11 nhà đầu tư mua hơn 127 triệu cổ phiếu PGBank

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 28/01/2026
Hà Anh
28/01/2026, 07:54
Trong tổng số 450 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua và nộp tiền đối với 4,43 triệu cổ phiếu. Phần còn lại, 445,6 triệu cổ phiếu tiếp tục được chào bán cho các nhà đầu tư do HĐQT PGBank lựa chọn.
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển - PGBank (mã PGB-UPCoM) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án xử lý lượng cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Theo đó, trong tổng số 450 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua và nộp tiền đối với 4,43 triệu cổ phiếu. Phần còn lại 445,6 triệu cổ phiếu tiếp tục được chào bán cho các nhà đầu tư do HĐQT PGBank lựa chọn.
Kết quả, có 11 nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng 127,2 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22 đến 27/1/2026, với giá chào bán giữ nguyên ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu chưa được nhà đầu tư đăng ký mua là 318.408.816 cổ phiếu.
Trước đó, PGBank đã hai lần gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho đợt chào bán này. Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 20/10/2025, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:9, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 9 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, PGBank dự kiến thu về khoảng 4.500 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, PGBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 đạt 217,54 tỷ đồng, tăng 156,142 tỷ đồng, tương đương 256% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân do thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng nên thu nhập lãi thuần tăng 147,089 tỷ đồng, tương đương 34%.
Ngoài ra PGB tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt là thu gốc, lãi đã sử dụng dự phòng làm cho thu nhập từ hoạt động khác trong quý 4/2025 tăng 130,384 tỷ đồng, tương đương 79% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm, đạt 614,654 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2024.
Trong năm 2025 FPT thắng thầu 26 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mang Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
Đức Long Gia Lai cho biết doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.
Hiện cổ phiếu của HVX đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định số 140/QĐ-SGDHCM ngày 12/03/2025 của HOSE do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm.
Hiện tại, Savico đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: