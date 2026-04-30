13.500 kg dứa đóng hộp của Việt Nam xuất sang Ba Lan bị cấm bán

Song Hà

30/04/2026, 16:34

Nguyên nhân do lô hàng này đã có sai phạm về nhãn mác, thông tin về thành phần và hạn sử dụng...

Ảnh minh hoạ.

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan cho biết Cơ quan Thanh tra về chất lượng thương mại các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp Ba Lan (IJHARS) vừa ban hành Quyết định thu giữ và cấm đưa ra thị trường một lô hàng dứa đóng hộp với tổng trọng lượng là 13.500 kg, nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguyên nhân do lô hàng này đã có sai phạm về nhãn mác, thông tin về thành phần và hạn sử dụng.

Trước đó, Cơ quan này cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu với một số lô hàng nước cốt dừa, xoài sấy dẻo nhập khẩu từ Việt Nam cũng do lỗi ghi sai nhãn mác, thông tin về thành phần và chất phụ gia trong sản phẩm.

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan cho rằng đối với thị trường Ba Lan, việc ghi nhãn thực phẩm phải rất chính xác. Việc ghi sai nhãn mác có thể khiến người tiêu dùng hiểu lầm và có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng như bị dị ứng hay thành phần không rõ…

Do vậy, hiện nay IJHARS đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào Ba Lan bao gồm cả chất lượng sản phẩm và việc ghi nhãn mác.

Mỗi năm, IJHARS thực hiện khoảng 80.000 cuộc kiểm tra biên giới. Trong đó có nhiều lô hàng vi phạm quy định của Ba Lan đã bị yêu cầu tiêu huỷ hoặc xuất khẩu trở lại. Các lỗi phổ biến thường gặp phải đối với hàng hoá nông nghiệp thực phẩm từ các nước thứ ba vào Ba Lan gồm: ghi sai nhãn như thiếu thông tin bằng tiếng Ba Lan, thiếu hoặc danh sách các thành phần không đầy đủ, và chỉ dẫn không chính xác về ngày có độ bền tối thiểu để sử dụng; hàng bị nhiễm nấm mốc; và hàng chứa các chất phụ gia bị cấm.

Theo các thông tin đăng tải của IJHARS, trong năm 2025, Cơ quan này đã bắt giữ và kiểm tra tổng cộng 8 lô hàng có nguồn gốc từ Việt Nam, bao gồm các sản phẩm hạt tiêu, xoài sấy, quế, nước cốt dừa, viên gia vị… do không áp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng và nhãn mác.

Riêng trong tháng 1 đầu năm 2026, IJHARS tại Gdansk đã kiểm tra và ban hành quyết định cấm nhập khẩu 52.716 lon nước dừa vị dứa nguồn gốc từ Việt Nam vào Ba Lan do có chứa các chất phụ gia bị cấm và nhiều lỗi nhãn mác. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Ba Lan cần chú ý tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, siết chặt công tác quản lý chất lượng tránh tổn thất do hàng bị trả về hoặc tiêu hủy, ghi nhãn sản phẩm của EU để tránh ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt Nam hiện đang tạo dựng được vị trí nhất định trên thị trường Ba Lan.

Ba Lan siết chặt kiểm soát và cảnh báo cho nông sản Việt Nam

22 tấn quế của Việt Nam bị Ba Lan trả về, doanh nghiệp cần siết chặt quản lý chất lượng

