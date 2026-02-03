Ba Lan siết chặt kiểm soát và cảnh báo cho nông sản Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 03/02/2026
Vũ Khuê
03/02/2026, 07:12
Trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt và các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt, cơ quan chức năng Ba Lan đang đẩy mạnh kiểm soát chất lượng nông sản nhập khẩu từ các quốc gia ngoài EU, trong đó có Việt Nam...
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan, thị trường nông sản nhập khẩu vào EU dự kiến sẽ trở nên gay gắt hơn do EU vừa ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối Mercosur (Khối thị trường chung Nam Mỹ) và đang đàm phán với các đối tác khác như Thái Lan, Malaysia.
Đi đôi với việc mở cửa thị trường, Ba Lan và các nước EU khác đang tăng cường siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực biên giới.
Tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Cơ quan Thanh tra về chất lượng thương mại các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp Ba Lan (IJHARS), bà Dorota Bochenska, Trưởng thanh tra nhấn mạnh rằng nhiều lô hàng từ các nước thứ ba đã bị buộc tiêu hủy hoặc tái xuất do vi phạm quy định.
Đáng chú ý, cơ quan IJHARS cho biết mỗi năm đơn vị này thực hiện khoảng 80.000 cuộc kiểm tra biên giới. Thậm chí, cơ quan này đang đề xuất quy định cho phép kiểm tra cả những lô hàng nhỏ dưới 100kg.
Qua thực tế kiểm tra, các lỗi phổ biến mà doanh nghiệp xuất khẩu thường mắc phải bao gồm: sai phạm về nhãn mác, thiếu thông tin bằng tiếng Ba Lan, danh sách thành phần không đầy đủ hoặc sai lệch, ghi sai ngày sử dụng tối thiểu; hàng hóa bị nhiễm nấm mốc; chứa các chất phụ gia nằm trong danh mục bị cấm của EU.
Đối với nông sản Việt Nam, trong năm 2025, IJHARS đã phát hiện và xử lý 8 lô hàng, bao gồm: hạt tiêu, xoài sấy, quế, nước cốt dừa, viên gia vị... không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh và nhãn mác.
Chỉ ngay trong tháng 1/2026, cơ quan chức năng tại Gdansk đã ban hành quyết định cấm nhập khẩu ngay lập tức đối với lô hàng hơn 52.000 lon nước dừa vị dứa từ Việt Nam. Nguyên nhân được xác định là do sản phẩm chứa phụ gia bị cấm và mắc nhiều lỗi về nhãn mác.
Cơ quan IJHARS nhấn mạnh: mọi thực phẩm đưa ra thị trường Ba Lan từ bên ngoài EU phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về chất lượng, thành phần và cách thức đánh dấu theo luật pháp hiện hành của cả Ba Lan và Liên minh Châu Âu.
Trước tình hình kiểm soát gắt gao, Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp tại nước sở tại. Thực phẩm khi đưa vào thị trường Ba Lan phải đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về thành phần và ghi nhãn theo quy định hiện hành của cả Ba Lan và EU.
Doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát quy trình sản xuất để tránh tổn thất về kinh tế do hàng bị trả về hoặc tiêu hủy. Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan cho rằng việc vi phạm không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của nông sản Việt Nam vốn đang dần tạo được chỗ đứng tại thị trường này.
