tự nguyện tuân thủ được phân theo quy mô: cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện tối thiểu 3/35 tiêu chí; Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thực hiện tối thiểu 6/35 tiêu chí; doanh nghiệp quy mô vừa thực hiện tối thiểu 12/35 tiêu chí, các doanh nghiệp còn lại thực hiện tối thiểu 18/35 tiêu chí.
Từ thực tế đó, Hiệp hội đề xuất chỉnh sửa, chia tiêu chí ESG
thành 3 nhóm: Nhóm các tiêu chí trọng yếu mang tính cốt lõi, bắt buộc; Nhóm các
tiêu chí khuyến khích áp dụng; Nhóm các tiêu chí nâng cao.
Ngoài ra, thay cơ chế “đếm số lượng tiêu chí”; bằng cơ chế trọng số
theo trụ cột E/S/G hoặc theo nhóm tiêu chí trọng yếu; đồng thời bổ sung chỉ số
đầu ra định lượng đối với những tiêu chí có thể đo được. Ngoài ra quy định rõ
tiêu chí nào tự khai, tiêu chí nào cần tài liệu chứng minh, tiêu chí nào cần
xác minh độc lập.
Cùng quan tâm góp ý vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường
Hà Nội cho rằng về áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, yêu cầu báo cáo và số lượng
tiêu chí áp dụng còn cao, chưa phù hợp với năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa,
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị
phân loại đối tượng áp dụng và quy định mức độ phù hợp, bảo đảm tính khả thi.
Trước các ý kiến này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tiếp
thu một phần; đã rà soát, hoàn thiện Phụ lục VI theo hướng tách riêng tiêu chí
tuân thủ pháp luật và tiêu chí tự nguyện tuân thủ.
Theo đó, nhóm tiêu chí tự nguyện tuân thủ được phân theo quy
mô: cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện tối thiểu 3/35 tiêu chí; Doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thực hiện tối thiểu 6/35 tiêu chí;
Đối với doanh nghiệp quy mô vừa
thực hiện tối thiểu 12/35 tiêu chí, các doanh nghiệp còn lại thực hiện tối thiểu
18/35 tiêu chí.
“Nhóm tiêu chí tự nguyện tuân thủ này được xây dựng nhằm bảo đảm
khung tiêu chí vừa đầy đủ trách nhiệm, vừa khả thi cho từng nhóm chủ thể”, báo
cáo tiếp thu giải trình của Bộ nhấn mạnh.
Sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xanh, xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG
16:13, 03/04/2026
Thực hành ESG: Cơ hội doanh nghiệp hút vốn xanh, tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng
18:54, 15/01/2026
Xây dựng dữ liệu ESG, định hình “ngôn ngữ” tài chính mới cho thị trường vốn
Nắng nóng, mưa dông và bụi Sahara cùng lúc bao trùm Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha đang trải qua một đợt thời tiết cực đoan hiếm gặp khi nắng nóng gay gắt, mưa dông mạnh và bụi sa mạc Sahara đồng thời xuất hiện trên diện rộng.
Giới khí tượng cảnh báo hiện tượng này không chỉ gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, giao thông và môi trường mà còn phản ánh những biến động khí hậu ngày càng khó lường tại Nam Âu…
Tín chỉ carbon rừng được bán theo hợp đồng, trên sàn giao dịch carbon từ 15/7
Quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng vừa được Chính phủ ban hành đã thiết lập khung pháp lý đầy đủ để các địa phương, chủ rừng triển khai dịch vụ; thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng, tạo nguồn thu mới, nâng cao thu nhập cho chủ rừng và người dân...
Trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối
Việt Nam đang đối mặt với nhiều áp lực lớn về giao thông, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, thiếu kết nối giữa các nền tảng vận tải ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm thay đổi căn bản cách di chuyển và kết nối...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21-2026 phát hành ngày 25/05/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Kinh tế xanh EU tăng tốc nhờ năng lượng mặt trời
Ngành quản lý chất thải dẫn đầu về lợi nhuận, trong khi tranh cãi quanh việc nới lỏng các chính sách môi trường đang đặt ra dấu hỏi về tương lai tăng trưởng xanh của châu Âu…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: