11 nhà đầu tư mua hơn 127 triệu cổ phiếu PGBank

Trong tổng số 450 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua và nộp tiền đối với 4,43 triệu cổ phiếu. Phần còn lại, 445,6 triệu cổ phiếu tiếp tục được chào bán cho các nhà đầu tư do HĐQT PGBank lựa chọn.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (mã PGB-UPCoM) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án xử lý lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, trong tổng số 450 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua và nộp tiền đối với 4,43 triệu cổ phiếu. Phần còn lại 445,6 triệu cổ phiếu tiếp tục được chào bán cho các nhà đầu tư do HĐQT PGBank lựa chọn.

Kết quả, có 11 nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng 127,2 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22 đến 27/1/2026, với giá chào bán giữ nguyên ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu chưa được nhà đầu tư đăng ký mua là 318.408.816 cổ phiếu.

Trước đó, PGBank đã hai lần gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho đợt chào bán này. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 20/10/2025, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:9, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 9 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, PGBank dự kiến thu về khoảng 4.500 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, PGBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 đạt 217,54 tỷ đồng, tăng 156,142 tỷ đồng, tương đương 256% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân do thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng nên thu nhập lãi thuần tăng 147,089 tỷ đồng, tương đương 34%.

Ngoài ra PGB tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là thu gốc, lãi đã sử dụng dự phòng làm cho thu nhập từ hoạt động khác trong quý 4/2025 tăng 130,384 tỷ đồng, tương đương 79% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm, đạt 614,654 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2024.